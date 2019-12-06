Hem uzun süre tok tutuyor hem de vücudu soğuklardan koruyor

“Kütahya’ya seyahat eden insanlar gittikleri illerde Kütahya’nın yöresel helvasını tattırması ve tavsiye etmesinden sonra bugün Silopi’ye, Şırnak’a, Bitlis’e, Artvin’e kısacası Türkiye’nin dört bir tarafına helva gönderiyoruz. Helva çeşitlerde ise en çok yapılan sade, kakaolu ve Antep fıstıklıdır. Biz bunun yanı sıra Kürek Helvası ve çikolatalı helva’da yaparak çeşitlilik yapıyoruz.”