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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
22 Ekim 2019 - 13:51,

Hem ucuz hem lezzetli, üstelik de çok şifalı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde organik olarak yetiştirilen elips şeklindeki patlıcanlar arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişirildikten sonra şifa niyetine tüketiliyor.

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde organik olarak yetiştirilen elips şeklindeki patlıcanlar arasına sarımsak ve pul biberi konularak pişirildikten sonra şifa niyetine tüketiliyor. Özellikle grip gibi rahatsızlıklara iyi geldiği dillendirilen pişirme yöntemine yörede "patlıcan kıynağı" deniyor.

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Baskil ilçesine bağlı Beşbölük Köyü’nde özel olarak yetiştirilen elips şeklindeki organik patlıcanlar, yöre halkı tarafından büyük ilgi görüyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte havaların soğuduğu bu dönemde yöre halkı, doğal ve organik olarak üretilen tombul patlıcanları "patlıcan kıynağı" yapıyor.

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Fırınlara getirilen patlıcanlar ortadan ikiye yarılarak içerisine sarımsak, pul biberi ve tuz dahil edilip pişirilmeye bırakılıyor. Fırında yaklaşık 45 dakika pişirilen patlıcanlar, özellikle sonbahar aylarında ara ve akşam öğünü olarak tüketiliyor.

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Sarımsak ile ayrı bir lezzete kavuşan patlıcanların aynı zamanda grip gibi hastalıklara karşı da iyi geldiği söyleniyor. Tombul patlıcanların kilogramı ise 1,5 ile 2 TL arasında değişen fiyatla satılıyor.

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Patlıcan kıynağına sonbahar, kış aylarında yoğun talep olduğunu belirten Fırıncı Mahmut Hükümoğlu, “Şu anda pişirdiğimiz patlıcanlar, Baskil yöresine aittir. İlçeye bağlı Beşbölük Köyü’nde yetiştiriliyor. Genellikle kış aylarında tüketilmektedir. Halkımız da fırına kendi getirerek bizlere veriyorlar. Bizler de patlıcanları ikiye ayırıp sarımsak pul biber ve tuz gibi baharatları arasına koyup fırına atıp pişiriyoruz. Piştikten sonra vatandaş da lezzetle yiyor” dedi.

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Diğer patlıcanlardan farkının elips ve doğal şeklinde olduğunu dile getiren müşterilerden Abdulvahap Bilen ise, “Patlıcanı fırına getirdim. Patlıcan kıynağının pişirimini yaptık. Doğal, organik ve çok vitaminli. Kendi yöremizde yetiştirdiğimiz bir patlıcan. Sarımsaklı, pul biberli aroması ile de şahane bir lezzet. Özellikle kış aylarında bu yemeği tüketiyoruz. Gribal enfeksiyona karşı şahane bir özelliği var. İnsanı, dinç tutuyor. Özellikle kış aylarında çocuklarımıza yedirmemiz sağlık açısından harika oluyor. Herkesin, yemesini tavsiye ederim” diye konuştu.

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