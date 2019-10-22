Hem ucuz hem lezzetli, üstelik de çok şifalı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mısır unu ile yapılan mısır ekmeği Karadeniz mutfağının bize kazandırdığı en güzel lezzetlerden biri. Mısır ununun en çok kullanıldığı bu tariftte un içerisine tuz, süt ve az miktarda şeker eklenerek mayalandıktan sonra ya fırında ya da kızartma olarak pişirilir. İşte, adım adım mısır unu ekmeği tarifi…
Balık mevsiminin başlamasıyla birlikte hamsi tava da sofralarda sık sık yer almaya başladı. İçerdiği Omega-3 ile kalp damar dostu olan hamsinin en sevilen hallerinden biri olan hamsi tava, her ne kadar Karadeniz’e özgü bir lezzet olarak görülse de Türkiye’nin dört bir yanında yapılıyor. Peki, hamsi tava nasıl yapılır? İşte, adım adım hamsi tava tarifi…