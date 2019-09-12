Hem tadı hem fiyatı uygun! O şehrimize gidip de yemeyen yok

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Fransız mutfağının bir parçası olan kiş, pek çok ülkede popüler bir hamur işidir. Kiş, sıcak veya soğuk servis edilebildiği gibi tatlı veya tuzlu olabilir. İlk kez kiş yapacaklar olanlar için lezzetli bir tarif derledik. Ana malzeme olarak patlıcanın kullanıldığı bu tarifi, ister beş çaylarında isterseniz de davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır?
Protein değeri ve besleyici olması ile mutfağımızda farklı çeşitlerde pişirilerek hazırlanan yumurta, son zamanlarda farklı bir tarifle sofralarımıza gelmeye başladı. Kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanan poşe yumurta, genellikle ilk kez bu lezzeti tadacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır? İşte, evde poşe yumurta tarifi ve hazırlanışı hakkında bilgiler.