Hem tadı hem fiyatı uygun! O şehrimize gidip de yemeyen yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriHem tadı hem fiyatı uygun! O şehrimize gidip de yemeyen yok
GeriYemek Kültürü Hem tadı hem fiyatı uygun! O şehrimize gidip de yemeyen yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
12 Eylül 2019 - 11:06,

Hem tadı hem fiyatı uygun! O şehrimize gidip de yemeyen yok

Elazığlı olup yemeyenin olmadığı fiyatıyla uygun, lezzetiyle dikkat çeken "salçalı köfte" yoğun talep gördüğü gibi artık adına da festivaller düzenleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Elazığ’a özgü olan salçalı köfte kentte yoğun ilgi görüyor. Özenle yoğrulup, ince ince hazırlanan köfteler pişirildikten sonra ekmeğe diziliyor. Ardından hazırlanan salça ocakta yağın içerisinde kaynatıldıktan sonra isteğe göre ekmeğin içerisine ve dışına sürülüyor. Farklı bir tat olan salçalı köfte 40 binden fazla üniversite öğrencisi olan kentte herkes tarafından yoğun ilgi görüyor.

2

Yoğun ilgi gören salçalı köfte nedeniyle, birçok lokantanın olduğu yer, kentte köfteciler sokağı olarak adlandırılıyor. Her geçen gün biraz daha meşhur olan salçalı köfte nedeniyle son 2 yıldır festivalde düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Salçalı Köfte Festivali’nin 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

3

Salçalı köfte ile ilgili bilgi veren Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, “Salçalı köfte tamamen lezzeti, tadı ve sunumuyla Elazığ’ımıza özgü bir lezzet. Türkiye’nin başka hiçbir ilinde böyle bir lezzet yok. Elazığ’a özgü olduğundan dolayı bizlerde bunun festivalini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl ilkini Köfteciler Sokağı’nda düzenledik. Halktan gelen yoğun talep üzerine ikincisini düzenliyoruz. 14-15 Eylül tarihlerinde Valilik Meydanı’nda düzenleyeceğiz. Daha kapsamlı ve dolu dolu geçecek bir festival olacak. Festivalde tiyatro gösterileri, kürsü başı ve ulusal sanatçı konserlerimiz olacak. Bu festival üzerinden Türkiye’nin bir çok ilinde şehrimiz gelenler olacak. Festivale katılanlar olacak. Güzel bir etkinlik olacak. Şehrimizin tanıtımı noktasında çok ciddi katkı olacak. Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bunun üzerinden şehrimizin kapılarını tüm Türkiye’ye açacağız” dedi.

4

Salçalı köftenin yapımı anlatan köfte ustası Merali Murat, “Sabah kıymamızı kasaptan getiriyoruz. Ondan sonra yoğuruyor ve baharatını atıyoruz. Daha sonra dinleniyor ve kesiyoruz, servise hazırlıyoruz. Salçayı da güzel bir şekilde karıştırıyoruz, kaynatıyoruz, yağın içerisine bırakıyoruz. Güzel bir şekilde kavurduktan sonra köftenin üzerine sürüyoruz. Çok güzel bir lezzet. Bunu söylemekle olmaz tatmak lazım” diye konuştu.

5

Salçalı ekmeğin güzel olduğunu belirten Erhan Can, "Herkese tavsiye ederim. Fiyatı da uygun. Köfteciler Sokağı da iyi yapıyor. Öğrenciler için fiyat çok uygun. Başka yerde yemek 20 TL’den aşağı değil. Burada 10 lira. Elazığ’ın salçalı ekmeği de tüm Doğu Anadolu’da biliniyor" ifadelerini kullandı.

6

Salçalı köfteyi yemeyen Elazığlı olmadığını anımsatan müşteriler, özellikle boydan yanmış salçalı köfteyi tercih ettiklerini kaydetti.

7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Patlıcanlı kiş nasıl yapılır? İşte adım adım patlıcanlı kiş tarifi

Fransız mutfağının bir parçası olan kiş, pek çok ülkede popüler bir hamur işidir. Kiş, sıcak veya soğuk servis edilebildiği gibi tatlı veya tuzlu olabilir. İlk kez kiş yapacaklar olanlar için lezzetli bir tarif derledik. Ana malzeme olarak patlıcanın kullanıldığı bu tarifi, ister beş çaylarında isterseniz de davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, patlıcanlı kiş nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Poşe yumurta nasıl yapılır? İşte evde poşe yumurta tarifi

Protein değeri ve besleyici olması ile mutfağımızda farklı çeşitlerde pişirilerek hazırlanan yumurta, son zamanlarda farklı bir tarifle sofralarımıza gelmeye başladı. Kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanan poşe yumurta, genellikle ilk kez bu lezzeti tadacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır? İşte, evde poşe yumurta tarifi ve hazırlanışı hakkında bilgiler.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git