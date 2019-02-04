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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04 Şubat 2019 - 09:38,

Hem cebe hem damağa hitap ediyor: Sütlü Nuriye

Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan sütlü Nuriye, fiyatının uygun ve hafif olması nedeniyle tercih ediliyor. Badem ve 20 kat yufkayla hazırlanan, üzerine sütlü şerbet dökülen tatlı, halk arasında "Diyarbakır baklavası" olarak adlandırılıyor.

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Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan sütlü Nuriye tatlısı, fiyatının uygun ve hafif olması nedeniyle rağbet görüyor.

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Halk arasında "Diyarbakır baklavası" olarak da adlandırılan tatlı, badem ve 20 kat yufkayla hazırlanıyor, üzerine sütlü şerbet dökülüyor.

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Kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan sütlü Nuriye, baklava çeşitlerine göre fiyatının uygun olması nedeniyle de tercih ediliyor.

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Merkez Yenişehir ilçesinde işletme sahibi Ahmet Altunbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sütlü Nuriye'nin, Osmanlı saraylarında yapılan bir tatlı olarak bilindiğini söyledi.

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Bu tatlının, Diyarbakır'da çok fazla tüketildiği için kentin kültürüyle özdeşleştiğini dile getiren Altunbay, "Nasıl Gaziantep'te fıstık yetiştiği için fıstıklı baklava meşhursa, bademden dolayı Diyarbakır'ın da sütlü Nuriye tatlısı meşhur" dedi.

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Sütlü Nuriye'nin Türkiye'nin her yerinde sevilen bir tatlı haline geldiğini ifade eden Altunbay, şöyle konuştu:

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"Sütlü Nuriye, diğer baklavalara göre çok daha hafif. Hafif olmasının nedeni, şerbetinin sütle yapılması, fıstık yerine badem kullanılması ve ağızda kolayca dağılmasıdır. Bu tatlı sipariş üzerine yapılıyor. Bir gün önce siparişleri alıyoruz. Kargoyla il dışına da gönderiyoruz. Eski müşterileri var, özellikle Diyarbakır merkezde doğup büyüyen ve il dışında yaşayanlar bu tatlıyı tercih ediyor."

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Baklava ustası Mehmet Emin Gezer ise sütlü Nuriye'nin kentin has tatlıları arasında olduğunu, geçmiş yıllarda evlerde hazırlandığını, şimdi ise çeşitli işletmelerde yapıldığını dile getirdi.

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Bu tatlının maliyetinin de düşük olduğunu bildiren Gezer, baklavanın kilogramının 65, sütlü Nuriye'nin 45 lira olduğunu ifade etti.

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Tatlının hazırlanmasına ilişkin "İşin püf noktası, yağ parmağı yakmayacak, süt de ılık olacak." diyen Gezer, şunları kaydetti:

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"Diğer baklava çeşitlerine göre ucuz olan bu tatlının içine bolca badem koyuyoruz. Hamuru bol yumurtayla hazırlıyoruz. Yirmi kat yufka kullanıyoruz. Yarım saat fırında piştikten sonra ılık sütten yapılmış şerbetle servise hazır hale geliyoruz. Baklava Gaziantep'e, burma kadayıf ve sütlü Nuriye Diyarbakır'a aittir."

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Esnaf Cemal Görkem ise kentin eski tatlılarından sütlü Nuriye'yi ailece severek tükettiklerini söyledi.

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