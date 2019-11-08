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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
08 Kasım 2019 - 15:42,

Hava tam dışarıda kahvaltı havası! Bu fırsatı kaçırmayın

Kahvaltı güne mutlu ve zinde başlamak için çok önemli bir öğün. Kendinizi iyi hissetmenin nedenidir adeta. Üstelik çeşit çeşit tatlardan oluşuyorsa paha biçilmez bir günün habercisidir. Kahvaltı tatlısıyla tuzlusuyla, proteinli ve karbonhidratlı olmalı… Yani size enerji vermeli, renkli olmalı, lezzetiyle sizi başka diyarlara götürmeli!

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Henüz sonbaharın güzel havalarını yaşıyorken, bütün bir haftanın yorgunluğunu üzerinizden alacak, İstanbul’da hafta sonu keyfini ikiye katlayan kahvaltı mekanlarıyla renklenen sabahlarla güne başlamak için aşağıya bir göz atabilirsiniz.

Bu bir ilandır

AÇIK HAVADA KAHVALTI FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN
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Kahvaltı atıştırmalık yiyeceklerle geçiştirilemeyecek kadar değerli, o yüzden bol çeşitli bir kahvaltı hem gözünüzü hem de midenizi doyurur. Her insana, şölene dönüşen kahvaltıyla başlayan sabahlar her zaman daha sihirli gelir.

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Örneğin Moda’da kahvaltı yapmak eşsizdir.

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Tarihi atmosferiyle, büyüleyici Sultanahmet’te sevdiklerinizle birlikte gittiğiniz şık mekânlarda, sohbetle koyulaşan kahvaltı saatlerinize Boğaz manzarası veya doğanın huzur verici atmosferi de birleşince unutulmaz bir hafta sonu başlangıcı olur.

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İşe gitmeden önce kısa bir zamanda olsa kendinizi özel hissedeceğiniz bir kahvaltı ziyafeti çay keyfi ise günün en güzel anlarından birini oluşturur.

6

İstanbul’un güzelliklerini keşfedeceğiniz sabahlara hazırsanız, birbirinden güzel ve özel yerleri şimdi görmenin tam zamanı!

MUHTEŞEM KAHVALTI FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN
7

Kahvaltının insan üzerinde öyle bir etkisi vardır ki… Sağlıklı, zinde ve neşe dolu bir insan oluverirsiniz bir anda!

8

İstanbul’un her mekânını keşfetmek istiyorsanız, sevdiklerinizle birlikte sabahlarınızı kahvaltıyla zevke dönüştürün.

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“İstanbul’daki en iyi hafta sonu kahvaltısını nerede yaparım” diyorsanız aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MUHTEŞEM KAHVALTI FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN
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Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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