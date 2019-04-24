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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
24 Nisan 2019 - 10:19,

Hatay'ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

Gastronomi kenti Hatay’ın yaz mevsimi lezzetlerinden limon dondurması, havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı.

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Hatay'a has lezzetlerden olan limon kabuğu rendesi, limon suyu ve şekerden yapılan limon dondurması merkezi alanlarda, büfelerde ve seyyar limon arabalarında satılıyor.

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Geçmişi 1900'lü yıllardan öncesine dayandığı belirtilen ve günümüze kadar uzanan limon dondurmasında özellikle seyyar arabalarında satış gerçekleştiren ustalar tercih ediliyor.

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Antakya ilçesinde limon dondurması satan Mustafa Doğru, "Hatay’a özgü bir lezzet. Kendi üretimimiz ve herhangi bir katkı maddesi kullanmadığımız bir ürün, çok lezzetli bir ürün, yazın çok rağbet görüyor. Herkesi, tüm Hatay halkını burada bekliyoruz. Fiyatlarımız uygun, meyveli ve meyvesiz iki çeşit üretiyoruz” dedi.

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Antakya ilçesinde limon dondurması satan Mustafa Doğru, "Hatay’a özgü bir lezzet. Kendi üretimimiz ve herhangi bir katkı maddesi kullanmadığımız bir ürün, çok lezzetli bir ürün, yazın çok rağbet görüyor. Herkesi, tüm Hatay halkını burada bekliyoruz. Fiyatlarımız uygun, meyveli ve meyvesiz iki çeşit üretiyoruz, meyveliler 5, sade olanlar 3 TL, bardak dondurmalar 1,5 TL'den başlıyor, 3 ila 5 TL arasında değişiyor. Limon fiyatları bizi etkiliyor ama biz bunu halka yansıtamıyoruz şu an çünkü insanların ceplerine düşman olma gibi bir düşüncemiz yok, elimizden geldiği kadar düşük rakamlarda kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz” dedi.

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22 yıllık limon dondurması ustası Arif Çalğın ise “Daha sezonun başındayız şu an bu derecede olursa artık yazın ortasında limon fiyatları nasıl olur bilemiyorum. Bu da tabii ki bizi biraz zorluyor ama limonun fiyatı ne kadar olursa olsun limonu taze olarak kullanmak zorundayız. Çünkü müşterimizin ağız ve damak tadı alıştığı için herhangi bir katkı maddesi kullanamıyoruz” diye konuştu.

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Limon dondurmasının Hatay’a özgü lezzet olduğunu ifade eden Çalğın, “Hatayımızın meşhur limon dondurmaları, memleketin başka yerinde değil limon dondurması sadece Hatay’a özeldir. Esasında buz limondur ama gel git zamanla artık bunu dondurma şekline döndürdüler ama dondurma değil yani sütle alakası yok” dedi.

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