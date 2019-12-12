Haşhaşı hem üretiyor, hem işliyor

Kendi tarlasından elde ettiği sarı, siyah ve beyaz haşhaşları hamurluk ve kahvaltılık olarak işleyen Uluışık, her yıl yaklaşık 3 ton haşhaş ezmesi yapıyor. İşlediği haşhaşı yurt dışından gelen gurbetçilere, ilçede katmer ve haşhaşlı ekmek gibi hamur işi yapanlarla, kaplıcaya gelen vatandaşlara satan Uluışık, üretimi çok sevdiği için bu işi yaptığını söyledi.