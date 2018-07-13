Hangi yemeği hangi tencerede pişirmelisiniz?

Bakır tencereleri kalaysız kullanmanız, bakımını yapmamanız civanın dışarı çıkması nedeniyle son derece tehlikelidir. İyi kalaylanmış bir bakır tencerede aşure, reçel, sahanda yumurta ve zeytinyağlı dolma oldukça lezzetli olur.
Bakır Tencereler
Çelik tencerelerin kapakları iyi kapanabildiğinden ve tabanına eklenen kaplamadan dolayı ısı kaybı fazla olmaz, yapılan yemek geç soğur. Buzdolabında yemek saklamak için çelik tencere idealdir. Balıktan çorbaya her türde yemeğinizi çelik tencerenizde pişirebilirsiniz.
Çelik Tencere
Kullanılırken kesinlikle metal çatal, kaşık kullanılmaması gereken teflon tencereler yapışmama özelliği gösterdiği için yağsız veya az yağla pişireceğiniz yemeklerin pişirilmesi için uygundur. İç kısmında çizik olan teflon tencerelerin kullanılması yapışmayı önleyen kimyasal maddelerin çıkmasını sağlayacağından tehlikelidir.
Teflon Tencere
Seramik tencerelerin iç kısımları kendinden yağlı bir dokuya sahip olduğundan, yüksek sıcaklığa dayanabildiğinden, yanma ve yapışma sorunları olmadığından hem kolay temizlenebilir hem yemeklerin vitaminlerini ve minerallerini koruyarak doğal lezzette yemek pişirmenizi sağlar. Pilav, makarna ve pek çok yemeği seramik tencerede pişirebilirsiniz.
Seramik Tencere
Teflon tencere ve tavaları anımsatan granit tencereler çizilmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Yapışmaz ve yüksek ısıya dayanıklı yapısıyla kolay kullanılabilen granit tencerelerde et yemekleri ve yüksek ısıda pişmesi gereken yemekleri yapabilirsiniz.
Granit Tencere
En eski pişirme kaplarından güveç tencerelerde yapılan kuru fasulye gibi sulu yemekler oldukça lezzetli olur.
Toprak Tencere
Düdüklü tencere uzun sürede ve zor pişen yemeklerin yüksek ısı ve basınçta daha hızlı pişirilmesine olanak sağlayarak enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca kapağı çok sıkı kapalı olduğu için besin değeri tenceredeki suda kalır ve buharlaşıp kaybolmaz. Fasulye, kemikli et gibi yemekleri düdüklüde pişirmeniz uygundur.
Düdüklü Tencere
Cam tencere genellikle sebzeleri haşlamak için uygundur. Camın inceliği yemeklerin kolay pişmesini sağladığı gibi pişirdiklerinizin durumunu görmenizi de sağlar. Cam tencereler genellikle saklama kabı olarak kullanılır.
Cam Tencere