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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Lezizz >Mutfak Tüyoları>Hangi yemeği hangi tencerede pişirmelisiniz?
Mutfak Tüyoları

Hangi yemeği hangi tencerede pişirmelisiniz?

Yemeklerin lezzetini kullanılan malzemeler kadar doğru tencere seçimi de etkiliyor. İşte tencere seçiminde dikkat etmeniz gerekenler...

Fotoğraflar: Alamy
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Mutfakta en sık kullanılan eşyaların başında şüphesiz tencereler geliyor. Peki hangi yemeklerin hangi tür tencerede yapılması gerektiğini biliyor musunuz?

Fotoğraflar: Alamy
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Bakır Tencereler

Bakır tencereleri kalaysız kullanmanız, bakımını yapmamanız civanın dışarı çıkması nedeniyle son derece tehlikelidir. İyi kalaylanmış bir bakır tencerede aşure, reçel, sahanda yumurta ve zeytinyağlı dolma oldukça lezzetli olur.

Fotoğraflar: Alamy
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Çelik Tencere

Çelik tencerelerin kapakları iyi kapanabildiğinden ve tabanına eklenen kaplamadan dolayı ısı kaybı fazla olmaz, yapılan yemek geç soğur. Buzdolabında yemek saklamak için çelik tencere idealdir. Balıktan çorbaya her türde yemeğinizi çelik tencerenizde pişirebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Teflon Tencere

Kullanılırken kesinlikle metal çatal, kaşık kullanılmaması gereken teflon tencereler yapışmama özelliği gösterdiği için yağsız veya az yağla pişireceğiniz yemeklerin pişirilmesi için uygundur. İç kısmında çizik olan teflon tencerelerin kullanılması yapışmayı önleyen kimyasal maddelerin çıkmasını sağlayacağından tehlikelidir.

Fotoğraflar: Alamy
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Seramik Tencere

Seramik tencerelerin iç kısımları kendinden yağlı bir dokuya sahip olduğundan, yüksek sıcaklığa dayanabildiğinden, yanma ve yapışma sorunları olmadığından hem kolay temizlenebilir hem yemeklerin vitaminlerini ve minerallerini koruyarak doğal lezzette yemek pişirmenizi sağlar. Pilav, makarna ve pek çok yemeği seramik tencerede pişirebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Granit Tencere

Teflon tencere ve tavaları anımsatan granit tencereler çizilmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Yapışmaz ve yüksek ısıya dayanıklı yapısıyla kolay kullanılabilen granit tencerelerde et yemekleri ve yüksek ısıda pişmesi gereken yemekleri yapabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
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Toprak Tencere

En eski pişirme kaplarından güveç tencerelerde yapılan kuru fasulye gibi sulu yemekler oldukça lezzetli olur.

Fotoğraflar: Alamy
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Düdüklü Tencere

Düdüklü tencere uzun sürede ve zor pişen yemeklerin yüksek ısı ve basınçta daha hızlı pişirilmesine olanak sağlayarak enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Ayrıca kapağı çok sıkı kapalı olduğu için besin değeri tenceredeki suda kalır ve buharlaşıp kaybolmaz. Fasulye, kemikli et gibi yemekleri düdüklüde pişirmeniz uygundur.

Fotoğraflar: Alamy
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Cam Tencere

Cam tencere genellikle sebzeleri haşlamak için uygundur. Camın inceliği yemeklerin kolay pişmesini sağladığı gibi pişirdiklerinizin durumunu görmenizi de sağlar. Cam tencereler genellikle saklama kabı olarak kullanılır.

Fotoğraflar: Alamy
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Döküm Tencere

Döküm tencere ısıyı tüm yüzeye eşit dağıttığından sıcaklığı uzun süre korur. Ayrıca pişme esnasında oluşan su zerreciklerinin kapağın altında hapsolup tatların yemeğe tamamen geçmesini sağlar. Et yemekleri pişirmek için döküm tencere tercih edebilirsiniz.

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