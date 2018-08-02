Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Haberler>Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...
Haberler

Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Bazı ülkelerde bahşiş bırakmamak kabalıktır, bazılarında ise bırakmak... Listemize bir göz atın, seyahatlerinizde pot kırmayın.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
1 / 47

Dışarıda sık yemek yiyenler bilir. Hesabı ödeyip masadan kalkarken, servis elemanlarına bir miktar bahşiş bırakmak adettendir. Ancak her ülkenin bahşiş adeti de birbirinden farklıdır. Doğru miktarda bahşiş bırakmamak birçok ülkede saygısızlık, kabalık sayılır. Ancak bazı yerlerde de bahşiş bıraktığınızda saygısızlık etmiş olursunuz. Yurt dışı seyahatlerinizde başınıza böyle şeyler gelmesini istemiyorsanız bu bahşiş rehberine bir göz atın deriz...

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
2 / 47


Almanya

Almanya'da servis ücreti menü fiyatına eklenir. Bu ücreti yüzde 5-10 civarında düşünebilirsiniz. Ancak hesabı bir üst tam sayıya yuvarlamak da yaygındır. Taksi şoförünüzde yüzde 5-10, bellboy'unuza çanta başına 1 euro, kat görevlinize de günlük 1-2 euro bırakmak doğru olur.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
3 / 47


Bali

Bali'de restoranlarda yüzde 5-10 servis ücreti hesaba eklenir ama yapmazlarsa da yüzde 10 vermeniz gerekir. Taksi ücretlerini yuvarlayabilirsiniz. Otellerde bellboy'a 2500-5000 rupiah, kat görevlisine 2500-500 rupiah verilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
4 / 47


Brezilya

Brezilya restoranlarında genelde yüzde 10 garsoniye bedeli eklenir. Ama eklenmemişse yüzde 10-15 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde ücreti en yakın büyük sayıya yuvarlamak adettir. Ayrıca havaalanı taksilerinde valiz başına 3 real bahşiş verilebilir. Otellerde çok fazla bahşiş bırakmaya gerek yoktur.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
5 / 47


Çekya

Çekya'da restoranda yüzde 10-15, barda biraz bozuk para bırakabilirsiniz. Takside bahşişe gerek yoktur. Otellerde ise bellboy'a 40 koruna verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
6 / 47


Fas

Fas'ta kesin bir kural yoktur ama yüzde 10 civarında bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde hesabı yuvarlayabilir otellerde bellboy'a 5-10 dinar, kat görevlisine günlük 20 dinar bırakabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
7 / 47


Fransa

Fransa'da restoranlarda ve kafelerde yüzde 5 bahşiş bırakmak doğrudur. Barlarda kaç içki sipariş edildiğine bağlı olarak her turda 1-4 euro sipariş verilebilir. Taksilerde ortalama yüzde 10 bahşiş verilir. Otellerde bellboy'a çanta başına 1-2 euro, kat görevlisine her sabah 1-2 euro, oda servisine 1-3 euro, taksi çağıran kapıcıya 1-2 euro verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
8 / 47


Bulgaristan

Bulgaristan'da restoranlarda hesabı yuvarlayabilir ya da yüzde 10'u geçmeyecek bir bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde de hesabı yuvarlamak uygundur. Otellerde bellboy'a çanta başına 1,5 lev, kat görevlisine de günlük 1-1,5 lev verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
9 / 47


Güney Kore

Güney Kore restoranlarında bahşiş vermeniz beklenmez. Taksilerde ise "üstü kalsın" diyebilirsiniz. Otellerde de yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
10 / 47


Hırvatistan

Hırvatistan'da bahşiş vermek şart değildir ama servisten çok memnunsanız yüzde 10 ekleme yapabilirsiniz. Barlarda da bozuklukları bırakmak ya da hesabı yuvarlamak uydundur. Taksilere bahşiş verilmez. Otellerde bellboy'a çanta başı 5-10 kuna verilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
11 / 47


Hong Kong

Hong Kong restoranlarında servis ücreti hesaba eklenir ama nakit ödüyorsanız bozuklukları bırakmak, kredi kartıyla ödüyorsanız da hesabı yuvarlamak doğru olur. Taksilerde hesap yuvarlanır, otellerde valiz başına 2-3 Hong Kong doları bırakılır.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
12 / 47


İrlanda

İrlanda’da restoranlarda hesaba garsoniye eklenmediyse yüzde 10-12,5 bahşiş bırakılmalıdır. Barlarda uzun süre vakit geçirdiğinizde 1-2 euro bırakabilirsiniz. Taksilerde ücreti üste yuvarlamak ya da yüzde 5-10 bırakmak uygundur. Otellerde ise bellboy'a çanta başına 1-2 euro, kat görevlisine ise gece başına 1-2 euro bırakılabilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
13 / 47


Portekiz

Portekiz'de turistik bölgelerde yüzde 10 bahşiş verilir ama yine de önceden eklenmiş olma ihtimaline karşı hesabı kontrol etmenizde fayda var. Barda 1-2 euro bırakabilirsiniz. Takside ise 5 euro üstüne kadar yuvarlamalısınız. Otellerde de bellboy'a çanta başına 1-2 dolar vermeniz gerekir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
14 / 47


İspanya

İspanya'da restoranlarda genelde yüzde 5-10 bahşiş bırakılır, barlarda hesap yuvarlanır. Taksilerde en az yüzde 10 bahşiş bırakılır, havaalanı yolculuklarında ekstra ücret alınabilir. Otellerde bellboy'a, oda servisine ve kapıcıya yarım euro bırakılabilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
15 / 47


Yunanistan

Yunanistan'da bahşiş bırakmak zorunlu değildir ama hesabı özellikle nakit ödüyorsanız yuvarlayabilirsiniz. Taksilerde bahşiş gerekli değildir ama turistlerden böyle bir beklenti vardır. Otellerde de bellboy'a 1 euro vermek yeterlidir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
16 / 47


Avustralya

Avustralya restoranlarında bahşiş gerekli değildir ama servis çok iyiyse yüzde 10 bırakabilirsiniz. Taksilerde bahşişe gerek yoktur, otellerde ise bellboy'a 1 dolar verilirse uygun olur.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
17 / 47


İsveç

İsveç'te restoranlarda bahşiş bırakılmaz ama isterseniz yüzde 10 bırakabilirsiniz. Taksilerde küsuratlı ücretler en yakın tam paraya yuvarlanır, otellerde bahşiş bırakılmaz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
18 / 47


BAE

BAE'de restoranlarda bahşiş vermeniz beklenmez ama verirseniz memnun olurlar. 10 dinar iyi bir rakamdır, 20 dinar çok başarılı bir servis demektir. Taksilerde ücret 5 dinara kadar yukarı yuvarlanır, otelde bellboy'a 5 dinar verilebilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
19 / 47


İzlanda

İzlanda da servis ücreti hesaba eklendiğinden bahşiş beklenmez ama bırakırsanız hoş olur. Taksi ve otellerde de bahşiş bırakılmaz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
20 / 47


Hollanda

Hollanda'da servis ücreti hesaba eklenir. Ama eğer çok iyi bir servis aldığınızı düşünüyorsanız yüzde 10 bırakabilirsiniz. Barlarda ise hesap yuvarlanarak ödenir. Taksilerde ücret yuvarlanır. Otellerde ise bellboy'a birkaç euro bırakılır.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
21 / 47


Avusturya

Avusturya'da restoranların çoğu vergiyi ve servis ücretini hesaba ekler ama ödemeyi yuvarlayarak yapmak adettendir. Taksilerde taksimetre ücretine yüzde 10 eklenir, otellerde bellboy'a çanta başına 1 euro verilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
22 / 47


İtalya

İtalya'da servis ücreti hesaba eklenir ve mönüye yazılır. Eğer servisten çok memnun kaldıysanız hesabı yuvarlayabilirsiniz. Barlarda 1 euro bırakmak, taksilerde hesabı yuvarlamak uygundur. Otellerde ise bellboy'a çanta başına 1-3 euro, kat görevlisine günlük 1 euro, kapıcıya da taksi çağırdığı için 50 sent, çantalarınızı taşıdığı için de 1 euro verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
23 / 47


Japonya

Japonya'da restoran, taksi ve otellerde bahşiş verilmez.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
24 / 47


Singapur

Singapur'da restoranlarda yüzde 10 bahşiş standarttır ancak bunu garsonun kendisine nakit olarak vermelisiniz. Taksilerde ise bahşiş verilmez.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
25 / 47


Kamboçya

Kamboçya'da restoranlarda bir standart yoktur ama ortalama yüzde 10 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksiciler ise bahşiş kabul etmeyecektir. Otel çalışanlarına da bahşiş vermek çok yaygın değildir ama 4000 rel bırakabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
26 / 47


Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da bahşiş vermeniz beklenmez ama biraz bozukluk bırakabilir ya da barsa bahşiş kavanozuna biraz bozukluk atabilirsiniz. Taksilerde hesabı yuvarlamak iyi olur. Otellerde bahşiş verilmez.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
27 / 47


Küba

Son dönemlerin favori destinasyonu Küba'da para birimleri biraz karışık ama biz CUC üzerinden bilgi verelim. Restoranda bahşiş toplam hesabın yüzde 10-15'idir. Taksilerde 1-3 CUC bahşiş verilebilir. Otellerde de bellboy'a 1 CUC, kat görevlisine de gece başına 1 CUC vermek yeterlidir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
28 / 47


Tunus

Tunus'ta restoranlarda yüzde 5-15 bahşiş bırakabilir ya da hesabı 10 dinara kadar yukarı yuvarlayabilirsiniz. Taksicilere yüzde 5 verebilir, otellerde bellboy'a 5 dinar, oda görevlisine haftalık 20 dinar verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
29 / 47


Macaristan

Macaristan'da restoranlarda yüzde 10 bahşiş verilir, vermemek kabalık olarak görülür. Barda ve takside de yüzde 10 bahşiş verilir. Otellerde ise bellboy'a 500 forint vermenizi iyi olur.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
30 / 47


İngiltere

İngiltere’de günlük mekânlarda herkes kasada yediğini öder, bahşiş bırakılmaz. Restoranlarda servis ücreti hesaba eklenebilir. Eğer servisten memnun kalmadıysanız bunu hesaptan düşürtebilirsiniz. Eğer bahşiş vermeniz gerektiğine inanıyorsanız yüzde 10 uygun bir orandır. Taksilerde bahşiş bırakılmaz ama hesap yuvarlanabilir. Otellerde bellboy'a çanta başına 2 sterlin bırakılır.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
31 / 47


Danimarka

Danimarka'da restoranlarda servis ücreti hesaba eklenir ama bahşiş de kötü bir fikir değildir. Ancak yüzde 10'un üzerine çıkmayın. Taksilerde ücret yukarı yuvarlanır, otellerde bellboy'a çanta başına 5 kron verilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
32 / 47


İsviçre

İsviçre'de servis ücreti hesaba eklenir ama iyi bir servisi 10 frank civarında ödüllendirebilirsiniz. Takside ücreti yuvarlamak ya da yüzde 5 eklemek gerekir. Otellerde ise bellboy'a çanta başına 1-2 frank verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
33 / 47


Mısır

Mısır'da bahşiş vermeden kalkılmaz. Yüzde 10'a kadar çıkabilirsiniz. Taksilerde kısa mesafede bahşiş verilmez ama birkaç durak yaptıysanız o zaman yüzde 10 uygundur. Otellerde bellboy'a çanta başına 3-5 Mısır paundu, kat görevlisine de gecelik 5-10 Mısır paundu bırakılır.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
34 / 47


ABD

ABD'de restoranlarda bırakılan bahşiş, hesabın yüzde 15-20'si civarında olmalıdır. Eğer servis çok kötüyse yüzde 10 bırakılır ve restoran yöneticisine haber verilir. Barlarda da içki başına 1 dolar ya da toplam hesabın yüzde 15-20'si bahşiş bırakılır. Taksilerde yolculuk ücretinin yüzde 10-15'i bahşiş verilir. Otellerde ise kat görevlilerine gece başına 2-3 dolar, konsiyerje 5 dolar ve üstü, oda servisine ve bellboy'a 1-2 dolar, valelere de 2-5 dolar verilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
35 / 47


Norveç

Servis ücreti, Norveç restoranlarında hesaba eklenir ama hesabı en yakın üst sayıya yuvarlayarak ödemek ya da yüzde 10-15 bahşiş bırakmak cömertlik göstergesidir. Taksi ve otellerde de bahşiş bırakılmaz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
36 / 47


Peru

Peru'da restoran ve barlarda hesaba yüzde 10 garsoniye eklenir ama iyi servis için yüzde 10 daha bırakılabilir. Taksiciler bahşiş beklemez. Otellerde ise bellboy'lara çanta başına 1 nuevo sol verilebilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
37 / 47


Çin

Çin'deki restoranlarda bahşiş verilmez, hatta bahşiş vermek saygısızlık olarak görülür. Taksi şoförleri de bahşiş kabul etmez. Sadece çok pahalı otellerde bahşiş uygulaması vardır.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
38 / 47


Malezya

Malezya'da bahşiş kavramı yoktur. Ancak bazı otellerde hesaba yüzde 5-10 servis ücreti eklenebilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
39 / 47


Polonya

Restoranlarda ortalama yüzde 10-15 civarındadır. Taksicilere bahşiş vermek yaygın değildir ama isterseniz yüzde 10-15 civarı verebilirsiniz. Otelde bahşiş verilmez.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
40 / 47


Finlandiya

Finlandiya'da restoranlarda bahşiş bırakılmaz ama isterseniz yüzde 5-10 bırakabilirsiniz. Barlarda ufak bozukluklarınızı bırakabilirsiniz. Taksi ve otellerde ise birkaç euro'luk bahşişler hoşa gider.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
41 / 47


Rusya

Rusya'daki restoranlarda hesabın yüzde 5-10'u bahşiş bırakılır. Taksicilere bahşiş verilmez. Otellerde bellboy'a çanta sayısına göre 20-100 ruble verilebilir, kat görevlilerine ise günlük 50 ruble bırakılabilir. Bu parayı küllüğe bırakmalısınız.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
42 / 47


Belçika

Belçika'da yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenir o yüzden bahşiş beklenmez. Taksilerde de bahşişe gerek yoktur ama ücret yuvarlanabilir. Otellerde de bahşişe gerek yoktur.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
43 / 47


Hindistan

Hindistan'da servisin kalitesine göre yüzde 5-10 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksiye de bahşiş vermenize gerek yoktur ama hesabı yuvarlamak uygun olur. Otellerde bellboy'a çanta başına 50 rupi, kat görevlisine gecelik 250 rupi bırakılabilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
44 / 47


Sri Lanka

Sri Lanka restoranlarında hesaba yüzde 10 servis ücreti eklenir ama bu garsona verilmez. O nedenle ekstra birkaç rupi bırakabilirsiniz. Barda çalışanlara 100 rupi bırakmak, taksi ücretine yüzde 10 eklemek gerekir. Otellerde de kat görevlisine günlük 100 rupi, bellboy'a 50 rupi verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
45 / 47


Meksika

Meksika'da restoranlarda hesabın yüzde 15'i, barlarda ise yüzde 15-20'si bahşiş bırakılır. Takside eğer şoför valizlerinizi taşımaya yardım ederse 6-13 Meksika pezosu verilir. Otellerde bellboy'a 12-26 pezo, kat görevlisine ise gecelik 13 pezo bırakılabilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
46 / 47


Tayland

Tayland'da hesaba yüzde 10 servis ücreti eklenir ama biraz bozukluk bırakmak da adettendir. Daha lüks restoranlarda, yüzde 10 bahşiş bırakmalısınız. Taksilerde taksimetrenin üzerinden 5 bahta kadar yuvarlayabilirsiniz. Otellerin çoğunda da yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenebilir.

Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
47 / 47


Vietnam

Vietnam'da bahşiş yaygın değildir ama yüzde 5 servis ücreti hesaba eklenmiş olabilir. Barda ve takside de bozuklukları, para üstünü bırakmanız hoş bir hareket olur.

restoran kültürüne kadar bahşiş verilmeli