Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Almanya'da servis ücreti menü fiyatına eklenir. Bu ücreti yüzde 5-10 civarında düşünebilirsiniz. Ancak hesabı bir üst tam sayıya yuvarlamak da yaygındır. Taksi şoförünüzde yüzde 5-10, bellboy'unuza çanta başına 1 euro, kat görevlinize de günlük 1-2 euro bırakmak doğru olur.
Almanya
Bali'de restoranlarda yüzde 5-10 servis ücreti hesaba eklenir ama yapmazlarsa da yüzde 10 vermeniz gerekir. Taksi ücretlerini yuvarlayabilirsiniz. Otellerde bellboy'a 2500-5000 rupiah, kat görevlisine 2500-500 rupiah verilir.
Bali
Brezilya restoranlarında genelde yüzde 10 garsoniye bedeli eklenir. Ama eklenmemişse yüzde 10-15 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde ücreti en yakın büyük sayıya yuvarlamak adettir. Ayrıca havaalanı taksilerinde valiz başına 3 real bahşiş verilebilir. Otellerde çok fazla bahşiş bırakmaya gerek yoktur.
Brezilya
Çekya'da restoranda yüzde 10-15, barda biraz bozuk para bırakabilirsiniz. Takside bahşişe gerek yoktur. Otellerde ise bellboy'a 40 koruna verebilirsiniz.
Çekya
Fas'ta kesin bir kural yoktur ama yüzde 10 civarında bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde hesabı yuvarlayabilir otellerde bellboy'a 5-10 dinar, kat görevlisine günlük 20 dinar bırakabilirsiniz.
Fas
Fransa'da restoranlarda ve kafelerde yüzde 5 bahşiş bırakmak doğrudur. Barlarda kaç içki sipariş edildiğine bağlı olarak her turda 1-4 euro sipariş verilebilir. Taksilerde ortalama yüzde 10 bahşiş verilir. Otellerde bellboy'a çanta başına 1-2 euro, kat görevlisine her sabah 1-2 euro, oda servisine 1-3 euro, taksi çağıran kapıcıya 1-2 euro verebilirsiniz.
Fransa
Bulgaristan'da restoranlarda hesabı yuvarlayabilir ya da yüzde 10'u geçmeyecek bir bahşiş bırakabilirsiniz. Taksilerde de hesabı yuvarlamak uygundur. Otellerde bellboy'a çanta başına 1,5 lev, kat görevlisine de günlük 1-1,5 lev verebilirsiniz.
Bulgaristan
Güney Kore restoranlarında bahşiş vermeniz beklenmez. Taksilerde ise "üstü kalsın" diyebilirsiniz. Otellerde de yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenir.
Güney Kore
Hırvatistan'da bahşiş vermek şart değildir ama servisten çok memnunsanız yüzde 10 ekleme yapabilirsiniz. Barlarda da bozuklukları bırakmak ya da hesabı yuvarlamak uydundur. Taksilere bahşiş verilmez. Otellerde bellboy'a çanta başı 5-10 kuna verilir.
Hırvatistan
Hong Kong restoranlarında servis ücreti hesaba eklenir ama nakit ödüyorsanız bozuklukları bırakmak, kredi kartıyla ödüyorsanız da hesabı yuvarlamak doğru olur. Taksilerde hesap yuvarlanır, otellerde valiz başına 2-3 Hong Kong doları bırakılır.
Hong Kong
İrlanda’da restoranlarda hesaba garsoniye eklenmediyse yüzde 10-12,5 bahşiş bırakılmalıdır. Barlarda uzun süre vakit geçirdiğinizde 1-2 euro bırakabilirsiniz. Taksilerde ücreti üste yuvarlamak ya da yüzde 5-10 bırakmak uygundur. Otellerde ise bellboy'a çanta başına 1-2 euro, kat görevlisine ise gece başına 1-2 euro bırakılabilir.
İrlanda
Portekiz'de turistik bölgelerde yüzde 10 bahşiş verilir ama yine de önceden eklenmiş olma ihtimaline karşı hesabı kontrol etmenizde fayda var. Barda 1-2 euro bırakabilirsiniz. Takside ise 5 euro üstüne kadar yuvarlamalısınız. Otellerde de bellboy'a çanta başına 1-2 dolar vermeniz gerekir.
Portekiz
İspanya'da restoranlarda genelde yüzde 5-10 bahşiş bırakılır, barlarda hesap yuvarlanır. Taksilerde en az yüzde 10 bahşiş bırakılır, havaalanı yolculuklarında ekstra ücret alınabilir. Otellerde bellboy'a, oda servisine ve kapıcıya yarım euro bırakılabilir.
İspanya
Yunanistan'da bahşiş bırakmak zorunlu değildir ama hesabı özellikle nakit ödüyorsanız yuvarlayabilirsiniz. Taksilerde bahşiş gerekli değildir ama turistlerden böyle bir beklenti vardır. Otellerde de bellboy'a 1 euro vermek yeterlidir.
Yunanistan
Avustralya restoranlarında bahşiş gerekli değildir ama servis çok iyiyse yüzde 10 bırakabilirsiniz. Taksilerde bahşişe gerek yoktur, otellerde ise bellboy'a 1 dolar verilirse uygun olur.
Avustralya
İsveç'te restoranlarda bahşiş bırakılmaz ama isterseniz yüzde 10 bırakabilirsiniz. Taksilerde küsuratlı ücretler en yakın tam paraya yuvarlanır, otellerde bahşiş bırakılmaz.
İsveç
BAE'de restoranlarda bahşiş vermeniz beklenmez ama verirseniz memnun olurlar. 10 dinar iyi bir rakamdır, 20 dinar çok başarılı bir servis demektir. Taksilerde ücret 5 dinara kadar yukarı yuvarlanır, otelde bellboy'a 5 dinar verilebilir.
BAE
İzlanda da servis ücreti hesaba eklendiğinden bahşiş beklenmez ama bırakırsanız hoş olur. Taksi ve otellerde de bahşiş bırakılmaz.
İzlanda
Hollanda'da servis ücreti hesaba eklenir. Ama eğer çok iyi bir servis aldığınızı düşünüyorsanız yüzde 10 bırakabilirsiniz. Barlarda ise hesap yuvarlanarak ödenir. Taksilerde ücret yuvarlanır. Otellerde ise bellboy'a birkaç euro bırakılır.
Hollanda
Avusturya'da restoranların çoğu vergiyi ve servis ücretini hesaba ekler ama ödemeyi yuvarlayarak yapmak adettendir. Taksilerde taksimetre ücretine yüzde 10 eklenir, otellerde bellboy'a çanta başına 1 euro verilir.
Avusturya
İtalya'da servis ücreti hesaba eklenir ve mönüye yazılır. Eğer servisten çok memnun kaldıysanız hesabı yuvarlayabilirsiniz. Barlarda 1 euro bırakmak, taksilerde hesabı yuvarlamak uygundur. Otellerde ise bellboy'a çanta başına 1-3 euro, kat görevlisine günlük 1 euro, kapıcıya da taksi çağırdığı için 50 sent, çantalarınızı taşıdığı için de 1 euro verebilirsiniz.
İtalya
Singapur'da restoranlarda yüzde 10 bahşiş standarttır ancak bunu garsonun kendisine nakit olarak vermelisiniz. Taksilerde ise bahşiş verilmez.
Singapur
Kamboçya'da restoranlarda bir standart yoktur ama ortalama yüzde 10 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksiciler ise bahşiş kabul etmeyecektir. Otel çalışanlarına da bahşiş vermek çok yaygın değildir ama 4000 rel bırakabilirsiniz.
Kamboçya
Yeni Zelanda'da bahşiş vermeniz beklenmez ama biraz bozukluk bırakabilir ya da barsa bahşiş kavanozuna biraz bozukluk atabilirsiniz. Taksilerde hesabı yuvarlamak iyi olur. Otellerde bahşiş verilmez.
Yeni Zelanda
Son dönemlerin favori destinasyonu Küba'da para birimleri biraz karışık ama biz CUC üzerinden bilgi verelim. Restoranda bahşiş toplam hesabın yüzde 10-15'idir. Taksilerde 1-3 CUC bahşiş verilebilir. Otellerde de bellboy'a 1 CUC, kat görevlisine de gece başına 1 CUC vermek yeterlidir.
Küba
Tunus'ta restoranlarda yüzde 5-15 bahşiş bırakabilir ya da hesabı 10 dinara kadar yukarı yuvarlayabilirsiniz. Taksicilere yüzde 5 verebilir, otellerde bellboy'a 5 dinar, oda görevlisine haftalık 20 dinar verebilirsiniz.
Tunus
Macaristan'da restoranlarda yüzde 10 bahşiş verilir, vermemek kabalık olarak görülür. Barda ve takside de yüzde 10 bahşiş verilir. Otellerde ise bellboy'a 500 forint vermenizi iyi olur.
Macaristan
İngiltere’de günlük mekânlarda herkes kasada yediğini öder, bahşiş bırakılmaz. Restoranlarda servis ücreti hesaba eklenebilir. Eğer servisten memnun kalmadıysanız bunu hesaptan düşürtebilirsiniz. Eğer bahşiş vermeniz gerektiğine inanıyorsanız yüzde 10 uygun bir orandır. Taksilerde bahşiş bırakılmaz ama hesap yuvarlanabilir. Otellerde bellboy'a çanta başına 2 sterlin bırakılır.
İngiltere
Danimarka'da restoranlarda servis ücreti hesaba eklenir ama bahşiş de kötü bir fikir değildir. Ancak yüzde 10'un üzerine çıkmayın. Taksilerde ücret yukarı yuvarlanır, otellerde bellboy'a çanta başına 5 kron verilir.
Danimarka
İsviçre'de servis ücreti hesaba eklenir ama iyi bir servisi 10 frank civarında ödüllendirebilirsiniz. Takside ücreti yuvarlamak ya da yüzde 5 eklemek gerekir. Otellerde ise bellboy'a çanta başına 1-2 frank verebilirsiniz.
İsviçre
Mısır'da bahşiş vermeden kalkılmaz. Yüzde 10'a kadar çıkabilirsiniz. Taksilerde kısa mesafede bahşiş verilmez ama birkaç durak yaptıysanız o zaman yüzde 10 uygundur. Otellerde bellboy'a çanta başına 3-5 Mısır paundu, kat görevlisine de gecelik 5-10 Mısır paundu bırakılır.
Mısır
ABD'de restoranlarda bırakılan bahşiş, hesabın yüzde 15-20'si civarında olmalıdır. Eğer servis çok kötüyse yüzde 10 bırakılır ve restoran yöneticisine haber verilir. Barlarda da içki başına 1 dolar ya da toplam hesabın yüzde 15-20'si bahşiş bırakılır. Taksilerde yolculuk ücretinin yüzde 10-15'i bahşiş verilir. Otellerde ise kat görevlilerine gece başına 2-3 dolar, konsiyerje 5 dolar ve üstü, oda servisine ve bellboy'a 1-2 dolar, valelere de 2-5 dolar verilir.
ABD
Servis ücreti, Norveç restoranlarında hesaba eklenir ama hesabı en yakın üst sayıya yuvarlayarak ödemek ya da yüzde 10-15 bahşiş bırakmak cömertlik göstergesidir. Taksi ve otellerde de bahşiş bırakılmaz.
Norveç
Peru'da restoran ve barlarda hesaba yüzde 10 garsoniye eklenir ama iyi servis için yüzde 10 daha bırakılabilir. Taksiciler bahşiş beklemez. Otellerde ise bellboy'lara çanta başına 1 nuevo sol verilebilir.
Peru
Çin'deki restoranlarda bahşiş verilmez, hatta bahşiş vermek saygısızlık olarak görülür. Taksi şoförleri de bahşiş kabul etmez. Sadece çok pahalı otellerde bahşiş uygulaması vardır.
Çin
Malezya'da bahşiş kavramı yoktur. Ancak bazı otellerde hesaba yüzde 5-10 servis ücreti eklenebilir.
Malezya
Restoranlarda ortalama yüzde 10-15 civarındadır. Taksicilere bahşiş vermek yaygın değildir ama isterseniz yüzde 10-15 civarı verebilirsiniz. Otelde bahşiş verilmez.
Polonya
Finlandiya'da restoranlarda bahşiş bırakılmaz ama isterseniz yüzde 5-10 bırakabilirsiniz. Barlarda ufak bozukluklarınızı bırakabilirsiniz. Taksi ve otellerde ise birkaç euro'luk bahşişler hoşa gider.
Finlandiya
Rusya'daki restoranlarda hesabın yüzde 5-10'u bahşiş bırakılır. Taksicilere bahşiş verilmez. Otellerde bellboy'a çanta sayısına göre 20-100 ruble verilebilir, kat görevlilerine ise günlük 50 ruble bırakılabilir. Bu parayı küllüğe bırakmalısınız.
Rusya
Belçika'da yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenir o yüzden bahşiş beklenmez. Taksilerde de bahşişe gerek yoktur ama ücret yuvarlanabilir. Otellerde de bahşişe gerek yoktur.
Belçika
Hindistan'da servisin kalitesine göre yüzde 5-10 bahşiş bırakabilirsiniz. Taksiye de bahşiş vermenize gerek yoktur ama hesabı yuvarlamak uygun olur. Otellerde bellboy'a çanta başına 50 rupi, kat görevlisine gecelik 250 rupi bırakılabilir.
Hindistan
Sri Lanka restoranlarında hesaba yüzde 10 servis ücreti eklenir ama bu garsona verilmez. O nedenle ekstra birkaç rupi bırakabilirsiniz. Barda çalışanlara 100 rupi bırakmak, taksi ücretine yüzde 10 eklemek gerekir. Otellerde de kat görevlisine günlük 100 rupi, bellboy'a 50 rupi verebilirsiniz.
Sri Lanka
Meksika'da restoranlarda hesabın yüzde 15'i, barlarda ise yüzde 15-20'si bahşiş bırakılır. Takside eğer şoför valizlerinizi taşımaya yardım ederse 6-13 Meksika pezosu verilir. Otellerde bellboy'a 12-26 pezo, kat görevlisine ise gecelik 13 pezo bırakılabilir.
Meksika
Tayland'da hesaba yüzde 10 servis ücreti eklenir ama biraz bozukluk bırakmak da adettendir. Daha lüks restoranlarda, yüzde 10 bahşiş bırakmalısınız. Taksilerde taksimetrenin üzerinden 5 bahta kadar yuvarlayabilirsiniz. Otellerin çoğunda da yüzde 10 servis ücreti hesaba eklenebilir.
Tayland