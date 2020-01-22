Hamsi, pide ile buluştu

“TRABZONLUYUM İLK DEFA BÖYLE BİR PİDE YEDİM” Herkesin hamsili pidenin tadına bakması gerektiğini belirten Ali Hasanoğlu, “Trabzonluyum ilk defa böyle bir pide yedim. Çok lezzetli ve çok hoşuma gitti böyle bir pidenin yapılması. Bildiğimiz pidelere benzemiyor ve lezzeti de çok güzel. İlk defa tattığım bir lezzetti, ancak çok beğendim, herkese tavsiye ederim” dedi.