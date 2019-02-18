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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
18 Şubat 2019 - 15:36,

Haftaya güzel başlamanızı sağlayacak nefis yemek tarifleri

Bir hafta daha başladı ve tabii “Akşama ne pişirsem?” sorunu da pazartesiyle beraber özellikle çalışanların gündemindeki yerini aldı. Biz yine sizin için basit ve lezzetli tariflerden oluşan örnek bir menü hazırladık. Akşam yemeğini pişirmeye başlamadan önce tariflerimize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun!

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Domateslerin tadı yazın bir başka oluyor ama bu kışın domates çorbası içemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Domates suyu kullanarak gayet nefis domates çorbaları yapmak mümkün. Hele ki domates suyunu kış gelmeden kendiniz evde hazırladıysanız, ortaya çıkacak lezzeti anlatmaya bile gerek yok. İşte nefis likopen deposu kremalı domates çorbası tarifi.

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Kısa sürede hazırlanabilecek enfes, doyurucu ve besleyici bir tarif arıyorsanız mantarlı sebzeli tavuk sote size çok uygun olabilir. Pilavla da makarnayla da çok güzel uyum sağlayan bu yemeği en zor beğenen misafirlerinize bile gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

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Kebap illa ki etle olacak diye bir kural yok. Balıkla da çok nefis kebaplar yapabilirsiniz. Örneğimiz hemen aşağıda. Izgara severlerin mutlaka denemesi gereken özel soslu bu tarif, en azılı et severleri bile balıkçı yapabilecek lezzette.

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Pirinç yerine şehriyeden yapılan bu pilav, et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Üstelik içindeki tulum peyniri de lezzetine lezzet katıyor. Pilavda peynir olur mu demeyin? Sonuçta şehriye aslında makarna ailesinden bir malzeme. Velhasıl bu pilavı mutlaka denemelisiniz, çünkü kesinlikle çok beğeneceksiniz.

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5/5

Genellikle bir sokak lezzeti olarak bilinen halka tatlısı aslında evde de gayet kolaylıkla yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz lezzetlerden. Bol sıvı yağda kızaran ve ardından şerbete atılan halka tatlısının kalorisi biraz yüksek ancak lezzeti o kadar muazzam ki insana her şeyi unutturuyor. İşte huzurlarınızda halka tatlısı tarifi

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Yufka kebabı nasıl yapılır? Yufka kebabı tarifi

Hem şık görünümü hem de enfes tadı ile damaklarınızı şenlendirecek bir lezzeti getirdik karşınıza: Yufka kebabı. Meşakkatli kebap tariflerine oranla çok daha pratik olan yufka kebabını tek başına ana yemek olarak sunabilirsiniz. Peki, yufka kebabı nasıl yapılır?

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Mantı hamuru nasıl yapılır? Mantı hamuru tarifi

Mantının en önemli unsuru hamurudur. Mantı yapılacak hamurun iyice yoğurulması ve doğru kalınlıkta açılması şarttır. Siz de evinizde mantı yapmayı düşünüyorsanız, mantı hamuruyla ilgili ipuçlarımıza mutlaka bir göz atın. İşte mükemmel bir mantı için mantı hamuru tarifi ve püf noktaları…

Fotoğraflar: Alamy /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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