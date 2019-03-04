Haftaya güzel başlamak için bahar havasını sofranıza taşıyacak tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Klasik köfteden sıkılanlar için çok uygun ve ekonomik bir tarif önerisidir kadınbudu köfte. Adı da lezzeti de benzersizdir. Hem soğuk meze olarak hem de sıcak yemek olarak yenebilen kadınbudu köftenin yapımında dikkat edilmesi gereken bazı temel püf noktaları bulunuyor. İşte kadınbudu köftenin püf noktaları ve nefis bir kadınbudu köfte tarifi...
Sac kavurma, et yemeklerinin en bilinen ve sevilenlerinden biri. Sac üzerinde çevrilen kuşbaşı et, biber, soğan ve domatesle buluşuyor, baharatlarla lezzetini katlıyor. İşte, sac kavurma için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi