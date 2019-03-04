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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
04 Mart 2019 - 17:20,

Haftaya güzel başlamak için bahar havasını sofranıza taşıyacak tarifler

Bir haftaya daha başladık. Martın gelişi ve güneşin yüzünü göstermesiyle yavaş yavaş bahar havasına da giriyoruz. Mart ayı özellikle yeşil kış sebzelerinin son demleri demek. Biz de bugün menümüzde bu lezzetlere yer verelim dedik. İşte "Bugün ne pişirsem?" diye düşünenlere mart ayına yakışır tarifler...

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Balkan çorbası kış sebzeleri ve tavukla yapılan çok besleyici bir çorba. Ancak asıl ilginç tarafı içine turşu ve turşu suyu ekleniyor olması. Bu şekilde terbiye edilen Balkan çorbasının lezzetine doyamayacaksınız. Mutlaka denemeniz gereken Balkan çorbası tarifi hemen aşağıda…

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Ispanak ve pırasa kış aylarının en sevilen ve en faydalı iki sebzesi. Normalde bunları ayrı ayrı yemeklerde tüketiyoruz ancak ikisini tek bir tencerede de buluşturmak mümkün. Nefis pırasalı ıspanak kavurması, kış aylarında sofralarınızın favori tariflerinden biri haline gelecek.

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Pancar çorbadan turşuya birçok tarifte kendisine yer bulabilen antioksidan ve lezzet deposu bir sebze. Peki pancarı makarnada kullanmaya ne dersiniz? Noodle diye de bilinen eriştelerle yapılan pancarlı eriştenin rengi de lezzeti de sizi çok mutlu edecek. Üzerine de peynir serperseniz bu eriştenin tadına doyum olmaz...

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Havuç ve turp kış aylarında en sağlıklı sebzelerden. Bu ikili bir araya geldiğinde enfes salatalar ortaya çıkıyor. Maydanoz ve sirkenin de sağlığını ve lezzetini içinde bulunduran bu rengarenk salataya mutlaka sofranızda yer verin.

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5/5

Eğer kahvaltıya ya da 5 çayına acilen bir şeyler hazırlamanız gerekiyorsa veya geceleri aniden bastıran tatlı krizleri sırasında aklınızı başınızdan alacak bir tarif arıyorsanız, bu lezzetli tost tam size göre. Çıtır çıtır ekmek dilimleri arasına yerleştireceğiniz çikolata ve muzla çok da pratik olan muzlu çikolatalı tost tarifi hemen aşağıda...

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Fotoğraf: Ingimage /

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