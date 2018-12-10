Haftaya "Bugün ne pişirsem?" diye düşünerek başlayanlar için nefis yemek tarifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
10 Aralık 2018 - 13:27,

Haftaya "Bugün ne pişirsem?" diye düşünerek başlayanlar için nefis yemek tarifleri

Yeni bir hafta yine çalışanların "Akşama ne pişirsem, ne yesem?" diye kara kara düşünmesiyle başladı. Özellikle hafta sonu bol bol yiyenler, pazartesi olunca daha sağlıklı ve hafif yemekler aramaya başlıyor. Eğer siz de aynı durumdaysanız, Lezizz günün menüsüne bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Düşük kalorili, kolay, ekonomik ve nefis yemek tarifleri için sizi böyle alalım.

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Hindi eti kırmızı et tadında ama beyaz et gibi sağlıklı. Az yağlı ve bol proteinli. Üstelik içindeki triptofan sayesinde uyumanızı da kolaylaştırıyor. Yoğun geçen bir günün sonunda bu basit hindi yemeğiyle hem kendinize lezzetli bir ziyafet çekebilir hem de kolayca uykuya dalıp dinlenebilirsiniz. Denerseniz pişman olmayacaksınız...

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Sebzeli makarna makarna özlemi içinde olan ancak çok da fazla kalori almak isteyenler için çok uygun bir tarif. üstelik vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir yemek. Eğer kepekli ya da sebzeli makarnayla yaparsanız daha sağlıklı ve lezzetli bir sonuç da elde edebilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...

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Akşam yemekleriniz için hafif ve lezzetli bir salata, tam ağzınıza layık... Üstelik içinde bulunan tulum peyniri ve ton balığı sayesinde tam bir protein deposu. İki kişiye gayet uygun olan bu salatayı ana yemek olarak da yardımcı yemek olarak da tüketebilirsiniz. İşte portakal soslu Akdeniz salatası tarifi...

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Brokoli şirin görüntüsüne karşın çok sevilen bir sebze değil ancak mutlaka tüketilmesi de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Eğer çorba yaparsanız brokoliyi daha kolay tüketebilirsiniz. Bunun için size nefis bir önerimiz var. Üzerine bolsa da peynir serptiniz mi, en şiddetli brokoli düşmanlarının bile zevkle tüketebileceği bir çorba elde edeceksiniz.

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Avokado sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmaz meyvelerinin başında geliyor. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan bu meyve biraz kakao ve bal desteğiyle enfes bir çikolatalı pudinge dönüşüyor. Denemek istemez misiniz?

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Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'

İzmir’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi’nde, dünyaca ünlü şefler, yemek yaptı. Ünlü Japon Şef Kogure Tsuyoshi, "Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi ve Japonya’da yemeklerde özellikle Türk zeytinyağları kullanılması için uğraşıyoruz, televizyon programlarında reklamını yapıyorum" dedi.

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'Elimizin altında keşkek varken, neden risotto yapıyoruz?'

İzmir’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi’nde, dünyaca ünlü şefler, yemek yaptı. Kongredeki panelde yaratıcı hikayelerin önemi vurgulanırken, şef Hazer Amani, iyi aşçı olmanın yolunun yeni tarif oluşturmak yerine eldeki yaratıcı hikayeleri tanıtmaktan geçtiğini söyledi. Amani, "Neden elimizin altında keşkek gibi bir ürün varken risotto yapıyoruz?" diye sordu.

DHA /

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