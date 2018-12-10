Haftaya "Bugün ne pişirsem?" diye düşünerek başlayanlar için nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İzmir’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi’nde, dünyaca ünlü şefler, yemek yaptı. Ünlü Japon Şef Kogure Tsuyoshi, "Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi ve Japonya’da yemeklerde özellikle Türk zeytinyağları kullanılması için uğraşıyoruz, televizyon programlarında reklamını yapıyorum" dedi.
İzmir’de bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi’nde, dünyaca ünlü şefler, yemek yaptı. Kongredeki panelde yaratıcı hikayelerin önemi vurgulanırken, şef Hazer Amani, iyi aşçı olmanın yolunun yeni tarif oluşturmak yerine eldeki yaratıcı hikayeleri tanıtmaktan geçtiğini söyledi. Amani, "Neden elimizin altında keşkek gibi bir ürün varken risotto yapıyoruz?" diye sordu.