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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
07 Kasım 2019 - 14:49,

Hafta sonunuzu güzel İznik'te zeytin hasadıyla renklendirin

İznik, hem Anadolu’daki ilk Türk başkenti hem de Vatikan’ın kutsal kabul ettiği şehirlerden biri. Bu şehri henüz görmediyseniz, şimdi görmenin tam zamanı! İznik’in tarihi dokusunun büyüsüne kapılacağınız ve de zeytin hasadı hakkında bilgi edineceğiniz bir geziye ne dersiniz?

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İznik, hem Anadolu’daki ilk Türk başkenti hem de Vatikan’ın kutsal kabul ettiği şehirlerden biri. Bu şehri henüz görmediyseniz, şimdi görmenin tam zamanı! İznik’in tarihi dokusunun büyüsüne kapılacağınız ve de zeytin hasadı hakkında bilgi edineceğiniz bir geziye ne dersiniz?

Bu bir ilandır

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Hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek ve şehrin stresinden uzaklaşmak istiyorsanız… İznik'te günübirlik zeytin hasadı sizi bekliyor. Hafta sonu istediğiniz gün katılacağınız gezilerle tarihi şehri fotoğraflayacak ve yeni bir yer keşfetmenin keyfini yaşayacaksınız.

3

İstanbul’un kasvetinden biraz olsun uzlaştıran zeytin hasadı ve İznik şehrinin güzelliklerini bir arada gezebilirsiniz. Zeytinin faydaları ve zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı nerede, nasıl üretilir? Zeytinyağı nasıl muhafaza edilir? Bütün hepsine cevap bulacak, ölümsüzlüğün sembolü birçok mitolojiye konu olmuş tam bir şifa kaynağı olan zeytin ağacını daha çok seveceksiniz. Saça, cilde, mideye ve bazı hastalıklara iyi gelen zeytinyağının yapılışını birebir her aşamasıyla izleyecek, köy halkıyla birlikte zeytin hasadına katılacaksınız.

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Köy halkından zeytin kültürü, üretim süreci, zeytin ağacının özellikleri hakkında bilgiler alacak, zeytin bahçelerinde, yapacağınız küçük çaplı hasat çalışmalarında, kendi ellerinizle topladığınız zeytinlerinizi sepetlerinize koyacaksınız. Ardından, köy içerinde bulunan, zeytinyağı fabrikasında zeytin ve yağı hakkında bilgi alıp, tadına bakacak ve zeytinyağı alışverişi imkânına sahip olacaksınız.

5

Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri bulunan müze şehir İznik’i görmenin de heyecanını yaşayacağınız bu gezide tarih sizi büyüleyecektir. İznik Surlarını görerek başlayacak ve Ayasofya Müzesi, Yeşil Camii, İznik Müzesi (Nilüfer Hatun İmareti) Şeyh Kudbeddin Camisi, Çini Kazı Alanı gezeceğiniz yerlerden bir kaçı arasında olacak. Dolu dolu bir hafta sonu keyfinizden sonra İstanbul’a dönecek gördüklerinizi ve öğrendiklerinizi sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Bu fikir ilginizi çektiyse aşağıdaki linke tıklayarak harika bir tur fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bu bir Yakala.co içeriğidir

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