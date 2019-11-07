Hafta sonunuzu güzel İznik'te zeytin hasadıyla renklendirin

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sarmasıyla bilinen asma yaprağının kullanıldığı başka yemekler de var, bici aşı da bunlardan biri. Bulgur ve asma yaprağıyla hazırlanan bici aşı mayhoş bir aroması olan yöresel bir lezzet. Peki, bici aşı nasıl yapılır? İşte, adım adım bici aşı tarifi
Son yıllarda pek çok restoranın menüsünde yer almaya başlayan kızarmış dondurma, evde de yapılması oldukça kolay olan bir tatlı. Sade dondurmayla yaptığınız kızarmış dondurmayı karamel ya da çikolata sos ile birlikte de servise sunabilirsiniz. Peki, kızarmış dondurma nasıl yapılır? İşte adım adım kızarmış dondurma tarifi