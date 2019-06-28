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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
28 Haziran 2019 - 15:13,

Hafta sonu keyfinize keyif katacak bol malzemeli çıtır çıtır börek tarifleri

Börek kadar lezzetli ne var? Kahvaltıda, öğle yemeğinde, 5 çayında ya da akşam yemeğinde fark etmez; günün her saati afiyetle yenebilir. Hafta sonu keyfinize keyif katacak, tadı bütün hafta boyunca damağınızdan gitmeyecek nefis börek tariflerini sizin için derledik. Dışı çıtır çıtır içi bol malzemeli bu böreklere bayılacaksınız!

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1/10Adana böreği tarifi

Adana böreği tarifi

Adana böreği son dönemin en popüler lezzetlerinin başında geliyor. Sadece Adana’da değil Türkiye’nin dört bir yanında Adana böreği diye bilinen akışkan peynirli su böreğinden yapan börekçiler açılıyor. Ancak bu nefis böreği evinizde de yapabilirsiniz. İşte tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla Adana böreği tarifi…

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2/10Kol böreği tarifi

Kol böreği tarifi

Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği tarifi…

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3/10Haliva tarifi

Haliva tarifi

Haliva ya da halive, Çerkes mutfağına ait bir tür börek. Görüntüsü ve lezzetiyle puf böreğine ya da çiğböreğe benzeyen halivayı siz de sofralarınızda konuk edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan sadece birkaç basit malzeme. İşte evde haliva yapmak isteyenler için nefis bir tarif…

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4/10Baklavalık yufkadan peynirli börek tarifi

Baklavalık yufkadan peynirli börek tarifi

Baklavalık yufka kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir börek hazırladık sizin için. Hem çok lezzetli olan hem de çok kolay hazırlanan bu tarifi denemek isterseniz, baklavalık yufkadan leziz peynirli börek tarifimiz hemen aşağıda…

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5/10Sucuklu paçanga tarifi

Sucuklu paçanga tarifi

Paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama sucukla da çok nefis oluyor. Özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıcak sıcak masaya getirebileceğiniz ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz sucuklu paçanga böreği tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Dışındaki çıtır çıtır galeta unuyla sucuklu paçanga böreği bir numara.

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6/10Çarşaf böreği tarifi

Çarşaf böreği tarifi

Börek denince akan sular duruyor. Kıymalısı ayrı, peynirlisi ayrı, ıspanaklısı ayrı güzel. Hele bir de yufkası elde açılmış olursa tadına doyum olmuyor. Bugün sizin için böyle bir tarifimiz var. Kol böreği olarak da bilinen çarşaf böreği. Biz iç malzemesi için kıyma ve pazı kullandık ama siz tercihinize göre başka malzemelerle de çarşaf böreği yapabilirsiniz. İşte tarifi…

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7/10Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Yağlı hamur katlarının arasındaki enfes patlıcanlı iç harcıyla çok lezzetli bir hamur işi, sütlü patlıcanlı börek. Ağızda dağılan çıtır hamur ve patlıcanın uyumu herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu çok lezzetli böreği denemek isterseniz, sütlü patlıcanlı börek tarifimiz hemen aşağıda… Yanına da ayran yapmanızı tavsiye ediyoruz ama son karar elbette sizin...

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8/10Zeytinli börek tarifi

Zeytinli börek tarifi

Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet olan zeytinli börek tadına bir kez varınca, yemeye doyamayacağınız yemeklerden. İçindeki taze soğanı ve taze sarımsağıyla tam bir ilkbahar lezzeti olan zeytinli börek çok da besleyici ve doyurucu. Farklı bir börek tarifi arayanların mutlaka denemesi gereken zeytinli böreğin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

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9/10D börek tarifi

D börek tarifi

D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…

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10/10Boşnak böreği tarifi

Boşnak böreği tarifi

Balkan ülkeleri özellikle de Bosna Hersek, çeşit çeşit börekleriyle bütün dünyada çok iyi tanınıyor. El açması Boşnak böreğinin tadına ise kesinlikle doyum olmuyor. Nefis Boşnak böreğini siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin. İşte muhteşem bir Boşnak böreği tarifi…

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Lezzetini 83 yıllık mayasından alan ekmek: Urban Bread

Lezzetini 83 yıllık mayasından alan Urban Bread ekmekleri, hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenlere çözüm önerisi oluyor.

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Hedef Türk mutfağını birinci lige çıkarmak

Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarıyla ilgi çeken Türk mutfağının, dünyada hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, Türk şeflerin de yabancı mutfaklar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Gök, şef adaylarına verilecek eğitimle Türk mutfağını birinci lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

DHA /

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