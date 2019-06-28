Hafta sonu keyfinize keyif katacak bol malzemeli çıtır çıtır börek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Lezzetini 83 yıllık mayasından alan Urban Bread ekmekleri, hafif ve sağlıklı beslenmek isteyenlere çözüm önerisi oluyor.
Çorbalar, et yemekleri, hamur işleri ve tatlılarıyla ilgi çeken Türk mutfağının, dünyada hak ettiği yerde olmadığını ifade eden İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, Türk şeflerin de yabancı mutfaklar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Gök, şef adaylarına verilecek eğitimle Türk mutfağını birinci lige çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.