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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
21 Haziran 2019 - 17:33,

Hafta sonu kahvaltısı için nefis yumurtalı tarifler

Çok doyurucu ve besleyici olan yumurta, günün her öğününde yemeklerimizde bulunan yumurta özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı. Sizin için özellikle hafta sonu için kahvaltı masanızı şenlendirecek nefis yumurtalı tarifler hazırladık. Denemez misiniz?

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1/7Yumurtalı ekmek tarifi

Yumurtalı ekmek tarifi

Ev ekonomisi denince akla ilk gelen şeylerden biri artan yiyeceklerden yapılan lezzetler oluyor. Bu lezzetler listesinin başında da muhtemelen yumurtalı ekmek geliyor. Bayat ekmekle yapılan ve şölen sofralarına yakışan bir tadı olan yumurtalı ekmeğin tarifi, püf noktaları eşliğinde hemen aşağıda yer alıyor.

Yumurtalı ekmek tarifi
2/7Taze soğanlı pofuduk omlet tarifi

Taze soğanlı pofuduk omlet tarifi

Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırarak yapılan nefis bir omlet tarifimiz var sizin için. Taze soğanla lezzetlenen, puf puf kabaran bu omleti sadece kahvaltılarınızda değil günün diğer öğünlerinde de sofranızda zevkle misafir edebilirsiniz. İşte mutlaka denemeniz gereken taze soğanlı pofuduk omlet tarifi...

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3/7Kıymalı yumurta tarifi

Kıymalı yumurta tarifi

Yumurta kahvaltıların şanı olduğu gibi diğer öğünlerde de pratik fakat besleyici yemekler arayanların gözdesi. “Yemek yoksa bir yumurta kırıveririz” diye de özetleyebileceğimiz bu durumun en güzel örneklerinden biri kıymalı yumurta. Çok fazla uğraşmadan lezzetli bir yemek yapmak isteyenlerin gözdesi kıymalı yumurtanın tarifi hemen aşağıda…

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4/7Yumurtalı domates dolması tarifi

Yumurtalı domates dolması tarifi

Domates ve yumurta ikilisi kahvaltılarımızda olmazsa olmaz lezzetlerden. Sizin için bu iki şahane lezzeti tek bir tabakta buluşturan şahane bir kahvaltılık hazırladık. Görüntüsünü ve sunumunu da herkesin çok beğeneceği yumurtalı domates dolması tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...

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5/7Yumurtalı salamlı tost tarifi

Yumurtalı salamlı tost tarifi

Fransızların meşhur sandviçleridir croque monsieur ve croque madame. Bu tost tarifini hazırlarken biz de croque madame'dan ilham aldık. Yumurtası ve salamıyla tek başına bir kahvaltı değerindeki bu tostu mutlaka denemelisiniz. Tarifi hemen burada...

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6/7Fırında yumurta tarifi

Fırında yumurta tarifi

Kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz, çok lezzetli bir yumurta tarifimiz var. Domates ve maydanoz eşliğinde fırında pişireceğiniz yumurtalarınızın lezzetine doyamayacaksınız. Hele bir de içine tazecik bir parça ekmek batırdınız mı... Sofralarınızı süsleyecek bu tarifi mutlaka siz de deneyip sevdiklerinizle paylaşmalısınız.

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7/7Eggs Florentine tarifi

Eggs Florentine tarifi

Kahvaltı sofrası da olsa farklı lezzetlerden hoşlanırım diyenler için gözbebeğimiz yumurtayla yapabileceğiniz harika bir tarifimiz var. Kahvaltı sofranıza sebzeyi taşıyan bu lezzete hazır mısınız?

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İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi

İtalyan salatası, davet sofralarında, doğum günlerinde, beş çaylarında sıklıkla yapılan lezzetlerden biri. Tadıyla Rus salatasını andıran ve bu nedenle zaman zaman karıştırılabilen İtalyan salatasının en önemli farkı ise julyen olarak doğranması. Peki, İtalyan salatası nasıl yapılır? İtalyan salatası tarifi

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Şekerlenmeyen, tane tane reçellerin sırrını açıklıyoruz

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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