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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
18 Ekim 2019 - 12:15,

Hafta sonu kahvaltılarınızı şenlendirecek birbirinden leziz börek tarifleri...

Kahvaltı sofralarının aranan lezzetlerinden biridir börek. İster peynirli ister kıymalı... Her çeşidi ayrı bir güzel. Yanında mis gibi çayla da tadına doyum olmaz. İşte hafta sonu ailece severek tüketeceğiniz birbirinden nefis, çıtır çıtır börek tarifleri... Şimdiden afiyet olsun...

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1Kenarlı börek tarifi

Kenarlı börek tarifi

Türkiye’nin dört bir yanında nefis yöresel lezzetler karşımıza çıkıyor. Kırklareli mutfağına ait kenarlı börek de bunlardan biri. Peynirli mayalı hamurla yapılan bol kıymalı ve soğanlı kenarlı börek herkesin çok beğeneceği bir lezzet. Sizin için kenarlı böreğin malzemelerini ve tarifini araştırdık. Afiyet olsun…

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2Midye börek tarifi

Midye börek tarifi

Büzgü börek olarak da bilinen nefis bir hamur işi, midye börek. Görüntüsü ile gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek bu böreği denemek isterseniz, leziz midye börek tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında yeni demlenmiş mis kokulu bir çayla bu keyfe doyamayacaksınız.

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3Kıymalı Boşnak böreği tarifi

Kıymalı Boşnak böreği tarifi

Osmanlı topraklarında yaşayan Boşnakların geçmişten günümüze taşıdığı bir lezzet Boşnak böreği. Çeşit çeşit malzemelerle yapılabiliyor, nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Biz sizin için nefis bir kıymalı Boşnak böreği tarifi hazırladık. Yanında ayranla keyfini çıkardıkça bizi anın… İşte nefis Boşnak böreğinin malzemeleri ve tarifi…

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4Adana böreği tarifi

Adana böreği tarifi

Adana böreği son dönemin en popüler lezzetlerinin başında geliyor. Sadece Adana’da değil Türkiye’nin dört bir yanında Adana böreği diye bilinen akışkan peynirli su böreğinden yapan börekçiler açılıyor. Ancak bu nefis böreği evinizde de yapabilirsiniz. İşte tüm malzemeleri ve püf noktalarıyla Adana böreği tarifi…

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5Poğaça börek tarifi

Poğaça börek tarifi

Börek kadar güzel bir şey var mı? Biz olduğunu düşünmüyoruz. Her türlü malzemeyle benzersiz bir lezzeti olan böreği, puf puf kabaran mayalı bir hamurla yapmaya ne dersiniz? Herkesin çok beğeneceği, iki lezzeti bir arada yaşamanızı sağlayacak poğaça börek tarifi huzurlarınızda…

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6Çiğbörek tarifi

Çiğbörek tarifi

Çiğbörek, çiğ börek ya da çibörek ülkemizde Eskişehir’le özdeşleşmiş benzersiz bir lezzet. İncecik puf puf kabaran hamurları ve içindeki nefis kıymalı malzemesiyle yağda kızartılmış ama yağ çekmemiş bir çiğ böreğe hayır diyebilecek insan sayısı çok azdır. O halde sözü daha fazla uzatmayalım, Tatar usulü çiğ börek tarifimiz için sizi aşağı alalım.

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7Tavuklu börek tarifi

Tavuklu börek tarifi

Börek, kahvaltıdan akşam yemeğine, 5 çayından şölen sofralarına her yemeğe yakışır. Hele ki böyle tavuklu ve bol peynirli bir börekten söz ediyorsak... Lezzeti muhteşem olan bu böreği en özel günlerde yemek masanızda misafir etmek isteyeceksiniz ki haksız da değilsiniz. Mutlaka deneyin!

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8Nemse böreği tarifi

Nemse böreği tarifi

Nemse ya da nemçe, Osmanlı döneminde Avusturyalılara verilen isim. Yağlı hamuru kıtır kıtır içi ise tavuk ya ada peynirle dolu olan bu böreği günümüzde milföy hamuruyla da hazırlamak mümkün olsa da, biz gelenekçiler için orijinal bir tarif hazırlayalım dedik. Umuyoruz beğenirsiniz...

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9Peynirli kalem börek tarifi

Peynirli kalem börek tarifi

Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.

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10Patates gözlemesi tarifi

Patates gözlemesi tarifi

Gözleme denince akla uzun uzun açılan yufkalar gelir genellikle ama biz sizi bu zahmetten kurtardık. Patatesi püre haline getirip hamura ekledik ve tavada pişiriverdik. Yanında çayla da ayranla da çok nefis olan bu tarifi, kahvaltıda yiyebileceğiniz gibi günün diğer öğünlerinde de zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!

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11Tavada börek tarifi

Tavada börek tarifi

Börek kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğün zevkle tükettiğimiz bir yemek çeşidi. Ancak bazen hamuruydu, fırınıydı derken çok zahmetli bir iş haline gelebiliyor börek yapmak. Sizi bu zahmetten kurtarmak için hazır yufkayla tavada kısa sürede yapabileceğiniz enfes bir börek tarifi hazırladık. Mutfakta kolaylık sevenler için gelsin tavada börek tarifi…

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12Geleneksel su böreği tarifi

Geleneksel su böreği tarifi

Su böreği, mutfağımızın en geleneksel ve en sevilen lezzetlerinin başında geliyor. Günümüzde hazır yufkalar ve maden suyu kullanarak kolayca su böreği yapmak mümkün ancak daha geleneksel bir tarif arıyorsanız, doğru yere geldiğinizi söyleyebiliriz. İşte Osmanlı'dan günümüze uzanan geleneksel su böreği tarifi.

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13Paşa böreği tarifi

Paşa böreği tarifi

Paşa böreği Aydın yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle yufkaları önceden bol bol yapılıp bozulmayacak şekilde saklanıyor. Yeneceği zaman yufkalar haşlanıp kıymayla bir araya getirilip yoğurtlu sosuyla servis ediliyor. Peki arama motorlarında da sık sık aranan paşa böreği nasıl yapılır? İşte tarifi…

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14Sarıyer böreği tarifi

Sarıyer böreği tarifi

Adı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle birlikte anılan kol böreği kahvaltılardan akşam yemeklerine günün her saatinde zevkle tüketilebilen lezzetlerden. Yanında çay, ayran ya da limonatayla nefis olan bu kıymalı böreğin lezzetinin asıl sırrı ise içindeki harcındaki kuş üzümleri ve baharatlar. İşte hazır yufkayla evde kolayca yapıp zevkle yiyebileceğiniz çıtır çıtır Sarıyer böreği Sarıyer böreği (kol böreği) tarifi…

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15Lumpia tarifi

Lumpia tarifi

Lumpia, Asya mutfağında çok sık karşımıza çıkan dışı çıtır çıtır kızarmış içi tavuklu ve sebzeli böreklere verilen ad. Çin böreği olarak da bilinen lumpia, Filipin, Tayland, Vietnam, Endonezya mutfaklarında da ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Peki lumpia nasıl yapılır? İşte evde lumpia yapmak isteyenler için nefis bir tarif...

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16Kaytaz böreği tarifi

Kaytaz böreği tarifi

Antakya mutfağının en sevilen lezzetlerinden kaytaz böreği et ve hamur işini beraber tüketmeyi sevenler için birebir. Görüntüsü ve lezzeti itibarıyla fındık lahmacuna çok benzeyen kaytaz böreği, kısa sürede yöresel lezzet meraklılarının favorileri arasına girecek. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğimiz kaytaz böreği tarifi huzurlarınızda…

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17Kömbe tarifi

Kömbe tarifi

Kömbe Anadolu’da iki çok farklı lezzetin adı. Bir tanesi Antakya usulü kurabiyeler, bir tanesi de Maraş usulü nefis bir börek. Özellikle bayram günlerinde mutlaka sofralarda yerini alan kömbenin özelliği iki sac arasına koyularak pişirilir. Ancak evde böyle bir imkanınız oksa davul fırında pişirmeye çalışın. Çeşit çeşit harçla yapılabilen kömbenin tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…

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Fırında sütlaç nasıl yapılır? Videolu sütlaç tarifi

Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Her evde bulunan yapılan sütlacın en güzel hali ise fırında yapılanı. Sütlaçın genellikle bir güveç içerisinde fırında pişirilmesi suretiyle yapılır. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır, dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte, adım adım fırında sütlaç tarifi

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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