Hafta sonu diyeti bozup "Bugün ne yesem?" diye düşünenler için Lezizz günün menüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Profiller HaberleriHafta sonu diyeti bozup "Bugün ne yesem?" diye düşünenler için Lezizz günün menüsü
GeriLezizz Profiller Hafta sonu diyeti bozup "Bugün ne yesem?" diye düşünenler için Lezizz günün menüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Profiller
07 Ocak 2019 - 13:03,

Hafta sonu diyeti bozup "Bugün ne yesem?" diye düşünenler için Lezizz günün menüsü

Yine bir pazartesi, yine bir “Akşama ne pişirsem?” stresi… Üstelik hava çok soğuk, bu nedenle içimizi ısıtacak bir şeyler arıyoruz. Ama bir yandan da hafta sonu bozduğumuz diyetleri toparlayacak, sağlıklı, kalorisi çok yüksek olmayan yemekler arıyoruz. Bunların hepsini bir arada bulunduran nefis yemek tarifleri hazırladık sizin için. Üstelik tariflerimiz oldukça pratik. Yani işten eve gittiğinizde kısa süre içinde hazırlayıp yiyebilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan, huzurlarınızda çalışanların “Bugün ne pişirsem?” derdine çare olacak pratik yemek tarifleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/5

Dört mevsim tezgahlarda karşımıza çıkan sebzelerden biri olan brokoli, onca faydasına karşın ne yazık ki herkesin sevdiği lezzetlerden değil. Ancak brokoliyi farklı tariflerin içine ekleyerek tüketebilir, böylece brokoli tadından hoşlanmasanız da brokolinin yararlarından faydalanabilirsiniz. Bu farklı tariflerden biri de brokoli çorbası. Brokolinin diğer sebzelerle ve kremayla bir araya geldiği bu çorba size brokoliyi sevmediğinizi unutturacak. İşte nefis brokoli çorbası tarifi

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/5

Tavuk yemekleri sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında gelir. Kısa sürede pişen ve lezzetiyle herkesi memnun eden tavuk yemekleri repertuarınıza bir katkı yapmak isterseniz, kremalı sebzeli tavuğu bir denemelisiniz. Fırında piştiği için gayet de hafif olan bu yemeği misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/5

Kepekli pirinç mutfaklarımıza gireli çok olmadı ama daha sağlıklı bir seçenek olması nedeniyle yaygınlaşması hızlı oldu. Biz de dedik ki sizin için kepekli bir pilav hazırlayalım ve bu pilavı renkli sebzelerle canlandıralım. Ortaya çok nefis bir vejetaryen yemek çıktı. Bu pilavda tereyağı yerine sıvı yağ kullanıp vegan bir tarif oluşturmanız da mümkün elbette...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/5

Lahana kış mevsiminin gözde sebzelerinden. Özellikle ocak ayı lahana yemek için en doğru zaman. Lahanayı her haliyle sevenler için, çok pratik ve tadına doyulmayacak etsiz kapuska tarifi bütün detayları ile aşağıda… Hele bir de içine biraz acı kattınız mı tadına doyum olmayan etsiz kapuska yemeğine bayılacaksınız.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/5

Tek başına bir öğün olabilecek kadar doyurucu ve besleyici bir salata tarifi arıyorsanız, aramanızın sonuna geldiniz çünkü bulgurlu avokado salatası tam olarak bu özellikleri taşıyor. Bulgurun lifi, avokadonun sağlıklı yağları, lor peynirinin ve nohudun proteini bir araya gelmiş, daha ne olsun? Diyette olanlar da olmayanlar da bu salatayı mutlaka denemeli.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Arabaşı nedir? Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

İç Anadolu'da kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hemen her mutfakta pişirilen 'Arabaşı çorbası', sofralardaki yerini almaya başladı. Asırlardır Karaman, Konya, Kayseri ve Yozgat yörelerinde severek tüketilen bu çorba, son günlerde sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte merak konusu oldu. İşte, Arabaşı hakkında bilgi ve Arabaşı çorbası tarifi...

/
Lezizz Öneriler

Yabancı öğrenciler "saray mutfağı" lezzetlerini öğreniyor

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, adaptasyon projesi kapsamında 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağının damak tatlarını öğreniyor.

AA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git