Hafta sonu diyeti bozup "Bugün ne yesem?" diye düşünenler için Lezizz günün menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İç Anadolu'da kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hemen her mutfakta pişirilen 'Arabaşı çorbası', sofralardaki yerini almaya başladı. Asırlardır Karaman, Konya, Kayseri ve Yozgat yörelerinde severek tüketilen bu çorba, son günlerde sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte merak konusu oldu. İşte, Arabaşı hakkında bilgi ve Arabaşı çorbası tarifi...
Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, adaptasyon projesi kapsamında 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı saray mutfağının damak tatlarını öğreniyor.