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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Haberler
AA, DHA
15 Kasım 2018 - 09:57,

Gurme Fuarı açılışında kurdele yerine 21 metrelik peynir kesildi

Diyarbakır Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, kurdele yerine 21 metrelik örgü peynirinin kesilmesinin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

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TÜYAP'ın kentte ilkini düzenlendiği Diyarbakır Gurme 2018 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nın açılışında kurdele yerine 21 metrelik örgü peyniri kesildi.

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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın, binlerce yıllık gelenekten gelen kültür, örf ve sahip oldukları zenginlikleri bir araya getiren buluşma olduğunu söyledi.

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Diyarbakır'ın 10 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Güzeloğlu, bu geçmişin mimariden tarıma, kültür zenginliklerinden sofradaki yemek çeşitlerine kadar her alanda kendini gösterdiğini kaydetti.

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"Terör örgütünün ihaneti nedeniyle geciken bütün hizmetleri Diyarbakır'a kazandırıyoruz" diyen Güzeloğlu, şunları aktardı:

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"Diyarbakır'a, kadimden gelen bölgesini etkileyen merkez kimliğini yeniden kazandırmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet edecek bir vize ofisinin açılması kararı alındı, hayırlı olsun. Diyarbakır'ın lojistik merkez köyünün tahsisi kararı çıktı."

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Konuşmaların ardından fuar açılışını gerçekleştirmek için sahneye çıkan Vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesi yerine 21 metrelik Diyarbakır örgü peynirini bıçaklarla kesti.

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Fuarın açılışında, üzerinde Diyarbakır'ın simgesi motiflerin yer aldığı 10 metrelik kadayıf ilgi çekti.

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Fuar kapsamında, yemek kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla usta aşçılar tarafından sac tava, kaburga dolması, Diyarbakır çöreği, meftune, Diyarbakır güveci, içli köfte gibi kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra Diyarbakır kadayıfı da konuklara ikram edildi.

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Törene, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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28 ilden 112 firmanın katıldığı fuar 5 gün açık kalacak.

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