Gurme Fuarı açılışında kurdele yerine 21 metrelik peynir kesildi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Avrupa Adalet Divanı, gıda ürünlerinde lezzetin telif hakkı korumasına alınamayacağına karar verdi.
Kaz eti, başta Kars olmak üzere birçok yöremizde özel günlerde sofraların baş köşesinde yer alan bir lezzet. Peki ihtişamıyla tabakları süsleyen, tadına bakan herkesi büyüleyen kaz eti nasıl pişirilir? Kaz nasıl tuzlanır, nasıl kurutulur? Kurutulmuş kaz hangi tekniklerle pişirilir? Özel günlerin vazgeçilmezi kaz etini pişirmenin püf noktaları nelerdir? İşte merak ettiğiniz her şey...