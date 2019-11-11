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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
11 Kasım 2019 - 09:56,

Günlerde ikram ediliyordu! Artık restoranlara da taşındı

Tokat'ta genellikle kadınların günlerde ikram ettiği "bat" yemeği, geleneği yaşatmak ve geçmişe özlem duyanlara ikram etmek amacıyla artık restoranlarda yerli ve yabancı müşterilere sunuluyor.

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Kadınların kendi aralarında yaptıkları günler, toplantılar, arkadaş veya mahalle buluşmalarını restoranlarda yapması ve hazır yemekleri tercih etmesi, bat yemeğinin restoranlara taşınmasını sağladı.

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Yöreye has bir lezzet olan ve artık kentteki lokanta ve restoranlarda yapılmaya başlanan bat, yerli ve yabancılara da ikram edilerek şehre özgü lezzetin tanıtılması amaçlanıyor.

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Çocukluğuna dönmek isteyen ya da geçmişi ile özlem gidermek isteyenler restoranlara sipariş vererek bat yaptırıyor.

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Kentteki bir restoranın işletme müdürü Ayşe Gür Tokat'ta bat yemeğinin çok çeşitli olduğunu belirterek, "Yeşil mercimekle yapılan, sebzelerle buluşan, ceviz ile servisi yapılan, yaprak ve ev ekmeği ile yenilen bir kültür. Geçmişte, arka planlarda, evlerde, bağ evlerinde misafir ağırlarken ikram edilen bir yemek. Şimdi artık anneler önümüzden gitti, gençler evde çok fazla misafir ağırlamıyor. Ama o lezzetler hala özleniyor ve isteniyor. Biz de böyle bir talep olduğu için her misafirimize bu lezzetleri tattırmak adına mekanımızda, gelen misafirlerimizi bu lezzetlerle buluşturuyoruz" dedi.

5BAT BİZİM DAMAK LEZZETİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ

'BAT BİZİM DAMAK LEZZETİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ'

Bat yemeğinin bir kültür olduğunu ifade eden Gür, "İstek üzerine, sipariş üzerine bu lezzetler kenarda kalmasın, unutulmasın diye biz de ve bizim gibi birçok kurumda bu lezzetleri misafirlerine tattırıyor. Bizim çocukluğumuzda da bu lezzetler her evde olan bir lezzetti. Evlerde, toplantı günlerinde, misafir ağırlarken mutlak ve mutlaka ikram edilirdi. Çünkü sebzesi bol bir memleketiz, misafir ağırlamayı seven bir memleketiz. Ama şimdi insanlar çekirdek aile oldu, gençlerimiz çalışıyor, büyük aileler bir araya gelemiyor. Onun için bu lezzetler de özleniyor." diye konuştu.

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Özellikle bat yemek için restoranlarına gelenler olduğunu da belirten Gür: "Dışarıda bunu sipariş üzerine eşine, dostuna yaptırma durumunda olan da var. Çünkü bu bizim damak lezzetimiz, kültürümüz. Sadece bir çeşit değil, Tokat'ta yedi sekiz çeşit bat var. Ama en yaygını mercimekli, cevizli olanı." dedi.

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Bat içerisindeki malzemelerden de bahsede Gür, "Batın ana malzemesi yeşil mercimek, ama buna ince bulgur, ceviz, salça, domates, soğan ve mevsim yeşillikleri, dereotu, reyhan eşlik ediyor. Tam anlamı ile vitamin deposudur. Tek başına yendiği zaman bile bir öğündür. Yanında Tokat ev ekmeği ve tokat yaprağı olması gerekiyor. Çünkü Tokat yaprağı inceliği ve zarafeti gereği asla mideye dokunmayan, en üst ürünlerden birisidir" dedi.

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Bat yemek için restorana gelen Cezvanur Dolar ise "Eskiden çok sık bat yapardık ama artık fazla yapmıyoruz. Çünkü günlerimizi de artık restoranlarda yaptığımız için evlerde buluşma imkanımız çok fazla yok. Arkadaşlarımızla toplanıp buraya bat yemeye geliyoruz. Bugün öyle çıkıp geldim. Çoğunlukla arkadaşlarımızla geliyoruz. Evlerde yapmadığımız için çocuklarla da geliyoruz. Burada yapılan da çocukluğumuzdaki gibi, çok bir fark yok" diye konuştu.

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