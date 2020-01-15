Güney Koreli şefler ve Türk öğrenciler aynı mutfakta buluştu

JANG: FAVORİM TÜRK MEZELERİ VE KAHVALTISI Güney Kore ile Türkiye'nin derin bir ilişkisi olduğunu belirten Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang da, böyle etkinliklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Jang, "Biz Türkiye ile olan ilişkilerimize 'kan kardeşliği' diyoruz. Türk mutfağını gerçekten çok seviyorum, mezeler favorim. Mezelerin yanında Türk kahvaltısını da çok seviyorum çünkü diyetinizi ve sağlığınızı koruyabilmeniz adına içinde hem protein hem sebze hem de bal var. Zengin yiyeceklerin dengeli birleşimi o yüzden çok seviyorum" dedi. Türk ve Güney Kore mutfağındaki en büyük ortak noktanın taze ürünler kullanılması olduğunu söyleyen Jang, her iki ülke mutfağının da eski bir geçmişi yansıtarak zenginlik ve çeşitlilik barındırdığını dile getirdi.