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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
13 Haziran 2019 - 09:44,

Günde en fazla 1 kilo toplayabiliyor, talebe yetişemiyorlar

Ordu çevresinde yetişen ve bir kişinin günlük 1 kilo toplayabildiği ‘dağ çileği’ 120 TL’den yok satıyor, bazı vatandaşlar pazarlık dahi teklif etmiyor.

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Ordu’nun yüksek kesimlerinde yetişen, bir kişinin uzun uğraşlar sonucu günlük en fazla 1 kilo toplayabildiği ‘dağ çileği’ kilogramı 120 TL’den satılmasına rağmen tezgahlarda hemen tükeniyor. Bazı insanların fiyatı için pazarlık dahi yapmadığı dağ çileğini toplayanlar, satmaya kıyamıyor.

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Ordu bölgesinde yetişen, kendisine has kokusu ve lezzetiyle de hayran bırakan dağ çileği, her yıl olduğu gibi yine rağbet görüyor. Bir insanın, günlük ortalama bir kilogram toplayabildiği dağ çileği, reçel yapımında kullanıldığı gibi ham olarak ve çeşitli yollarla tüketilebiliyor.

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Özellikle yüksek kesimlerde daha çok yetişen, güçlükle toplanan ve toplamak için saatlerce yürümek gereken dağ çileğinin kilogramı 120 TL’den satılmasına rağmen, tezgahlardaki en çok talep edilen ürünler arasında yerini almaya devam ediyor.

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Ordu’da dağ çileği toplamak için yaklaşık 2 saatlik yolu yürüyerek kat ettiklerini, topladıktan sonra da satmaya dahi kıyamadıkları dağ çileğini çok sevdiklerini belirten Cemile Kaya, şimdiye kadar en fazla 3 kilogramlık hasat yaptıklarını söyledi.

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Çileğin, yetişme ve hasat döneminin bir ay olduğunu dile getiren Kaya, “Ailemizden toplayan oluyor ve ben burada pazarlamasını yapıyorum, gerçekten toplaması çok zor. Ben birkaç kere toplamaya gittim, o zahmeti görünce topladığımı satmaktan vazgeçtim. Yakın mahallerde olmuyor. Uzak yerlerde ve engebeli arazilerde dağ çilekleri yetişiyor. 2 saate yakın yürüyüş yolcuğu sonrası çileklerin yetiştiği yere ulaşıyorsunuz. Sabahın ilk saatlerinde aile yakınlarımız bahçeye gidiyorlar ve şanslarına artık ne olursa topluyorlar. En büyük hasat ise 3 kiloluk kovayı ancak dolduruyor” dedi.

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Kaya, insanların dağ çileğini gördüğünde pazarlık yapmadan satın aldıklarını belirterek, “Zahmeti çok olan bir ürün ve ona göre de fiyatı biraz pahalı. Kilo işi alırlarsa 120 TL’den veriyoruz. Ya da küçük 250-300’er gramlık kaplarda satıyoruz. Onu da 30 TL’den satıyoruz. Vatandaşların bazıları bizimle pazarlık yapıyor bazıları çok zahmetli bir toplama aşaması olduğu için pazarlık dahil yapmadan direk satın alıyorlar. Çilek satışlarını yaptığımızda çocukluk dönemine bizleri götürdünüz diyen çok müşterimiz oluyor. Bu aylarda bizler yol kenarlarında çilek satmak için yerimizi alıyoruz. Ev hanımları içinde ek gelir sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.

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Dağ çileği toplamanın çok zor bir iş olduğunu kendilerine ek gelir sağlamak için bu işi yaptıklarını kaydeden Semra Kaya ise "Sabah ilk ışıklarında evimizden çıkıyor ve evimize uzak engebeli arazilerde dağ çileği aramaya başlıyoruz. 2 saatlik bir yorucu yolculuğun ardından çileğe ulaşıyor ve onlara zarar vermeden kovamıza topluyoruz. Çünkü hepsi bizim için altın değerindeler. Yaklaşık 6 saat sonrasında yol kenarlarına çileklerimizi getirerek alıcısını bekliyoruz. İki günde bir giderek belli yerlerde topluyoruz. Zor ama para kazanınca insan mutlu oluyor” ifadelerine yer verdi.

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Dağ çileğini alan vatandaşlar da fiyatına aldırış etmeden satın aldıklarını, bu minik meyvedeki tadın başka hiçbir şeyde olmadığını söyledi.

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