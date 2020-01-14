Günde 800 adet satılıyor, hafta sonları akın akın geliyorlar

Fındık lahmacun yemek için restorana gelen Şeref Çetin ise fındık lahmacunun kendileri için resmi bir yiyecek olduğunu ifade ederek, "Fındık lahmacunu dışarıdan gelenler de soruyor. Biz de severek yiyoruz. Evde tüketiyoruz, dışarıda yiyoruz" diye konuştu.