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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
13 Temmuz 2019 - 12:20,

Günde 70 ton! 'Bizi bütün dünya tanıdı'

Aydın’ın Nazilli ilçesinin 6 kilometrelik hava koridoru ile bilinen Yıldıztepe Mahallesi’nde kurutulan dolmalık patlıcanlar, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra dünyanın dört bir yanına da ihraç ediliyor.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinin 6 kilometrelik hava koridoru ile bilinen Yıldıztepe Mahallesi’nde kurutulan dolmalık patlıcanlar, iç piyasada tüketilmesinin yanı sıra dünyanın dört bir yanına da ihraç ediliyor.

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Firmalar ve aracılar için günde ortalama 70 ton patlıcanın oyulup, kurutulduğu mahallede yaşayanların büyük bölümü, geçimini bu işten sağlıyor.

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Nazilli’de dolmalık patlıcanlar, kurutulduktan sonra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

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Yarım asırdır devam eden patlıcan kurutma işi, yaklaşık 600 ailenin geçim kaynağı oluyor.

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Özellikle Yıldıztepe Mahallesi’nde yaşayanların büyük bölümü, her gün firmaların kendilerine pay ettiği tonlarca patlıcanı oyarak, kurutulacak hale getiriyor.

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Organik olarak yetiştirilip, toplandıktan sonra saplarından ayrılıp, içleri oyularak kurutulacak hale getirilen bu patlıcanlar, mahallede kurulan tezgahlar ile binaların teras ve çatılarında kurutuluyor.

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Nazilli’de günde ortalama 70 ton patlıcan kurutulmak üzere ipe dizilip, tezgahlara ve boş alanlara asılıyor.

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Patlıcan oyma işiyle uğraşanlar, kişi başı günlük 30 ile 200 lira arasında bir kazanç sağlayacak şekilde aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Kuru patlıcanların 25 adetlik bir dizisi 5 TL’ye satılıyor.

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Patlıcan oyma işi ile uğraşan Sevilay Çiftçi, "Emekliyim. Boş vakitlerimi patlıcan oyma işi yaparak değerlendirip, aile bütçesine katkı sağlıyorum. Bölgemizin kuru patlıcanı meşhurdur. Patlıcan, bu yörede çok iyi kuruyor. Nisan ayı sonlarında patlıcan oyup, kurutmaya başlarız. Bu iş kasım ayı sonuna kadar sürer. Patlıcanları ortadan bölüp, sap kısmını oyuyoruz. Çıkan içler de hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Patlıcanın her şeyi para ediyor. Patlıcan; kızartması, dolması, közlemesi, imam bayıldısı, musakkası, böreği olmak üzere çok sayıda yemeği de yapılan bir sebze" şeklinde konuştu.

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Kuru dolmalık patlıcanın, organik ve katıksız olması ve güneşte kurutulması nedeniyle çok tercih edildiğini belirten işletmeci Turgay Karaefe, "Büyüklerimizden devraldığımız bu işi, şimdi kardeşim Abdullah Karaefe ile birlikte yürütüyoruz. Artan talepleri karşılayabilmek için kamyonlar dolusu satın aldığımız yaş patlıcanları, bu işle uğraşan ailelerin evlerine bırakıyoruz. 7’den 70’e herkes, oyma işleminden kurutma işlemine kadar aile içerisinde iş bölümü yaparak, bu işten para kazanıyor. Genç kızlarımız çeyizlerini, kıyafetlerini ve harçlıklarını, patlıcan oyarak elde ettikleri gelirle karşılıyor. Son yıllarda hijyene ve doğallığa dikkat ederek oluşturduğumuz modern sistemlerle, kurutma işlemini son derece sağlıklı bir şekilde yapıyoruz" dedi.

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Karaefe, "Nazilli’mizde Yıldıztepe Mahallesi’nde 6 kilometrelik bir hava koridoru var. Buradaki hava sirkülasyonu ile patlıcanlarımız çok iyi kuruyor. Patlıcanları bu hava koridorunun dışında randımanlı bir şekilde kurutmak mümkün olmuyor. Bu koridoru da Nazilli eski kaymakamlarından Caner Yıldız keşfetti. Kaymakam Yıldız, ’ABD’nin silikon vadisi varsa, bizimde Patlıcan vadimiz var’ derdi" diye konuştu.

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Patlıcan kurutmanın kendileri için bir sektör haline geldiğini vurgulayan Karaefe, şöyle devam etti:

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"Bizi artık tüm dünya tanıdı. Yurt dışında depolarımız var. Yurt içinde de bayiliklerimiz var. Ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışına soğuk zincir TIR’larımızla ulaşmalarını sağlıyoruz. Güneşin doğal olarak kuruttuğu ve lezzet kattığı dolmalık patlıcanlarımızı paketleyip, büyük şehirlere ve yurt dışındaki gurbetçilere ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu yıl Arap ülkelerine de kuru dolmalık patlıcan göndereceğiz."

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Nazilli’de kurutulan patlıcanların tamamen tarla ürünü olduğunun altını çizen Karaefe, "Patlıcan, biber, domates, bamya ve çeşitleri taze olarak iki ay dayanırken, kuru olarak işlendiğinde ise en az iki yıl saklanabiliyor. Ürettiğimiz, kuru dolmalık patlıcanların yüzde 60’ı ihraç edilerek, yüzde 40’ı ise iç piyasada değerlendiriliyor. Kurutulmuş patlıcanlarımızı 45-50 adetten oluşan diziler halinde ’Kara Efe’ ve ’Yıldıztepe’ adı altında pazarlayarak, müşterilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

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Karaefe, patlıcanın ardından dönemine göre diğer sebzeleri de kurutarak satışa sunduklarını söyledi.

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