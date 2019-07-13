Günde 70 ton! 'Bizi bütün dünya tanıdı'

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Doğu ve Güneydoğu bölgesinde özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak devam ettirilen ve geçmişten günümüze kadar gelen tandır ekmeği, şehir merkezlerinde de yoğun ilgi görüyor.
Türk mutfağında yöresel lezzetler arasında yer tutan babagannuş, Hatay yöresinin sevilen mezelerinin başında geliyor. Mutfağımızda birçok yemeğe malzeme olan patlıcanla yapılan babagannuşun kökü Osmanlı'ya dayanıyor. Salata olarak da tüketilebilen bu mezenin yapımı aslında çok kolay. Peki, babagannuş nasıl yapılır? İşte, kolay babagannuş tarifi.