Günde 60 bin şırdan Adanalılara yetmiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hürriyet yemek yazarı Vedat Milor, Twitter’ı alt üst eden anketlerine bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl takipçilerine “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” diye sorduğunda dev bir tartışmanın fitilini ateşleyen Milor, bu kez de balık-limon ilişkisini mercek altına aldı.
Konya’nın geleneksel lezzetlerinden bamya çorbası, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezidir. En ufaklarından seçilen bamyalar, kavrulan etlerle buluşuyor, tereyağı ve salçayla lezzetini katlıyor. Peki, bamya çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bamya çorbası tarifi