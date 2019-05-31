Günde 40 bin adet tüketiliyor! İftar öncesi fırınlar doluyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Antalya, Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin ikincisine ev sahipliğine yapmaya hazırlanıyor.
Araban Ovası'nda makarnalık sert buğdaydan yapılan ve Arap dünyasının tutkusu haline gelen firiğin hasadına başlandı. Sadece Araban Ovası'nda üretilen firik, yeşil buğday başaklarının ütücüler tarafından ateşten geçirilmesi ile oluşturuluyor. Son olarak değirmende kırılan firikler, Arap ülkelerinde kuzu etiyle birlikte yapılan baş yemek için hazır hale getiriliyor.