Günde 100 ton üretiliyor! Lezzetinin sırrı ise...

"O ŞANSSIZ 10 MİLYON KİŞİ ÇOK ŞEY KAYBEDİYOR" Markasının her geçen gün büyümesinin firmayı tavsiye eden müşteriler sayesinde gerçekleştiğine inanan Yusuf Akkaş, 80 milyon ülke genelinde şimdiye kadar 70 milyon kişinin şubelerini ziyaret ettiğini söyledi. Geriye kalan 10 milyon kişiyi ise şanssız olarak gördüğünü belirten Akkaş 10 milyon kişinin çok şey kaçırdığını ifade etti. Akkaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dükkanda lezzet önemli ama biz müşterilerimizi evlerinde gibi hissettirirsiniz. Çalışan 7 bin arkadaşımız her başarılı işe isimlerini yazdırmak isterler. Bizde işi dünden daha iyi yapmak için uğraşırız. Herkes eve güzel bir hizmet sunmak ister. Bu da bizim müşterilerimizin gönlünü kazanmamızı sağlıyor. Ben müşterilerimle konuştuğumda "Yusuf nasıl bu kadar hızlılar? Nereden buluyorsun bu kadar güler yüzlü arkadaşları?" diye soruyorlar. İçeride bu maneviyat, müşterilerimizden aldığımız pozitiflikler, içerideki arkadaşlardan aldığımız pozitiflikler, bayan arkadaşlarımızın anaçlık duyguları, işi sıkı tutma duyguları gerçekten bizi ileriye götüren büyük kozlarımız."