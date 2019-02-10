'Sizin memlekette ne yenir?' sorusuna cevap veremeyince ortaya bu lezzet çıktı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan kek tariflerinden sıkılanlar, beş çaylarına yeni bir lezzet eklemek isteyenler için şahane bir önerimiz var: Çikolata soslu çaylı kek. Çay aromasıyla şenlenen kek, beyaz ve bitter ganajla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, çikolata soslu çaylı kek nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytini evde yapmak mı istiyorsunuz? Bunun için bilmeniz gereken birkaç püf noktası var. Evde kendi zeytinini kuracaklar için dikkat edilmesi gereken önemli püf noktalarını derledik. Yeşil zeytin ve siyah zeytin için ayrı ayrı listeleyeceğimiz bu püf noktalarıyla enfes zeytinler kurabileceksiniz.