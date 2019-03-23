Görenlerin ağzı bir karış açık kalıyor!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Koyu krema kıvamında pişirilmiş bir süt veya krema ve yumurta sarısı karışımına dayanan muhallebi çeşitli tatlı tariflerinde tamamlayıcı unsur olarak kullanılıyor. Sütlü tatlıların en kolay ve ekonomik tarifi olan muhallebiyle farklı bir tatlı yapmak isteyenler için bir önerimiz var: Elmalı fındıklı muhallebi. İşte elmalı fındıklı muhallebi tarifi...
Nevruz Bayramı öncesinde küslükleri bitiren, birbiriyle helalleşen Kırgızlar, yağ, filizlenmiş buğday, un ve sudan yapılan sümölök tatlısını imece usulu pişiriyor -12 saat boyunca yakılan ateşin üzerinde pişen sümölök tatlısı, eşit şekilde paylaşılıyor ve 21 Mart'ta Nevruz Bayramı'nda gelen misafirlere ikram ediliyor.