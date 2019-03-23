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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Instagram
23 Mart 2019 - 14:20,

Görenlerin ağzı bir karış açık kalıyor!

İlk bakışta bir saksı dolusu sukulent gibi görünüyor değil mi? Eğer ne gördüğünüzden eminseniz biraz daha yakından bakmalısınız.

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İlk bakışta bir saksı dolusu sukulent gibi görünüyor değil mi? Eğer ne gördüğünüzden eminseniz biraz daha yakından bakmalısınız.

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Çünkü bunlar aslında incelikle süslenmiş pastalardan başka bir şey değiller.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir pasta süsleme sanatçısına ait bu pastaları kıyıp da yemek pek mümkün değil.

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Leslie Vigil isimli bu sanatçı süslediği pastaların fotoğraflarını kişisel Instagram hesabında paylaşıyor.

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136 binden fazla takipçisi olan Vigil'in fotoğraflarının her biri binlerce beğeni alıyor.

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Vigil genel olarak kaktüs, sukulent ve çiçek şeklindeki pasta süslemeleriyle tanınıyor.

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Ancak yaptığı pastalar sadece bunlardan ibaret değil.

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Ametist, safir gibi değerli taşların damarlarına benzettiği pastaları da oldukça ünlü.

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Vigil'in bir diğer benzersiz süslemesi de iğneyle işlenmiş kumaşlarla kaplı gibi görünen bu pastalar.

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Bir de ünlü ressamların tablolarını yeniden oluşturduğu pastaları var. Örneğin Van Gogh’un ‘Yıldızlı Gece' ve 'Ayçiçekleri' tabloları Vigil’in ellerinde bu pastaya dönüşmüş.

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Ancak son dönemde sukulent ve kaktüslerin evlerdeki popülerliğinin de artmasıyla bu tür süslemelere daha fazla odaklanmış.

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Yaratıcılıkta sınır tanımayan ve pasta süslerine inanılmaz detaylar katan Vigil bu nedenle "çılgın çiçekçi kadın" esprilerine maruz kalıyor.

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Bunu da Instagram hesabında paylaşan Vigil, "Biri sizi çılgın çiçekçi kadın diye nitelendirirse nasıl bir tepki verirsiniz? Nasıl bir niyetle söylendiğinden emin değilim ama bana böyle dediklerinde kafamı sallayıp söyleyene hak verdim" diyor.

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Biz Vigil'in pastalarından birkaçını burada derledik ama siz daha fazlasını görmek isterseniz @_leslie_vigil_ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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Üstelik Vigil burada pasta süsleme meraklılarına böyle şaheserler ortaya koymanın sırlarını da veriyor.

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Pastayı süslerken kaç numaralı ucu kullandığı gibi birçok detayı takipçileriyle paylaşan Vigil, yılbaşı, Sevgililer Günü gibi zamanlar için de tematik pastalar hazırlıyor.

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AA /

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