Görenler çok şaşırıyor, "Meyveden yemek mi olur?" diyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Dana ciğeri, çok lezzetli çok de besleyici bir et çeşidi. Ancak dana ciğerinin yumuşacık olması için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Sizin için dana ciğerini pişirirken dikkat etmeniz gereken noktaları ve nefis bir dana ciğeri pişirmek için ihtiyacınız olan yegane tarifi derledik. Ciğere bakışınızı değiştirecek ipuçları içeriğimizde…
Bal sirkesi, balık bir süre bekletilerek fermente edilmesiyle elde edilen bir tür sirkedir. Olgunlaşması için biraz sabır gerekse de yapılışı çok kolaydır. Sağlığa çok sayıda faydası olan bal sirkesini siz de evinizde yapmak isterseniz içeriğimizdeki ipuçlarını izlemeniz yeterli. İşte evde bal sirkesi yapımının tarifi…