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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
10 Haziran 2019 - 09:31,

Görenler çok şaşırıyor, "Meyveden yemek mi olur?" diyorlar

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, "erik tavası" ve "yenidünya kebabı" mayıs ayından haziranın ortalarına kadar damakları tatlandırıyor.

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Gaziantep mutfağının önemli mevsimsel lezzetlerinden "yenidünya kebabı" ve "erik tavası", mayhoş tadıyla sofraları renklendiriyor.

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Yenidünya, kıymayla birlikte şişlere dizilerek fırında veya mangalda pişirilirken, taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan erik tavası da iştahları kabartıyor.

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Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, kentin zengin bir mutfağına işaret ederek, "yenidünya kebabı" ve "erik tavası"nın mayıs ayından haziranın ortalarına kadar sofraları süslediğini söyledi.

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Gaziantep'te mevsimine göre yemekler yapıldığını belirten Kaplan, "Antep'in 500 çeşit yemeği var. Eski yemeklerin tamamı sebze ve meyvelerden yapılmaktadır. Özellikle mevsimsel yemekler zahmetli oluyor" dedi.

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Gaziantep'in zengin bir mutfak kültürü olduğuna dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti: "Yenidünya kebabı, ekşi tadıyla etle buluştuğunda damak tadına uyan bir lezzet oluyor. Erik tavasını evlerimizde yaparlar ama eski bir yemek olduğu için yeni nesil fazla bilmiyor. Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi olarak yöresel lezzetleri unutturmamaya çalışıyoruz. Bu iki yemek Gaziantep'in en özel lezzetlerinden. Yılın belirli zamanları yapılabiliyor. Dışarıdan gelen insanlar ilk gördüklerinde şaşırıyorlar. 'Meyveden yemek mi olur' diye soruyorlar. İlk başta şaşırsalar da tattıktan sonra çok beğeniyorlar. Gaziantep tescilini almış, gastronomi, gurme şehri. Biz bu lezzetleri tattırdığımız için misafirler de farklı lezzetleri tadabildikleri için mutlu oluyor."

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Kaplan, yemeklerin yapılışını şöyle anlattı: "Erik tavasında, ete az tereyağı ve kıyılmış soğanları ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı karabiber ve 2 bardak kaynamış su ekleyerek etle birlikte pişiriyoruz. Üzerine yıkanmış erikleri, soyulmuş taze sarımsakları ve bir yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek koyu kıvama gelene kadar pişiriyoruz."

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"Yenidünya kebabında ise ekşi ve tatlı arası olan yenidünyayı ikiye ayıkladıktan sonra arasına kıyma koyarak şişe saplıyoruz ve mangalda pişiriyoruz. Bu lezzetler yılın sadece belirli periyotlarında tüketilebiliyor."

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