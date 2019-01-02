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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
02 Ocak 2019 - 10:47,

Görenler çok şaşırıyor! Bütün balıktan döner yaptı, yiyenler bayıldı

Ankara’da bir aşçı, sahibi olduğu restoranda büyük tüm balıktan ‘balık döner’ yapmaya başladı.

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Ankara’da Mehmet Gezen isimli bir aşçı, sahibi olduğu restoranda büyük tüm balıktan ‘balık döner’ yapmaya başladı.

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Ankara’da oturan, aslen Bitlisli olan Mehmet Gezen, restoranında hazırladığı büyük tam balıktan hazırladığı ‘balık döner’in satışına başladı.

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Daha önce de kalamar döner, 1 metrelik balık Adana, hamsiburger, balık mantı gibi yemeklerin üzerinde çalıştığını belirten Gezen, kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve çocukluğunda geniş sofralarda yemek yediklerini bu nedenle yemeğe olan ilgisinin o yıllarda başladığını dile getirdi.

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Mehmet Gezen, daha önce ailesinin lokantasında çalışırken tavuk ve et döner üzerine edindiği bilgileri balıkla sentezledikten sonra ortaya balık dönerin çıktığını kaydetti.

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Gezen, "Annem tandırda ekmek yaparken yanına gider onu izlerdim. Sobanın üstünde pilav yaparken, gider tencereyi ben karıştırırdım. Oldum olası böyle gözlem içindeydim. O zamanlar meğerse içimde bir aşçı yatıyormuş, haberim yokmuş. Bunun farkına vardığımız an, mesleğe girdik zaten. Ondan sonra mesleğimi sevdikçe geliştirdim. İşin rengi değişmeye başladı" diye konuştu.

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Balık döneri müşterilerin çok beğendiğini söyleyen Gezen, şöyle konuştu:

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"Balık döneri ilk olarak 30 kişilik bir gruba yapmıştık. Çok beğendiler, özellikle et ve tavuk dönere göre daha faydalı olduğunu belirttiler. Balık döner de tıpkı et ve tavuk döner gibi tıraşladıkça ve döndükçe içi pişen bir yemek. Daha önce balık ve kalamar döner yaptığımda sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmıştım. Fotoğrafları gören insanlar, ilk etapta olumsuz yorumlar yaptı. Çünkü insanlara garip geliyor, bu tür deniz mahsullerinden döner yapılması. Fakat buraya gelip tadınca, ne kadar lezzetli olduğunu görüyorlar. Ben kılçıkların olduğu bölgeleri bildiğim için dönerimizi keserken ona göre dikkat edip kesiyorum. Böylelikle dönerimiz içinde hiç kılçık çıkmıyor."

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