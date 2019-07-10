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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram ve Hürriyet Arşiv
10 Temmuz 2019 - 10:35,

Gördüğünüzün ne olduğundan eminseniz bir daha bakın...

İngiliz şef Ben Churchill'in tatlıları hiçbir zaman göründüğü gibi olmuyor. Tatlıları günlük objelere benzeten Churchill'in Instagram hesabında paylaştığı inanılmaz tabaklardan birkaçını derledik...

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İngiltere'nin St. Albans şehrinde yaşayan şef Ben Churchill, görenleri bir daha baktıran tatlılarıyla ünlü. Çünkü Churchill'in tatlıları hiçbir zaman göründüğü gibi olmuyor. Tatlıları günlük objelere benzeten Churchill'in bir de bu tatlıların tariflerinden oluşan Food Illusions isimli bir yemek kitabı bulunuyor. Ünlü şefin Instagram hesabı chefbenchurchill’de paylaştığı inanılmaz tabaklardan birkaçını derledik... Aralarında çok tanıdık bir yüz de göreceksiniz...

2

Bir dilim ekmeğin üzerine yerleştirilmiş bir sahanda yumurta görüyorsanız bir daha bakın. Çünkü aslında gördüğünüz şey bir dilim kek üzerine yerleştirilmiş krem şanti ve limonlu jöle.

3

Çikolatalı ve pancarlı brownie'nin içine çikolatalı köpük doldurulmuş. Toprak çikolatadan, yapraklar ise nane yaprağı...

4

Topraktan yeni sökülmüş mantar gibi görünüyorlar değil mi? Aslında bunlar Hindistan cevizi aromalı şekerler.

5

Saksıdan çıkmış bir pancar kökü görüyorsanız yeniden bakın. Topraktan saksıya gördüğünüz her şey aslında çikolata, pancarın kendisi de çikolatalı ve pancarlı kek.

6

Portakallı parfe ve mereng tozu bir araya gelmiş ve küflü bir portakala dönüşmüş.

7

Bu kütük çikolatalı pastadan yapılmış. Üstündeki kılıç da çikolatadan...

8

Vişneli Karaorman pastasının Ben Churchill versiyonu. Çikolatalı kekin üzerinde krema ve vişne jölesi. Vişnenin dışı da vişneli ganaşla kaplı.

9

Sahanda yumurtanın yanında iki dilim kızarmış ekmek gibi görünüyor değil mi? Aslında yumurtanın beyazı Hindistan cevizli pannacotta, sarısı mangolu jöle, ekmek dilimleri ise ızgara yapılmış limonlu kek.

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Bu da saksıdan sökülmüş bir havuç ya da öyle görünüyor. Havuçlu kekin üzeri parlak glazürle kaplanmış. Yanındakiler yenebilir taşlar, çikolatadan saksı ve toprak ve lavantalı suda haşlanmış nane yaprakları.

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Dondurmanız yere düştü diye üzülmeyin, bu aslında tatlının ta kendisi. Dondurma tropikal meyvelerden yapılmış, toprak çikolatadan, cam parçaları ise şekerden.

12

Stilton peyniri mavi rengini ve lezzetini içindeki küften alıyor. Bu “tatlı Stilton” ise naneli ve vanilyalı bir cheesecake. Yanındaki ekmek dilimleri de tatlı bisküviler.

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Kremalı pasta ve kuru fasulye mi? Merak etmeyin o fasulyeler marzipandan yapılmış.

14

Islak çikolatalı kek, çilekli yumuşak şeker, çikolata ganaş ve naneden oluşan bu pastanın görüntüsü herkese göre olmayabilir ama lezzetli olması için gereken her şey yapılmış.

15

Dışından bakınca bir yeşil elma, içine girince yeşil elma aromalı pannacotta...

16

Köküyle, etiketiyle eksiksiz bu limonu kesiyorsunuz, içinden limonlu pannacota ve yeşil çaylı krema çıkıyor. Muhteşem değil mi?

17

Bu tatlı da Cadılar Bayramı için yapılmış bir balkabağı. Tarçınlı mustan oluşan bu tatlının içinde de balkabaklı jöle bulunuyor.

18

Buzlu parfe, yulaflı ve kuru üzümlü kurabiye, limon sosu, patlayan şeker ve limonata jölesiyle yapılan bu tatlıdaki vidalar çok gerçekçi görünüyor.

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Ben Churchill’in imzası haline gelmiş bulaşık süngeri keklerden biri daha. Limonlu kekin üzerine naneli kek kırıntısı serpiştirilmiş. Sosu ise fırınlanmış elma, karamel ve tatlı süt köpüğünden yapılmış.

20

Bu da mutfak evyesi üzerine yerleştirilmiş bir bulaşık süngeri kek. Çok gerçekçi görünmüyor mu sizce de?

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Yılbaşı sofralarını süslemeye uygun bir havuçlu kek...

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Alttaki kırıntılar tereyağında kavrulmuş granola, üstteki armut ise armutlu mustan yapılmış ve içi beyaz kremayla doldurulmuş.

23

Portakallı gazozdan yapılan mus çok gerçek görünmüyor mu? Saksı ise çikolatadan yapılmış.

24

Gerçek bir çürümüş elmadan hiç farkı yok. Elma musunun dışı çikolatayla kaplanmış, içi de beyaz kremayla doldurulmuş.

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Bu da saksıya dikilmiş bir havuç. Saksısı ve toprağı çikolatadan, meyvesi ise havuç jölesinden.

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Bu da vidalı pastanın farklı bir versiyonu. Çikolata ve muzla yapılmış.

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Ve çok tanıdık bir yüz, Nusret! Kakaolu kekin üzerinde tuzlu karamel sosu var, çünkü Nusret’in bütün dünyada bilinen lakabı “Salt Bae”.

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Fotoğraf: Ingimage /

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