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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17 Ocak 2019 - 09:56,

Gökçeada’nın meşhur kurabiyesi yurt dışına çıkmak için gün sayıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde pastane işletmecisi Ergin Çelik'in Rum Efterpi Zguromali’nin tarifiyle markalaştırdığı kurabiyelerinin ünü ülke sınırlarının dışına taştı.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde pastane işletmecisi Ergin Çelik'in Rum Efterpi Zguromali’nin tarifiyle markalaştırdığı kurabiyelerinin ünü ülke sınırlarının dışına taştı.

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Ergin Çelik, Gökçeada’da çocukluğunda yediği kurabiyelerin peşine düştü. Yaptığı araştırmalar sonucunda Rum Efterpi Zguromali ile görüşen Çelik, birkaç denemenin ardından çocukluğunda tattığı lezzeti yakaladı.

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Daha sonra pastanesinde butik üretime geçen Çelik, çevresinde Efi olarak bilinen Efterpi Zguromali’nin adını badem ile birleştirerek kurabiyeye ‘Efibadem’ ismini verdi. Tamamen doğal malzeme ve el ile yapılan kurabiyeler yaklaşık 11 yıldır ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

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Çelik, dünyanın birçok ülkesinde katıldığı fuarlarda kurabiyeleri tanıttı. Bunun üzerine Çin, Almanya, İsviçre, Finlandiya ve Norveç gibi ülkelerden sipariş aldı. Çelik, imalathanede yaptığı genişleme çalışmaları sonucu kurabiyelerin yurt dışına satışı için gün sayıyor.

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Pastane işletmecisi Ergin Çelik, “Bu kurabiyesi benim çocukluğumda damağımda kalan bir lezzetti. Bu işlere başladıktan yıllar sonra bu kurabiyeyi yapmak istedim. Çünkü hep çocukluğuma gidiyordum. Aklımda böyle bir kurabiye vardı. Daha doğrusu damağı lezzetimde vardı. Yıllar sonra kurabiyeyi yapmak istedim. Uğraştım. İsmi de zaten bu araştırma sonunda doğan bir kurabiye. Çünkü bu isimsiz bir kurabiyedir. Rumların bayramlarda yaptıkları bir kurabiye. Bayramlarda Rumların evlerine gezmeye gittiğimizde tadına baktığımız bir kurabiyeydi. Yıllar sonucu bu kurabiyeyi yapmak istedim. Sonra bütün madamlarla tek tek konuştuk. İmalathaneye gittik, tarifler alındı. Beraber yaptık, denedik. Kurabiyeyi hiçbir madamla gerçekleştiremedik. Artık o kadar oldu ki, birkaç yıl geçmiş, kurabiyeyi yapamamışız. Umudumuzu kaybetmek noktasındayız. Ama tabii yine de yapmak istiyorum. Damağımdaki lezzeti yakalamak istiyorum. Bir gün bir arkadaşım bunu yapsa yapsa Madam Efi’nin yapabileceğini söyledi. Madam Efi’yi ziyaret ettik. Madam Efi’ye yapabilirsen senin adını koyacağım bu kurabiyeye dedim. Kurabiyenin ismi de aslında böyle doğdu. ‘Efibadem’ adı oradan geldi. Birkaç denemeden sonra kurabiyeyi yaptık” dedi.

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Kurabiyenin natürel bir kurabiye olduğunu belirten Çelik, “İçerisinde trans yağ, margarin, ayçiçeği yağı yok. Kabartma tozu yok. Kimyasal bir ürün yok. Tamamen el ile yapılıyor. Odun fırınında pişiyor. En iyi undan, en iyi tereyağından yapılıyor. Yedikten sonra aroma ağızda dağılıyor” dedi.

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Çelik, “En çok beğenen Yunanlar. Bu ürünü çok beğeniyorlar ve bu ürünle ilgili talepler var, satmak isteyenler var. İsviçre’den bir firma istiyor. Almanya’dan 2 firma istiyor. Çin’den isteyen firmalar var. Norveç’ten isteyen var, Finlandiya’dan var. Tadına bakıp bunda gelecek görüp isteyen firmalarımız da var. Elle yaptığımız için zorlanarak yapıyoruz ister istemez. Çok çıkartamıyorduk. Talepler gelince tesisimizi büyüttük” şeklinde konuştu.

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