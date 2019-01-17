Gökçeada’nın meşhur kurabiyesi yurt dışına çıkmak için gün sayıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, Ordu’nun Akkuş fasulyesinden sonra ‘Kabataş helvası’, ‘Perşembe ceviz helvası’ ve ‘Yayla pancar turşu’sunun patent tescillerinin yapıldığını açıkladı. Duyar, Ünye taşı ve Ünye beyaz bentonit taşı için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Çankırı'nın yemek ve sofra kültüründe önemli bir yeri olan ‘Çankırı sarımsaklı et yemeği’, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret için ilana çıktı.