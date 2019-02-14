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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy
14 Şubat 2019 - 10:45,

Giderseniz yemeden dönmeyin... Üstelik fiyatları da çok da ucuz

Dünyanın dört bir yanından mutlaka tadılması gereken sokak lezzetlerini sizin için derledik. İşte ucuz fakat bir o kadar da ağız sulandıran sokak lezzetleri

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Çok seyahat edenler bilirler ki gittiğiniz yerde en lezzetli yemeklerin adresi her zaman 5 yıldızlı oteller ya da Michelin yıldızlı restoranlar değildir. Sokak köşelerinde de çok nefis yemekler tadabilir, aynı zamanda yerel halkın tecrübelerini de paylaşabilirsiniz.

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Örneğin Türkiye’de bol limonlu bir midye dolmanın, bir ıslak hamburgerin, tantuninin ya da kokorecin yerini ne tutabilir? Peki bu benzersiz lezzetlerin en güzelleri nerede yenir? Tabii ki sokakta…

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Tıpkı bizim bu meşhur yemeklerimiz gibi gibi dünyanın farklı köşelerinin de mutlaka tadına bakılması gereken enfes sokak lezzetleri bulunuyor.

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Dünyanın dört bir yanından mutlaka tadılması gereken sokak lezzetlerini sizin için derledik. İşte ucuz fakat bir o kadar da ağız sulandıran sokak lezzetleri…

5/22Takoyaki

Takoyaki

Takoyaki Japonya sokaklarında karşımıza çıkan bir lezzet. Top şeklindeki hamurların içine ahtapot ve sebze parçaları yerleştiriliyor. Ardından da üzerine mayonez ve takoyaki sosu gezdiriliyor. Bir atımlık lokmalar halindeki bu sokak lezzeti, Japonya’da yaz aylarında düzenlenen festivallerin vazgeçilmezi.

6/22Roti sai mai

Roti sai mai

Tayland sokaklarında karşınıza çıkacak roti sai mai için yapışkan bir hamur sacın üzerinde pişirilerek kağıt inceliğinde bir krep elde ediliyor. Bu krepin içine çeşitli renklerde pamuk şekerler sarılarak dürüm yapılıyor. Tatlı sevenler kesinlikle kaçırmasın.

7/22Cong you bing

Cong you bing

Çin’in ünlü sokak lezzeti ise içinde yeşil soğan parçaları bulunan bu pofuduk bazlamalar. Un, taze soğan ve sıvıyağla yapılan ve cong you bing denilen bu bazlamaların dışı çıtır çıtır içleri ise yumuşacık oluyor.

8/22Murtabak

Murtabak

Singapur sokaklarının güzeli murtabak için elle açılan incecik bir yufkanın arasına baharatlı ve etli bir iç koyuluyor. Gözleme şeklinde katlanan murtabak ardından yumurtaya bulanıyor ve kızgın sacın üzerinde pişiriliyor. Yanında köri ile servis edilen murtabak’a bir nevi kıymalı gözleme demek mümkün.

9/22Vada pav

Vada pav

Hindistan burgeri diye de bilinen vada pav vejetaryenlerin rüyalarına girebilir. Vada pav için bir patates köftesi yağda kızartılıyor ve yumuşak bir ekmeğin arasına yerleştiriliyor. Üzerine de yeşil chutney sosu gezdiriliyor.

10/22Luqaimat

Luqaimat

Dubai sokaklarında karşımıza çıkan bu tatlı aslında bize çok tanıdık. Kendisine lokmanın Ortadoğulu kuzeni de diyebiliriz. Tıpkı lokma tatlısı gibi luqaimat için de top şeklindeki hamurlar yağda kızartılıyor. Ancak lokma tatlısından farklı olarak luqaimat’ın üzerine hurmadan elde edilen bir şurup gezdiriliyor.

11/22Künefe

Künefe

Yine çok tanıdık bir lezzet: Künefe. Ortadoğu’nun birçok ülkesinde karşınıza çıkabilecek künefe buralarda bizdekinden farklı olarak gül suyuyla lezzetlendirilmiş bir şerbetle tatlandırılıyor. Ayrıca künefe dilimleri ekmeğin ya da tatlı bir krepin arasına sarılarak yeniyor.

12/22Trdelnik

Trdelnik

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan sokaklarının vazgeçilmezlerinden olan trdelnik, farklı isimlerle de anılabiliyor ancak yapılışı aynı. Bir nevi kek hamurundan yapılan külah şeklindeki bu tatlı demir çubukların üzerinde pişiriliyor. Ardından içindeki boşluğa yumuşak bir dondurma ya da fındık ezmesi dolduruluyor üzerine de tarçınlı şeker serpiliyor.

13/22Bunny Chow

Bunny Chow

Güney Afrika’nın bu ünlü sokak lezzeti tavşan çorbası anlamına gelen adının aksine tavşanla yapılmıyor. İçi çıkarılan küp şeklindeki bir ekmeğin içine doldurulan köriden ibaret olan bunny chow’un adının nereden geldiğine dair ise çok sayıda teori bulunuyor.

14/22Bara

Bara

Trinidad ve Tobago’nun sokak lezzeti bara için yağda pişirilmiş iki hamur parçasının arasına körili bir nohut yemeği koyuluyor. Bütün malzemeler bir araya geldiğinde ekşi, tatlı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel bir kombinasyonu ortaya çıkıyor.

15/22Arepa

Arepa

Dünyanın birçok yerinde görebileceğiniz arepa, Venezuela’nın çok sevilen bir sokak lezzeti. Mısır unu ile yapılan arepa’lar ya eriyen peynirle yeniyor ya da arasına doldurulan malzemelerle sandviçe dönüşüyor. Arepa’nın kökeni konusunda Venezuela ve Kolombiya arasında bir rekabet bulunuyor.

16/22Elote

Elote

Meksika’nın en meşhur sokak lezzetlerinden biri olan elote, restoranlarda da bulunabiliyor. Közde pişmiş mısırın üzerine mayonez ve ekşi krema sürülüyor ardından da kırmızı biber, sarımsak ve cotija peynirine bulanıyor. Elote’yi isterseniz koçanıyla isterseniz de tanelenmiş olarak tüketebilirsiniz.

17/22Quesa taco

Quesa taco

Meksika’ya yakınlığı nedeniyle taco konusunda çok zengin olan Kaliforniya’da yeni trend quesa taco yani peynirli taco’lar. Klasik bir taco’ya ek olarak peynir ve tel tel et parçalarıyla lezzeti daha da artan quesa taco Los Angeles’ın çeşitli yerlerinde bulunan yemek kamyonlarında satılıyor.

18/22Beignet

Beignet

Beignet, özellikle New Orleans’da kahvaltılarda yenen bir tatlı atıştırmalık. Kare şeklindeki hamur parçaları yağda kızartılıyor ve üzerine pudra şekeri serpiliyor. Beignet’nin sıcak sıcak yenmesi makbul. New Orleans’taki bir beignet’ci o kadar meşhur ki burada günde 1000 kadar beignet satıyor.

19/22Tostada

Tostada

Meksika sokaklarında karşınıza çıkabilecek tostada’nın dışındaki tortilla ekmeği, çıtır çıtır olana kadar pişiriliyor. İçine konan malzemelerin ise sınırı yok. Bu malzemeler et, avokado sosu ya da peynir olabileceği gibi balık ya da karides gibi deniz ürünleri de olabiliyor.

20/22Souvlaki

Souvlaki

Komşumuz Yunanistan’ın şiş kebabı souvlaki de tadı bizim için oldukça tanıdık sokak lezzetlerinden. Tavukla ya da kuzu etiyle yapılabilen souvlaki için etler şişlere sebzelerle birlikte diziliyor ve ardından ızgarada pişiriliyor. Ardından da pide ekmeğiyle birlikte servis ediliyor.

21/22Baget sandviç

Baget sandviç

Fransa sokaklarında her köşe başında görebileceğiniz bu sandviçler adı üzerinde baget ekmeklere yapılıyor. Ekmeğin arasına ne koydurduğunuz ise tamamen sizin zevkinize kalmış. Fransızlar genellikle sadece peynirli yeseler de siz dilediğiniz malzemeyle sandviç yaptırabilirsiniz.

22/22Nasi goreng

Nasi goreng

Endonezya sokaklarında karşılaşacağınız nasi goreng’in kelime anlamı kızarmış pirinç. Bu yemeğin içinde pirincin yanı sıra soğan, sarımsak, demirhindi, soya sosu ve kırmızı biber gibi lezzet verici malzemeler bulunuyor. Hatta daha fazla aroma için nasi goreng’e yumurta, tavuk, karides gibi proteinler de eklenebiliyor.

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