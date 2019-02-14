Giderseniz yemeden dönmeyin... Üstelik fiyatları da çok da ucuz

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Havaların soğumasıyla birlikte mutfaklardan ıhlamur kokuları gelmeye başladı. Özellikle grip ve soğuk algınlığı hastalıkları için tam bir deva olan ıhlamuru demlerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, ıhlamur nasıl demlenir?
Kayseri’nin meşhur lezzetlerinin başında gelen pastırma, fiyatıyla cep yakıyor. Kalitesine göre pastırmanın kilosu 75 ile 156 TL arasında değişirken, 144 TL olan en çok tercih edilen türlerden sırt pastırmanın dilimi ise 2 TL’den satılıyor.