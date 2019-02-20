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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
20 Şubat 2019 - 01:11,

Gerçeğinden ayırt edilmesi imkansız... Gözlerinize inanamayacaksınız

Kimileri meyve, kimileri, sabun, kimileri de ayakkabı gibi görünen bu tatlılarla ilgili gerçekleri öğrenince çok ama çok şaşıracaksınız…

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Gözünüzün gördüğüne her zaman aldanmayın, hele ki söz konusu tatlı olduğunda... Çünkü son dönemde tatlı ve pasta şefleri görüntüsü çok aldatıcı tatlılar yapmaya başladılar.

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Kimileri meyve, kimileri, sabun, kimileri de ayakkabı gibi görünen bu tatlılardan biri de bu fotoğrafta saklanıyor. Gerçeği öğrenince çok ama çok şaşıracaksınız…

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Houston'da bulunan Cacao & Cardamom Chocolatier'nin çikolatadan yapılma topuklu ayakkabıları meşhur.

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Gerçek ayakkabılardan ayırt edilmesi mümkün olmayan bu çikolata ayakkabıların dışı da yenebilir sprey boya ve simle kaplanıyor.

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Pasta şefi Amaury Guichon, çikolata yapraklarını inanılmaz gerçekçi çiçeklere dönüştürüyor.

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Guichon'un sadece bir bıçak kullanarak yaptığı bu şaheserleri gören inanamıyor.

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Şef Nicholas Bacheyre çilek gibi görünen enfes çikolatalar yapıyor.

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Bunun için çilek aromalı kırmızı bir çikolatadan faydalanan Bacheyre'nin çilekleri sapıyla, yaprağıyla gerçek gibi görünüyor.

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New York'un ünlü restoranlarından Le Bernardin'in elma görünümlü elmalı tatlıları da dillere destan.

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Dışarıdan bakanların gerçek elma zannettiği bu tatlılar için elma küpleri köpük çikolataya gömülüyor ve dışı şekerli cilayla kaplanıyor. Bu da Le Bernardin'in çikolatadan yapılma kayısısı.

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Los Angeles'ta bulunan Lukshon'un sabun ve hap görünümlü tatlıları görenleri çok şaşırtıyor.

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Dışı naneli beyaz çikolata içi jöle olan bu sabunlar servis edilirken de sabunluğa konuyor.

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New York'ta bulunan Kore restoranı Jungsik'in bebek muzlarını ilk bakışta gerçek bir muzdan ayırmak mümkün değil.

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İçinde krema, kek ve muz dilimi olan bu bebek muzların dışı da sarı çikolatayla kaplı. Gerçek gibi görünsün diye muzların üzerine kahverengi lekeler bile yapılıyor.

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Las Vegas'ta bulunan SW Steakhouse'un altın külçesi şeklindeki çikolataları hem göze hem damağa hitap ediyor.

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Kalıplar çikolata ve akışkan karamelle dolduruluyor ardından dışı altın rengi sprey boyayla boyanıyor.

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Londra'da bulunan Snowflake Luxury Gelato'nun avokado görünümlü dondurması "avolato"nun görüntüsü gerçekten çok aldatıcı.

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Gerçek avokado kabuklarının içi avokadolu dondurmayla dolduruluyor. Çekirdek ise Brezilya fıstığı, badem, ceviz ve fıstık ezmesiyle yapılıyor.

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New York'ta bulunan Squish Marshmallow'un, marshmallow buketleri hem şık hem de lezzetli.

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Marshmallow'lar torbadan sıkılıyor, ardından gıda boyasıyla renklendiriliyor.

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Bu çikolatadan yapılma tiyatro maskeleri Las Vegas'ta bulunan Mizumi'nin mutfağından çıkıyor.

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Maske şeklindeki kalıplar çikolatayla dolduruluyor, ardından yenebilir boyayla boyanıyor. Bu maskeler kekin üzerinde servis ediliyor.

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