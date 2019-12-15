Gerçeğinden ayırt edilemiyor! O ülkede 90 yıllık bir gelenek

İto, "Japonya'da restoranlar çok küçük alana sahip olduğu için, sundukları tabakların görüntüsünü ve boyunu bire bir yansıtan modelleri restoranın dışına koyuyor. Böylece müşteriler vitrinde görüp kararını verdikten sonra içeri giriyor. Böylece zamandan ve kullanım alanından tasarruf ediliyor" dedi.