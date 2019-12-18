Gece yarısı bu böreği yiyenleri bolluk ve bereket bekliyor

İspanya'da yılbaşı gecesi saat 12'yi vurduğunda 12 adet üzüm yeme adeti var. Saatin her bir vuruşunda bir üzüm yeniyor ve bu üzümler yılın her bir ayını temsil ediyor. Eğer 12 üzümden biri çok ekşi çıkarsa, o ay dikkatli olunması gerekiyor çünkü yiyen kişinin başına kötü şeyler gelebileceğine inanılıyor.