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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15 Ağustos 2019 - 13:04,

Gaziantep'in mütevazı lezzeti "nohut dürümü"

Gastronomi kenti Gaziantep'te en az kebaplar kadar meşhur olan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde ilgi görüyor.

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Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, en az kebaplar kadar meşhur olan "nohut dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor.

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Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı iş birliğiyle 12-15 Eylül'de yapılacak 2. GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne hazırlanan kentte, birçok kebap çeşidinin yanı sıra kolay hazırlanması ve çabuk yenmesiyle nohut dürümü dikkati çekiyor.

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Önceleri pide fırınlarında sabah satılan ve Gazianteplinin girişimci ruhuyla restoranlara taşınan nohut dürümü, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor. Kentte bugün 10 restoranda 6 liradan satılan nohut dürümü, vatandaşlardan ilgi görüyor. Kentteki restoranlardan Dürümcü Recep Usta'nın işletmecisi Ahmet Kesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmelerinin 1977'de kentte kurulan ilk birkaç nohut dürümcüsünden biri olduğunu söyledi.

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İlk başladıkları dönemde nohut dürümünün bu kadar popüler olmadığını anlatan Kesen, "Önceleri fırınların önünde, sabah namazından saat 08.00'e kadar satılır ve tükenirdi. Biz biraz daha nohudu insanların daha çok toplanabileceği, oturup rahat rahat yiyebileceği bir yerde satalım diye düşündük. İş yerimizi o zaman kurduk. Nohut dürümü, o günden bugüne Gaziantep'in vazgeçilmez bir yemeği haline geldi" diye konuştu. Kendisi ve kardeşlerinin işlettiği restoranın kentin 3 farklı yerinde şubesi bulunduğunu bildiren Kesen, onun dışında Gaziantep'te 7 işletme daha olduğunu belirtti.

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Ahmet Kesen, nohut dürümünün tercih edilmesine ilişkin şunları söyledi: "Nohut dürümü hem ekonomik hem mütevazı bir yemek hem de doyurucu. Hazırlanışı ve tüketilmesi daha kısa sürüyor. Çalışan insanların öğlen yemek arası bir saat. Bunun yarım saatini yemekle geçirirler. En çabuk, en hızlı yemek neyse onunla karınlarını doyurmaya çalışırlar. Bunun üzerine damak tadı da eklenince nohut dürümü tercih ediliyor."

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Nohudu hazırlamaya bir gün önceden başladıklarını, ayıklayıp yıkadıktan sonra 10-15 dakika zaman ayarlı kazanlarda pişirdiklerini dile getiren Kesen, "Ertesi gün ekmek arasına konur, dürüm edilip servis yapılır. Tüketilmesi en fazla 10 dakikayı bulur" dedi. Gazianteplilerin neredeyse bütün yemekleri dürüm yaparak yediğini anlatan Kesen, "Bu ette de böyledir, sebze yemeklerinde de böyledir, nohutta da böyledir. Bizim insanımız ne olursa olsun dürüm yapmaya çalışır" diye konuştu.

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Gaziantep'teki birkaç nohut dürümü işletmesinin şehrin en eski restoranları olduğunu ifade eden Kesen, şunları kaydetti: "İlk kurulan işletmelerden biri biziz. Şu anda 30 kişi istihdam ediyoruz. Nohut dürümü yemeye şehir dışından da gelen var. Yerli turistimiz de var, yabancı turistimiz de var. Restoranı saat 07.30'da açıyoruz. Dürümlerimiz 08.00-08.15 gibi hazır oluyor. Kahvaltıya şehir dışından ve şehrimizden herkes geliyor. Çok rağbet var. Nohut dürümü kahvaltıda çok tercih ediliyor. Çünkü tok tutuyor."

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