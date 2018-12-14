Gaziantep’in meşhur kahvaltısı beyran soğuk algınlığı yaşayanların imdadına yetişiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
UNESCO tarafından gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil edilen Gaziantep'in en beğenilen lezzetlerinden biri de beyran. Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran çorbası nezle ve grip gibi solunum yolu hastalıklarına karşı adeta bir şifa kaynağı oluyor. Bu eşsiz lezzeti evde hazırlamak isteyen vatandaşlar, beyran çorbasının nasıl yapıldığını ve tarifini sorguluyor. İşte, beyran çorbası tarifi...
Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Toplandığında sert bir yapıda olan avokado ancak yumuşadığında tüketilebilir. Peki, yüksek miktarda protein içeren avokado nasıl yenir?