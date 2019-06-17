Gaziantep'in doyum olmayan lezzeti dünyaya açılıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Köfte tariflerinin en sevilenlerinden sulu köfteyi bu kez farklı bir şekilde yorumladık: Nohutlu bulgurlu sulu köfte… Yapılışı kolay ve pratik olan nohutlu bulgurlu sulu köfteyi yaz-kış tüketebilirsiniz. Peki, nohutlu bulgurlu sulu köfte nasıl yapılır?
Dondurma yaz sıcaklarına karşı elimizdeki en tatlı silahlardan biri. Üstelik doğru şekilde yapılmış dondurma tam bir protein ve kalsiyum deposu. Dolayısıyla süt ürünlerine pek sıcak bakmayan çocukları bile dondurmayla ikna etmek mümkün. Özellikle evde yapılan dondurmaların lezzetine doyum olmuyor. Peki evde dondurma nasıl yapılır? İşte evde nefis dondurma yapımı ve püf noktaları…