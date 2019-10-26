Gastronomide çığır açacak bir çalışma! Tek tuşa basarak...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriGastronomide çığır açacak bir çalışma! Tek tuşa basarak...
GeriYemek Kültürü Gastronomide çığır açacak bir çalışma! Tek tuşa basarak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
26 Ekim 2019 - 11:57,

Gastronomide çığır açacak bir çalışma! Tek tuşa basarak...

Akdeniz Üniversitesinde, ar-ge çalışması kapsamında yöresel lezzetler, 3D gıda teknolojisiyle buluşturuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ercan Yatmaz, "Moleküler gastronomi yöntemleri ve 3D baskı cihazlarıyla üretilen işlenmiş gıdaların tekstürel ve duyusal özellikleri" konulu proje hazırladı.

2

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen çalışma kapsamında, yurt dışından 3D gıda yazıcısı satın alındı. Yazıcıda bulunan dünya standartlarındaki şekillerin yanı sıra ar-ge çalışmasıyla, yöresel lezzetlerin sunumu için Anadolu motifleri 3D gıda yazıcısına uyarlandı.

3

Patates, humus, havuç, pancar başta olmak üzere farklı ürünlerden elde edilen püreler, cihazdaki aparatlara yerleştirilerek yemeklerin yanında farklı şekillerde sunuluyor. Çalışmanın, lüks otellerin şeflerine anlatılarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.

4

Gelecekte, makinelerden kahve alır gibi, tek tuşla, yemeklerin istenilen görsellikte hazırlanması öngörülüyor.

5

Doktor öğretim üyesi Yatmaz, AA muhabirine, aşçılık, pastacılık ve mutfak sanatları alanında çalışmalar yaptıklarını, dünyada, yiyeceklerin lezzetinin yanında özellikle son yıllarda görselliğinin de öne çıktığını söyledi.

6

3D yazıcıların gastronomi alanında da kullanılmaya başlandığını aktaran Yatmaz, "3D gıda yazıcısı alıp, bununla ilgili yöresel lezzetlerimizi uygulayabilir miyiz?' diye araştırma yaptık. Aldığımız cihazla püreler, çikolatalar başta olmak üzere akışkanlık sağlayan homojen ürünler üzerine çalıştık. Dünya örneklerinde en fazla patates püresi kullanılmakta ama biz buna yöresel lezzetlerimizi ekledik. Humusu çok başarılı şekilde uyguladık. Daha farklı yöresel ürünlerimiz üzerine çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

7

Bunun, gelecekteki gastronomi sektörünün ilk basamağı olacağına değinen Yatmaz, kalifiye personel açığının giderilmesi için de şeflere avantaj sağlayacak bir çalışma olduğunu bildirdi.

8

Yatmaz, Türk lezzetlerinin dünyaya açılması için görselliğin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

9

"Avrupa'da bu cihazın kullanıldığı çok az restoran var. Günlük 30-40 kadar müşteri alıp, bunlara özel sunumlar gerçekleştiriyorlar. Cihazın kendi içerisinde özel şekiller mevcut olmasına rağmen biz herhangi bir fotoğrafı atabiliyoruz. Şefin el becerisindeki sınırlamalar ortadan kalkıyor. İlerleyen zamanlarda bir restorana gittiğinizde, akıllı masada tek tuşla, kendi seçtiğiniz görsellerle lezzetleri harmanlayıp tabağınızı hazırlayabileceksiniz. Gastronomide çığır açacak bir çalışma."

10

Söz konusu sistemin Türkiye'de henüz uygulanmadığını anlatan Yatmaz, ar-ge çalışmasını tamamladıktan sonra şef ve yardımcılarına anlatarak öncülük edeceklerini, çalışmanın, turizm açısından da önemli olduğunu söyledi.

11

Lüks otellerde 18 yıl şeflik yapan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Göçhan Saraç ise "Avrupa'da çok nadir restoranlarda kullanılan çalışma, Türkiye'de ilk. Cihazla sunduğumuz yiyeceklerin hiçbirinde herhangi bir katkı maddesi yok. Türk mutfağının lezzetiyle görselliğini buluşturduk." dedi.

12
13
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Çilekli milföy pasta nasıl yapılır? Adım adım milföy pasta tarifi

Pratik börek ve tatlı yapmak isteyenlerin kurtarıcısı olan milföyün en lezzetli tariflerinden birini verdik: Çilekli milföy pasta. Vanilyalı kremayla yazın en sevilen meyvesi çileği buluşturan çilekli milföy pastayı dakikalarda içerisinde hazırlayabilirsiniz. Peki, çilekli milföy pasta nasıl yapılır?

/
Lezizz Öneriler

Beşamel sos nedir, nasıl yapılır? Adım adım beşamel sos tarifi

Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sos, Türk mutfağında da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılan beşamel sos, başka sosların ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Peki, beşamel sos hangi malzemelerle, nasıl yapılıyor?

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git