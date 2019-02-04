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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04 Şubat 2019 - 11:59,

Frigya'nın 3 bin yıllık lezzetini yeniden canlandırdılar: Siyez buğdaylı kaz yemeği

Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Afyonkarahisar'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi'ne gelen turistler, bölgede 3 bin yıl önce de tüketildiği belirlenen siyez buğdayı ve kaz etinden yapılan yemeği tadabilecek.

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Eskişehir, Ankara, Kütahya ve Afyonkarahisar'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, bölgenin simgelerinden siyez buğdayı ile kaz etinden yapılan yemeği tatma fırsatı bulacak.

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İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Friglerin 3 bin yıl önce farklı yemek kültürüne sahip olduğunu öğrendiklerini söyledi.

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Kazı çalışmaları sayesinde, Friglerin yemeklerinde siyez buğdayı ile kaz etini çok kullandığının belirlendiğini dile getiren Taş, "Kazılarda arkeologların kaza benzer oyuncaklar bulduğunu, yine o dönemde kazların bölgede yoğun şekilde bulunduğunu ve yemeklerde kullanıldığını öğrendik" dedi.

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Buradan yola çıkarak kaz eti ile siyez buğdayını bir araya getirmek için çalışma başlattıklarını anlatan Taş, yeni lezzetleri "siyez buğdaylı kaz yemeğinin" Frig Vadisi'nde yer alan Emre Gölü'ndeki sosyal tesislerde yapılmaya başladığını belirtti.

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"Amacımız, bölge turizmini canlandırmak, yerli ve yabancı turistlere bölgenin 3 bin yıl önceki yemek kültürünü tanıtmak." ifadesini kullanan Taş, şunları kaydetti: "2 yıldır ilçemizde üretilen siyez buğdayının bulguru ile kaz etini birleştirdiğimiz yemekle farklı bir lezzet ortaya çıktı. Tesisimizde yapılan bu güzel yemek, ilçemizdeki vatandaşlarımızdan büyük beğeni almaya başladı. Bölgemize gelen tüm misafirlerin bu güzel lezzeti tatmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki turizm açısından önemli bir noktaya ulaşan bölgemizi gezenlerin, akabinde Frig kültürüne hitap eden yemeği tatması onlar için de keyifli olacaktır."

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Bölgedeki sosyal tesiste aşçılık yapan Aziz Ahmet Özdemir de Frig Vadisi'nin tanıtımına katkı sunmak için kaz eti ile siyez buğdayını birleştirerek güzel bir yemek hazırladıklarını söyledi.

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Kaz etinin dünyada tercih edilen bir lezzet olduğunu belirten Özdemir, "Frigler, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmış ve siyez buğdayını üretmiş. Biz de ilçemizde bu geleneği devam ettiriyoruz. Yemeğimizi, doğal ve modern şartlarda, sağlıklı şekilde hazırlıyoruz. Herkese bu yeni lezzetimizi tatmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt da kazı çalışmalarında, Frig sanatında, kaz ve kuş benzeri figürlerin yer aldığı eserler bulunduğunu belirtti. Kurt, bunun da kuş türlerinin o dönemde halkın yaşamında önemli rol oynadığını kanıtladığını ifade etti.

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