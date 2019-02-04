Frigya'nın 3 bin yıllık lezzetini yeniden canlandırdılar: Siyez buğdaylı kaz yemeği

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İstanbul, yemekleriyle CNN Travel’a manşet oldu. Richard Quest imzalı “World of Wonder” (harikalar dünyası) serisinin son bölümü İstanbul’a ayrıldı. “Kebap şehri: Izgara et, İstanbul’un kaosuna nasıl anlam katıyor” başlıklı yazıda, Şef Musa Dağdeviren’den, yazar Azra Kohen’e birçok tanınmış ismin görüşlerine de ver yerildi.
Pastırma Orta Asya’da yaşayan atalarımızın at üzerinde geçirdikleri uzun süreler boyunca yanlarında taşıdıkları etlerin bozulmasını önlemek için yaptıkları koruma işlemleri sonucu ortaya çıkmış bir lezzet. Hatta pastırma kelimesinin kökü olan ‘bastırma’nın etlerin atların eyerleri altında bastırılarak saklanmasıyla ilgili olduğu da söyleniyor. Peki bu has öz Türk yiyeceğini, evinizde yapmayı hiç düşünmüş müydünüz? İşte tuzuyla çemeniyle tadına doyum olmayan bir pastırma tarifi ve pastırma yapımının püf noktaları…