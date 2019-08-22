Fazladan para ödeyip büyük bir iştahla yiyorsunuz ama...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin’in yeni kitabı “Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı Mutfağı” yayımlandı.
Kuzu tandır, Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinden biridir. Tandırda kuzu etini pişirmek için önce et temizlenir. Bir çengele asılarak üzeri iyice kapatılıp, tandır içinde pişmeye bırakılır. Buna tandır kebabı adı verilir. Peki, Kuzu tandır nasıl yapılır? Kuzu tandır tarifi