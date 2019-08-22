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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
22 Ağustos 2019 - 13:01,

Fazladan para ödeyip büyük bir iştahla yiyorsunuz ama...

İşte profesyonellerin ağzından, restoranlarda uzak durulması gerekenler…

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Dışarıda yemek yemek söz konusu olduğunda hepimizin kişisel tercihleri ve verecek tavsiyeleri var elbette ancak restoranlarda bizim göremediğimiz kısımlarda neler olduğunu da oralarda çalışanlarından daha iyi kimse bilemez. Haber sitesi INSIDER, profesyonel şeflerle konuşmuş, restoranlarda çalışan aşçı ve garsonların içlerini döktükleri Reddit sayfalarını dolaşmış ve kesinlikle sipariş edilmemesi gereken yiyeceklerle ilgili bazı uyarılar derlemiş. İşte kendileri de bu yemeklerden kaçınan profesyonellerin ağzından, restoranlarda uzak durulması gerekenler…

2Çorbalar

Çorbalar

Çorbasıyla ünlü bir mekanda değilseniz çorbalardan uzak durun çünkü çoğu restoranda çorbalar alelacele hazırlanan, ucuz yan yemekler muamelesi görürler.

3Bol soslu yemekler

Bol soslu yemekler

Restoranlar açıkta kalmamak için çoğu zaman ihtiyaçlarından fazla malzeme sipariş ederler. O günün malzemelerini ertesi gün çöpe atmak söz konusu olamayacağı için bunlar genellikle bol soslu yemeklerde kullanılır, makarnaya ya da çorbaya gizlenirler. Pahalı bir protein parçalanıp çeşit çeşit malzemeyle birleştirilerek pişirilmişse muhtemelen çok taze değildir.

4Midye

Midye

Midye birçok kişi tarafından çok seviliyor ancak düzgün saklanmamış, dikkatsizce pişirilmiş midyeler büyük tehlike arz ediyor. Restoranın şefini şahsen tanımıyorsanız, midyelerini nereden aldığını, hangi koşullarda sakladığını, nasıl pişirdiğini bilmiyorsanız midye yemeye cesaret etmeyin.

5Süslü burgerler

Süslü burgerler

Wagyu bifteğinden yapılmış foie gras’lı burgerler kağıt üzerinde çok ilgi çekici görünüyor ancak bu aslında çoğu zaman hamburgerin fiyatını artırmak için yapılmış bir hareket oluyor. Çünkü burgerin iyisi kaburga, döş gibi daha sert etlerden yapılıyor. Wagyu gibi çok kaliteli bir eti burger yapmak için kıyma makinesinden geçirmek israf etmek anlamına geliyor.

6Sos kaseleri

Sos kaseleri

Yemeğin yanında minik kaselerin içinde soslar gelir. Bu sos kaseleri her müşteri için farklı olmayabilir. Bunun yerine boş tabakta kalan kasenin içindeki mayonezin üzerine yeni mayonez ilave edilir ve kase yeniden servise gönderilir.

7Göbek marul

Göbek marul

Marullar çoğunlukla iyi yıkanmıyor ve mikroplar yeşilliklerin kat yerlerinde ve köşelerinde saklanıyor. İyi yıkanmış oldukları zaman da çok yumuşamış ve kıvamlarını kaybetmiş oluyorlar. Hele bir de mayonezli bir salata sosu üzerine eklendiğinde sonuç felaket.

8Çok satanlar

Çok satanlar

Her restoranın menüsünde çok satan ürünler vardır ve bu ürünlerin çok fazla tüketildiği için taze taze yapılacağını düşünürüz. Halbuki çok satanlar genellikle önceden hazırlanır ve ambalajlara sarılarak bekletilir. Bunun yerine menüden daha az popüler maddeleri seçin. Bunlar muhtemelen siparişiniz üzerine hazırlanacaklardır.

9Spesiyaller

Spesiyaller

“Şefin spesiyali” gibi süslü başlıklarla servis edilen ve menünün yıldızı gibi görünen yemekler aslında genellikle restoranın buzdolaplarında kalan artan ürünleri, pek tercih edilmediği için tazeliğini kaybetmek üzere olan malzemeleri değerlendirmenin en kolay yoludur. Gerçekten tanıdığınız mekan ve şeflerin spesiyallerini tercih edin.

10Hollandaise sosu

Hollandaise sosu

Balıktan sebzeye birçok tarifte yer alan Hollandaise sosu aslında tereyağı ve çiğ yumurtadan oluşur. Eğer yapıldıktan sonra dört saat içinde yenmezse bakteri yuvasına dönüşebilir. Taze olduğundan emin değilseniz böyle soslar içeren yemekleri sipariş etmeyin.

11Kemikli etler

Kemikli etler

Kırmızı etin az pişmişi sorun yaratmaz ancak az pişmiş tavuk tehlikeli olabilir, hastalık taşıyabilir. Kemikli tavuk etlerinin genellikle dışı iyi pişse de içi çiğ kalır. Bu nedenle kemikli etleri dışarıda yememeye çalışın.

12Tavuk

Tavuk

Aslına bakılırsa tavuk yemekleri genel olarak çok sıradan tariflerle pişirilirler. Ucuz bir malzemeyle hazırlanmış, hiçbir özelliği olmayan yemekler yemek istemiyorsanız tavuk sipariş etmeyin. İlla tavuk yiyecekseniz de iyice pişip pişmediğini mutlaka kontrol edin.

13İçecek çeşmeleri

İçecek çeşmeleri

Özellikle fast food restoranlarında bulunan içecek çeşmeleri daha ekonomik bir seçim gibi görünse de bu çeşmelerin ve tankların içleri çok nadir temizlenir ve içinde küf oluşur.

14Deniz ürünleri

Deniz ürünleri

Bir restoran bu yemekleriyle ünlü değilse, menüsündeki deniz ürünleri çeşitlerinden uzak durmanızda fayda var. Çünkü çoğu zaman tazelik sorunlarıyla karşılaşır ya da menüde adı geçen balık yerine daha ucuz bir versiyonunu yersiniz.

15Çok büyük balıklar

Çok büyük balıklar

Fileto olarak servis edilen çok büyük balıkların bünyesinde bol miktarda parazit bulunur. Bu parazitleri siz de yemeğinizle birlikte afiyetle yemek istemiyorsanız, güvenmediğiniz yerde balık yememeye çalışın.

16Dondurma

Dondurma

Çok özel bir lezzet değilse ya da restoranda yapılmıyorsa, dondurmaya verdiğiniz paraya ve aldığınız kaloriye değmez. Çünkü çok büyük ihtimalle marketten yarı fiyatına alabileceğiniz bir dondurma yiyeceksiniz.

17Pizza

Pizza

Mutfağında özel pizza fırını olmayan restoranlarda yiyeceğiniz pizzalar muhtemelen dondurulmuş gelir ve sipariş üzerine ısıtılır. Yine hem lezzetsiz hem de çok kalorili bir yemek yemiş olursunuz.

18İyi pişmiş et

İyi pişmiş et

Sağlık sorunları vb. gibi sebepler nedeniyle iyi pişmiş et yemek zorunda değilseniz, etinizi iyi pişmiş sipariş etmeyin. Şefler bu durumdan hiç hoşlanmıyor. İyi pişmiş et sipariş eden müşterilere genellikle pek tercih edilmeyen sert, ince parçalar sunuluyor. İyi pişmiş sipariş edilen etler genel olarak az ya da orta pişmiş etlere kıyasla mutfakta daha az ilgi görüyor.

19Sütlü içecekler

Sütlü içecekler

Süt, kahveciler dışında içeceklerde çok az kullanılan bir malzemedir. Bu nedenle de bir kez açılan süt, bitene kadar uzun bir süre kullanılabilir. İçtiğiniz sütün taze olup olmadığını asla bilemezsiniz.

20Süt köpüğü

Süt köpüğü

Kahvecilerde ise tam tersi bir durum yaşanır. Sütü köpürtmek için kullanılan çubuk her seferinde yıkanmadığı takdirde içinde kurumuş sütler birikir. Bu da kahvenizin tadını bozar. Aynı şey düzenli temizlenmeyen kahve makineleri için de geçerlidir.

21Ücretsiz atıştırmalıklar

Ücretsiz atıştırmalıklar

İçeceğinizin yanında gelen fındık, fıstık, cips gibi atıştırmalıklar çoğu zaman sizden önceki müşterilerin yarım bıraktıklarıyla birleştirilir. Artanlar kavanozlara geri konur, ertesi gün yeniden servis edilir. O çerezlere sizden önce kimlerin dokunduğunu asla bilemezsiniz.

22Restoranın deneyimli olmadığı yemekler

Restoranın deneyimli olmadığı yemekler

Örneğin bir balık lokantasında köfte söylemek ya da burgercide makarna sipariş etmek, bu başlıklar menüde yer alsa da çok mantıklı değildir. Şefler bu yemeği pişirme konusunda çok tecrübeli olmadıklarından mutfakta gereksiz bir telaş yaratır ve lezzetsiz bir sonuçla karşılaşırsınız.

23Zincir restoranlar

Zincir restoranlar

Fast food restoranları dışındaki zincirlerin menüsü dünyanın öbür ucundaki bazı insanlar tarafından belirlenir ve bu kişinin hiç tanışmadığı aşçılar tarafından pişirilebilecek şekilde tasarlanır.

24Trüf yağı

Trüf yağı

Son dönemde özellikle kızarmış patates, makarna ve pizza gibi yemekleri trüf yağıyla tatlandırma modası çıktı. Ancak gerçek trüf de trüf yağı da çok nadir bulunuyor. Trüf yağı diye kullanılanlar genellikle çeşitli kimyasallarla koku verilen başka yağlar oluyor. Üstelik menüde “trüf yağı” ifadesi geçtiği anda fiyatlar birkaç katına çıkıyor. Bu nedenle uzak durmalısınız.

25Musluk suyu ve buz

Musluk suyu ve buz

Restoranlarda buzlar genellikle musluk suyuyla yapılır ve bu su arıtılmış değilse birçok bakteriyi taşıma ihtimali vardır. İçeceklerinize buz koydurmanız pek tavsiye edilmez.

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