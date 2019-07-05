Farklı lezzetler arayanlar için bayatlamayan kolay poğaça tarifleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriFarklı lezzetler arayanlar için bayatlamayan kolay poğaça tarifleri
GeriLezizz Menüler Farklı lezzetler arayanlar için bayatlamayan kolay poğaça tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
05 Temmuz 2019 - 11:57,

Farklı lezzetler arayanlar için bayatlamayan kolay poğaça tarifleri

Poğaça kahvaltılardan akşam çaylarına, beslenme çantalarından piknik sepetlerine her zaman zevkle yediğimiz lezzet deposu bir hamur işi. Farklı, lezzetli, bayatlamayan ve en önemlisi kolay poğaça tarifleri arayanlara çeşit çeşit lezzetler derledik. Poğaça tarifi arıyorsanız daha uzağa gitmenize gerek yok. İşte seçeneklerimiz…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/15Kolay poğaça tarifi

Kolay poğaça tarifi

Özellikle kahvaltıların ve 5 çaylarının kurtarıcılarından olan poğaça, herkesin sevdiği hamur işlerinden. Zaman zaman tariflerde yer alan maya vb. detaylar göz korkutabiliyor. Biz de bunu düşünerek sizin için kısa sürede yapabileceğiniz mayasız kolay bir poğaça tarifi hazırladık. Aileniz ve sevdiklerinizle zevkle, afiyetle yiyin diye… İşte kolay poğaça tarifi!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/15Mayalı poğaça tarifi

Mayalı poğaça tarifi

İsterseniz kahvaltıda, isterseniz 5 çayınızı yudumlarken tüketebileceğiniz enfes bir poğaça tarifimiz var. Hem kıtır kıtır oluyor hem de uzun süre bayatlamıyor. İçindeki beyaz peynir ve üzerindeki çörekotu da bu poğaçanın lezzetine lezzet katıyor. En yakın zamanda siz de denemelisiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/15Şipşak poğaça tarifi

Şipşak poğaça tarifi

Kabartma tozuyla yapıldığından yumuşacık olan ve puf puf kabaran şipşak poğaçanın en önemli özelliği üzerine yumurta sürülmemesi. Bunun yerine poğaçaların dışları galeta ununa bulanıyor ve bambaşka bir lezzet ortaya çıkıyor. İçindeki malzemelerin miktarı nedeniyle 3-2-1 poğaça diye de bilinen şipşak poğaça çok da ekonomik. Denemek istemez misiniz?

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/15Puf puf poğaça tarifi

Puf puf poğaça tarifi

Poğaça kadar güzel şey var mı? Hele ki yumuşacık, bayatlamayan bol peynirli bir poğaçadan bahsediyorsak. Çay saatlerinizin kurtarıcısı olacak, yumuşacık peynirli puf puf poğaçanın tarifi denemek isteyenler için, bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/15Mahlep ile bayatlamayan poğaça tarifi

Mahlep ile bayatlamayan poğaça tarifi

Mahlep Türk mutfağında özellikle hamur işlerinde çok sık kullanılan hoş kokulu bir bitki. Hani pastaneye girdiğinizde burnunuza derinden tatlı tatlı bir koku gelir ya, işte o kokuya kaynaklık eden bitkiden ve baharattan bahsediyoruz. Bu tarifimizde biz de mahleple poğaça yaptık, üstelik bayatlamayan poğaça. O kadar lezzetli ki içine bir şey koymanıza bile gerek yok...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6/15Üç iki bir poğaça tarifi

Üç iki bir poğaça tarifi

Az malzeme ile yapılan ve yumuşacık olan üç iki bir poğaçaları yapmak çok pratik. Yumuşaklığını uzun süre koruyabilen bu leziz poğaçaları mutfağınızda denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7/15Kabartma tozu ile bayatlamayan poğaça tarifi

Kabartma tozu ile bayatlamayan poğaça tarifi

Poğaçayı çok seviyoruz ama kısa sürede bayatlayan poğaçalar nedeniyle sık sık hayal kırıklıkları yaşıyoruz. Bu hayal kırıklığını yaşamayın diye sizin için enfes bir poğaça tarifi hazırladık. İçindeki malzemeler sayesinde hem pofuduk pofuduk oluyor, hem de geç bayatlıyor. Şimdiden afiyet olsun!

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8/15Pastane poğaçası tarifi

Pastane poğaçası tarifi

Evde yapılan poğaçanın lezzetine doyum olmaz ama pastane poğaçası da bir başka olur. Biz de dedik ki pastane poğaçasını evde yapalım, bu iki güzelliği tek bir tarifte toplayalım. Herkesin bayılacağı, zor bayatlayan bu poğaçaların tarifi hemen aşağıda...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9/155 dakika poğaçası tarifi

5 dakika poğaçası tarifi

“5 dakikada poğaça olur mu? 5 dakikada çay bile demlenmiyor” demeyin, gerçekten de 5 dakikada hazırlanan bir poğaça tarifi bu. Üstelik kıvamı da pastane poğaçası gibi kıyır kıyır oluyor. Pişirme süresi de oldukça kısa olan bu poğaçayı kahvaltıdan 5 çayına her an yemek isteyeceksiniz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10/15Lor peynirli poğaça tarifi

Lor peynirli poğaça tarifi

Siz de evinizde hamur işi tariflerine yer veriyorsanız, bu pratik lezzeti tatmalısınız. Çünkü lor peynirli poğaça hem çok pratik hem de çok ekonomik. İçindeki dereotu ve pul biber sayesinde farklı bir lezzete kavuşan lor peynirli poğaçayı mutlaka denemelisiniz. Pişman olmayacağınızı garanti edebiliriz.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
11/15Karbonatlı poğaça tarifi

Karbonatlı poğaça tarifi

Poğaça kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerindendir. Puf puf kabaran, kolay ve lezzetli bir poğaça tarifi arıyorsanız size nefis karbonatlı poğaçamızı önerebiliriz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz karbonatlı poğaçanın tarifi hemen aşağıda.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12/15Hamuru patatesli poğaça tarifi

Hamuru patatesli poğaça tarifi

Patates poğaça ve böreklerde iç harcı olarak en sık kullanılan malzemelerden biri. Peki patatesi poğaçanın hamuruna koyarsanız ne olur? Ortaya yumuşacık ve nefis bir poğaça çıkar. Uzun süre tazeliğini koruyan bu poğaçaların görüntüsü de en az lezzeti kadar güzel.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13/15Peynirli minik poğaçacıklar tarifi

Peynirli minik poğaçacıklar tarifi

Çay saatinde yiyebileceğiniz, peynirli minik poğaçacıkların tarifini sizin için hazırladık. Isırınca ağızda dağılan bu poğaçaları siz de çok seveceksiniz. İşte enfes peynirli minik poğaçacıklar tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14/15Sosisli rulo poğaça tarifi

Sosisli rulo poğaça tarifi

İster kahvaltıda ister 5 çayında yiyebileceğiniz bu enfes sosisli poğaçalar mayalı hamurla yapılıyor bu nedenle de puf puf kabarıyor. Lezzetinden önce görüntüsüne hayran kalacağınız nefis sosisli rulo poğaçanın tarifi aşağıda. Mutlaka denemelisiniz...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15/15Kıymalı poğaça tarifi

Kıymalı poğaça tarifi

Sizi aşçılıkta farklı bir noktaya ulaşmanızı sağlayacak, kendinize güveninizi getirecek bir tarifle baş başa bırakıyoruz. Latin mutfağının meşhur empanada'sından esinle hazırladığımız bu kıymalı poğaçalar, akşam yemeklerinde de sofralarınıza çok yakışacak.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Kazandibi nasıl yapılır? Kolay ve pratik kazandibi tarifi

Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.

/
Lezizz Öneriler

Güneydeki gastronomi zincirini Adana tamamlayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadim kültüre ve tarihe sahip Adananın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında ’Gastronomi kenti’ olarak tescillenmesi halinde, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanmış olacağını söyledi.

DHA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git