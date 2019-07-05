Farklı lezzetler arayanlar için bayatlamayan kolay poğaça tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türk mutfağının geleneksel tatlı listelerinin başında yer tutan kazandibi, hafif kıvamı ve sütlü lezzeti ile her yaştan kişiyi kendisine hayran bırakıyor. Yaz aylarının gelmesiyle, tatlı yapacak olanlar, sütlü tatlılara yoğunlaşarak hafif tatlılarla ilgili tarifleri araştırmaya başladı. Peki, kazandibi nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik kazandibi tarifi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadim kültüre ve tarihe sahip Adananın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında ’Gastronomi kenti’ olarak tescillenmesi halinde, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanmış olacağını söyledi.