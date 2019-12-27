Farklı iklimler, farklı lezzetler: Balıkesir mutfağından çeşit çeşit yemekler

Zerde tarifi Zerde geçmişten günümüze kutlamalarda misafirlere ikram edilmesi adet olan bir tatlı. Bu tarifimiz ise Balıkesir usulü bir zerde. İlginç olan içinde safran ya da zerdeçal gibi bir baharat bulunmaması. Zerde nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Balıkesir usulü zerdenin tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…