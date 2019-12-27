Farklı iklimler, farklı lezzetler: Balıkesir mutfağından çeşit çeşit yemekler
Marmara Bölgesi'nin kalbinde yer alan Balıkesir, ilçeden ilçeye değişen iklimi ve bitki örtüsüyle adeta minik bir Türkiye gibi. Bu durum haliyle Balıkesir'in yemeklerine de yansıyor. Sizin için Balıkesir mutfağına ait çorbadan tatlıya çeşitli yemek tariflerini derledik.
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Keşkek tarifi
Keşkek Anadolu’nun dört bir yanında özellikle kutlama sofralarında mutlaka bulunması gereken yemeklerden. Aşurelik buğdayın et suyunda uzun uzun pişirilmesiyle elde edilen bu enfes yemeği sizin için bu kez Balıkesir yöresinde uygulanan tarifiyle hazırladık. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz keşkeğin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Zerde geçmişten günümüze kutlamalarda misafirlere ikram edilmesi adet olan bir tatlı. Bu tarifimiz ise Balıkesir usulü bir zerde. İlginç olan içinde safran ya da zerdeçal gibi bir baharat bulunmaması. Zerde nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Balıkesir usulü zerdenin tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Sura Balıkesir mutfağına ait bir et yemeği. Kuzu ya da oğlak etiyle yapıldığı için genellikle ilkbaharda ya da Kurban Bayramı gibi özel günlerde pişiriliyor ve tüketiliyor. Özellikle Havran Büyükdere ve civarında toprak fırınlarda fırın ağzı çamurla sıvanarak pişirilen surayı biz bu tarifle evinize getiriyoruz. İşte denemeniz için sura tarifimiz…
Höşmerim, Çanakkale, Balıkesir gibi şehirlerimizde çok sık karşımıza çıkan bir tatlı. Biz bu tarifimizde Balıkesir usulü höşmerimin yapılışını anlattık. Peynir helvası olarak da adlandırılan bu geleneksel lezzetin tadına bakmak için illa Balıkesir’e gitmenize gerek yok. İşte evinizde de çok zorlanmadan yapabileceğiniz höşmerim tarifimiz…
Patlıcan özellikle yaz aylarının en popüler sebzesi. Peynir ise lezzet meraklılarının olmazsa olmazı. Sizin için Balıkesir mutfağından bu iki malzemeyi bir araya getiren enfes bir tarif hazırladık: Peynirli patlıcan. Balıkesir’in özel Manyas peyniriyle yapılan bu yemek üzerindeki domates sosuyla tamamlanıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz nefis peynirli patlıcan tarifimiz…
Balıkesir kaymaklısı, adından da anlayabileceğiniz üzere Balıkesir mutfağına ait kaymaklı ve şerbetli bir tatlı. Hem sütlü hem de şerbetli tatlıları sevenlerin beğeneceği bu lezzetin yapılışı biraz zahmetli görünüyor ancak lezzeti her şeye değiyor. Siz de bu yöresel tatlıyı evinizde denemek isterseniz tek ihtiyacınız aşağıda yer alan tarifimiz. Kolay gelsin…
Sarımsaklı bulgur Balıkesir mutfağına ait bir yemek. Geçmişte tavşan etiyle yapılıyormuş ama günümüzde daha çok tavuk kullanılıyor. Peki sarımsaklı bulgur nasıl yapılır? İşte evinde farklı bir lezzet arayanların mutlaka denemesi gereken pratik ve lezzetli sarımsaklı bulgur yemeği.
Kaymak hamuru Balıkesir mutfağına ait bir tarif. Yapılışı oldukça kolay, üstelik çok da lezzetli. Hem de malzemesi de çok az yani çok masraf yapmanıza gerek yok. İşte kısa sürede yapıp afiyetle tüketebileceğiniz kaymak hamuru tarifi…
Anadolu’nun farklı yörelerinde yapılan şerbetli kızarmış hamur tatlısının Balıkesir mutfağındaki adı mafiştir. Mafiş için hamurlar ince ince açılır ve kare şeklinde kesilir. Fiyonk gibi şekillendirilen hamurlar kızartılır ve şerbete atılır. Sizin için mafişin tarifini aşağıda anlattık. İşte nefis mafiş tarifimiz…
Tavuklu mantı, Balıkesir şehrimizin mutfağına ait nefis bir yemek. Ancak bildiğimiz mantılardan biraz farklı olarak bu yemekte hamurların içleri doldurulmuyor, tavuk etleri hamurların üzerine serpiliyor. Arzu ederseniz tavuklu mantının hamurunu önceden hazırlayıp kurutarak saklamak da bir seçenek. Böylece sıkışık zamanlarda hızlı bir yemek üretebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz.
Saçaklı mantı Balıkesir mutfağının en ünlü yemeklerinden biri. Aslında bir çeşit tavuklu makarna da diyebiliriz bu yemek için. Hamurlar kurdele gibi ince şeritler halinde kesilip fırınlanıyor, ardından da tavuk suyu ve tavuk etiyle lezzetlendiriliyor. Bu kolay ve lezzetli yemeği siz de mutlaka denemelisiniz. İşte çok beğeneceğiniz saçaklı mantı tarifimiz…
Börülce sallaması, taze börülceyle yapılan bir tür haşlama salata. Sıyırma da denen bu salatanın yapılışı çok kolay. Özellikle börülcenin bol olduğu yaz aylarında canınız hafif bir şeyler yemek istediğinde bu salatayı mutlaka denemelisiniz. İşte Balıkesir mutfağından börülce sallamasının malzemeleri ve yapılış aşamaları.
Tirit Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Biz bu tarifimizde Balıkesir usulü tiritin malzemelerini ve yapılış aşamalarını ele aldık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek olan tirit, zor zamanlarda kurtarıcınız olacak tariflerden. İşte tirit tarifimiz…