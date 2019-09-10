Eylülün güzeli mantarla yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Protein değeri ve besleyici olması ile mutfağımızda farklı çeşitlerde pişirilerek hazırlanan yumurta, son zamanlarda farklı bir tarifle sofralarımıza gelmeye başladı. Kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanan poşe yumurta, genellikle ilk kez bu lezzeti tadacak olan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, poşe yumurta nasıl yapılır? İşte, evde poşe yumurta tarifi ve hazırlanışı hakkında bilgiler.
Bulgur pilavı, pilav tarifleri arasında en çok sevilenlerden aynı zamanda çeşidi en fazla olanlardan biri. Et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan bulgur pilavının en farklı tariflerinden birini derledik: Kaymaklı bulgur pilavı. Peki, kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?