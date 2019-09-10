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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10 Eylül 2019 - 14:03,

Eylülün güzeli mantarla yapabileceğiniz çeşit çeşit yemek tarifleri

Eylül ayı mantar ayı. Sonbahar yağmurları ve ılık havada bollaşan mantar çeşitleri sofralarımızda misafir olmayı bekliyor. Sizin için mantarla yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri derledik. Bununla birlikte uyarmayı da ihmal etmeyelim, güvenliğinden emin olmadığınız mantarları kesinlikle tüketmeyin…

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1Kremalı mantar çorbası tarifi

Kremalı mantar çorbası tarifi

Hep dışarıda içtiğiniz kremalı mantar çorbasını bu kez de evde hazırlamaya ne dersiniz? Yapılışı gayet kolay olan bu çorbanın lezzetine ise diyecek yok. Biz tarifimizde kültür mantarı kullandık ama siz kestane, istiridye ya da sevdiğiniz başka bir mantarı da kullanarak nefis bir çorba yapabilirsiniz. İşte tarifi...

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2Mantar sote tarifi

Mantar sote tarifi

Mantar sote her mevsim zevkle yenen kolay sebze yemeklerinin başında geliyor. Peki etin ya da makarnanın yanında da çok güzel bir eşlikçi olan mantar sote nasıl yapılır? Mantar sote yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte birkaç basit malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz mantar sote tarifi...

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3Fırında mantar tarifi

Fırında mantar tarifi

Mantar sıkışık zamanların kurtarıcılarının başında geliyor. Neredeyse her tarife kolayca uyum sağlayan mantarın en lezzetli hallerinden biri de peynir dolgulu ızgara mantar. Fırında kısa süre içinde pişen ve tadına doyum olmayan bu yemeği diyet yapmayanlara da tavsiye ederiz, çünkü çok lezzetli...

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4Sütlü mantar çorbası tarifi

Sütlü mantar çorbası tarifi

Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…

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5Çıtır mantar cipsi tarifi

Çıtır mantar cipsi tarifi

Balkabağı, lahana gibi farklı sebzelerden yapılan cipsleri biliyorsunuz. Peki ya mantar cipsi? Mantarı atıştırmalık olarak tüketmek isterseniz, çıtır çıtır mantar cipsi tarifi bütün incelikleriyle aşağıda...

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6Kremalı mantar sos tarifi

Kremalı mantar sos tarifi

Pratik olduğu için en çok tercih edilen yemeklerden biri olan makarnayı farklı soslarla olduğundan daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz lezzetli bir sos...

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7Mantar graten tarifi

Mantar graten tarifi

Mantar en güçlü bitkisel protein kaynaklarının başında yer alıyor. Üstelik çorbadan böreğe her yemeğe de kolaylıkla uyum sağlıyor ve lezzet katıyor. Bugün mantarın en güzel hallerinden birinin tarifini hazırladık sizin için: Mantar graten. Herkesin çok seveceği mantar gratenin tarifi hemen aşağıda…

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8Kuzu etli mantar tarifi

Kuzu etli mantar tarifi

Mantar hem çok faydalı bir sebze, hem de birçok farklı tarifin içinde kendisine kolayca yer bulabilen esnek bir malzeme. Bu tarifimizde kuzu etini mantarla birleştirdik ve ortaya enfes bir tencere yemeği çıktı. Yanında pirinç pilavıyla tüketmenizi tavsiye ediyor ve sizi bu nefis tarifle baş başa bırakıyoruz.

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9Zeytinli mantar salatası tarifi

Zeytinli mantar salatası tarifi

Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.

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10Arpacık soğanlı mantar sote tarifi

Arpacık soğanlı mantar sote tarifi

Vejetaryenler için harika bir lezzet olan, bol soğanlı ve et tadındaki istiridye mantarlı ve kültür mantarlı bu soteyi denemek isterseniz detaylar aşağıda...

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11İstiridye mantarı sote tarifi

İstiridye mantarı sote tarifi

Tadı et sote yiyormuşsunuz gibi ama siz et değil, mantar sote yiyorsunuz. Üstelik çok daha ekonomik. Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi olmaya aday istiridye mantarı sote tarifi bütün detaylarıyla aşağıda... Birkaç malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz bu yemek hafta içi akşam yemeklerinde favoriniz olacak.

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12Keçi peynirli ve mantarlı kiş tarifi

Keçi peynirli ve mantarlı kiş tarifi

"Kişe en çok yakışan malzemeler nelerdir?" diye sorsanız hiç düşünmeden "Keçi peyniri ve mantar" diye yanıt veririz. Çünkü keçi peynirinin hafif ekşimsi, yoğun lezzeti ile mantar birbirini çok güzel dengeliyor ve ortaya zengin bir kiş tarifi çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz...

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13Mantarlı makarna tarifi

Mantarlı makarna tarifi

Mantar çok besleyici, bir o kadar da lezzetli bir sebze. Üstelik her şeye de çok yakışıyor. Örneğin bu kremalı mantarlı makarna... Emin olun yarım saat içinde masadaki herkesin bayılacağı bir yemek ortaya çıkaracaksınız... İşte pratik ve nefis mantarlı makarna tarifi...

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14Mantarlı frittata tarifi

Mantarlı frittata tarifi

Frittata genelde İtalyan omleti diye bilinir ancak bir omletten çok daha fazlasıdır. İçinde bol miktarda ve çeşit çeşit malzeme olur. Neredeyse kek gibi diyebileceğimiz kabarık bir kıvamı olur. Biz bu kez patates, soğan, mantar gibi birkaç temel malzemeyle bir frittata yaptık ama siz isterseniz malzemeyi dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İşte enfes ve doyurucu patatesli frittata tarifi…

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15Mantarlı menemen tarifi

Mantarlı menemen tarifi

Mantar özellikle et yemeyenlerin sofrasında önemli yer tutan protein deposu bir sebze. Özellikle omlete çok yakışan mantarı, biz menemene transfer etmeye karar verdik, bizce çok da iyi yaptık. Tarifi denediğinizde siz de bize hak vereceksiniz...

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16Sebzeli pide tarifi

Sebzeli pide tarifi

Mutfağımızın en sevilen hamur işlerinden pide, genellikle etli ya da peynirli olur. Ancak aslında çeşit çeşit malzemeler kullanıp pide yelpazenizi genişletebilirsiniz. Bunlardan biri de vegan ve vejetaryen tariflerde sık sık et yerine kullanılan mantar. İçine biber ve domates de eklediğinizde hiçbir eksiği kalmıyor, fazlasından başka...

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17Mantarlı kaşarlı panini sandviç tarifi

Mantarlı kaşarlı panini sandviç tarifi

Bir İtalyan sandviçi olan panini, özel bir ekmeğin arasına çeşit çeşit malzemelerin doldurulması ve pişirilmesiyle yapılıyor. Biz bu tarifimizde vejetaryenleri düşünüp mantar ve kaşarlı bir panini sandviç hazırladık. Siz arzu ederseniz içine farklı malzemeler de ekleyebilir ve panini keyfinizi katlayabilirsiniz. Bu arada uyaralım: Bir tanesi asla yetmez!

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18Portobello mantarlı vejeburger tarifi

Portobello mantarlı vejeburger tarifi

Et yemiyorsunuz diye burger keyfinden mahrum kalmanıza hiç gerek yok. Portobello mantarıyla yapabileceğiniz bu nefis vegan burger size eti asla aratmayacak. Üstelik o kadar lezzetli ki et yiyenler bile mutlaka denemeli. Mantar sevenlerin gözlerinden kalpler çıkmasını sağlayacak portobello mantarlı vejeburger tarifimiz hemen aşağıda...

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19Mantarlı lokma tarifi

Mantarlı lokma tarifi

Mantarı çok seviyor ve sadece öğle ve akşam yemeklerinde değil diğer öğünlerde de tüketmek istiyorsunuz değil mi? O halde mantarlı lokma sizin için çok uygun bir tarif. Tadına doyamayacağınız mantarlı lokma kahvaltılarınızda farklı lezzetiyle size eşlik edecek! Çocuklar da bu atıştırmalığı zevkle tüketecek.

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20Mantar, tavuk ve mısırlı salata tarifi

Mantar, tavuk ve mısırlı salata tarifi

Diyet yapanlar için tok tutucu özelliği olan lezzetli bir tarifimiz var: Mantarlı ve tavuklu enfes bir salata. Üstelik içinde mantar ve tavuk olduğu için protein yönünden de zengin. Dolayısıyla diyet yaparken gıdasız kalmaktan, bünyenizin zayıflamasından endişe etmeniz için de hiç sebep yok. Afiyet olsun...

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