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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
06 Eylül 2019 - 15:16,

'Eylülde hangi balıklar yenir?' diye merak edenler için çeşit çeşit yemek tarifleri

Eylül ayı gelip av yasağı sona erince balık severlerin de yüzü gülmeye başlıyor. Eylül ayında palamut, lüfer, çipura, sardalye, istavrit, barbun ve kılıç gibi balıklar lezzetleriyle öne çıkıyor. Sizin için eylül balıklarıyla yapılabilecek nefis yemek tarifleri derledik. İşte eylül balıklarıyla çeşit çeşit yemekler...

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1Balık ekşilisi tarifi

Balık ekşilisi tarifi

Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…

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2Palamut kızartma tarifi

Palamut kızartma tarifi

Çok uğraşmadan ziyafet hazırlamak isteyenlerin başvurduğu bir numaralı malzemedir balık. Yanında bol salatayla kısa sürede doyurucu ve besleyici bir yemeğe dönüşüverir. Hele ki bu balık tavada kızarmış çıtır çıtır takoz palamutsa... Tarif istiyorsanız hemen aşağıda...

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3Soslu çipura tarifi

Soslu çipura tarifi

Hem görüntüsü hem de lezzeti ile sofralarınızı süsleyecek enfes bir tarifimiz var: Soslu çipura. Klasik ızgara çipuranın üzerine ekleyeceğiniz o sarımsaklı ve baharatlı sos o kadar farklı bir lezzet yaratacak ki inanamayacaksınız. İşte çok beğeneceğiniz soslu çipura tarifimiz...

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4Palamut pilaki tarifi

Palamut pilaki tarifi

Palamut sonbaharın habercisi balıklardan. Denizlerimizin en lezzetli sakinlerinden biri olan palamutun en güzel hali de pilaki olsa gerek. Balığın lezzetinin sebzelerle desteklendiği, fırında pişen bu nefis yemek, her türlü sofraya yakışır, herkese kendini sevdirir. İşte çok basit bir palamut pilaki tarifi...

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5Asma yaprağında sardalye tarifi

Asma yaprağında sardalye tarifi

Yunan mutfağının bu klasik lezzeti ile asma yaprağının içerisinde pişen sardalyeler hem yumuşacık oluyor hem de asma yaprağının hafif ekşimtırak aromasını içeriyor. Türkiye'de de Çanakkale yöresinde sardalye mevsiminde sıkça yapılan ve yenen bu tarif, farklı bir balık lezzeti arayanların ağzına layık.

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6Fırında palamut tarifi

Fırında palamut tarifi

Fırında pişen balık, kızartmaya kıyasla aksine daha az kalorili ve daha sağlıklıdır. Üstelik fırında pişirdiğinizde balığın lezzetini de daha iyi alırsınız. Hazır mevsimi gelmişken sizin için “Kolay bir fırında palamut nasıl yapılır?” sorusuna cevap aradık. İşte fırında palamut tarifi...

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7Lüfer dolma tarifi

Lüfer dolma tarifi

Lüfer başlı başına en leziz balıklardan biri. Bu leziz balığı maydanoz, sarımsak ve çeşitli baharatlarla daha da lezzetlendirip pakette pişirdiğinizde ortaya çıkacak keyfin boyutlarını tahmin etmeniz mümkün değil. Çok beğeneceğinizi garanti ettiğimiz tarifimiz burada...

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8Barbun kızartma tarifi

Barbun kızartma tarifi

Tavada balığın keyfi başkadır. Hele ki bu balık barbunsa... Pembeliğiyle tezgahları renklendiren barbun, lezzetiyle de sofralarınızı şenlendirecek. Tek yapmanız gereken balıklarınızı una bulayıp kızgın yağda kızartmak. Çıtır çıtır olan barbun kızartmayı yemeye doyamayacağınızdan eminiz.

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9Palamut pilaki tarifi

Palamut pilaki tarifi

Eylül denince balık severlerin aklına ilk gelen şey palamuttur. Denizlerimizdeki en lezzetli balıklardan biri olan palamutu birkaç basit sebzeyle destekleyip fırına attınız mı ortaya enfes bir palamut pilaki çıkar. Bu hem hafif hem lezzetli tarife bayılacaksınız.

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10Domatesli palamut tarifi

Domatesli palamut tarifi

Sonbaharın müjdecisi palamut ile yazın en sevgilisi domatesi birleştiren bir tarifimiz var. Üstelik sadece 6 malzemeyle yapılıyor hazırlayıp, pişirip, sofraya getirmesi sadece yarım saat sürüyor. İşte nefis bir fırında palamut tarifi...

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11Baget ekmeğinde ızgara istavrit tarifi

Baget ekmeğinde ızgara istavrit tarifi

Balık ekmek İstanbul'un olmazsa olmaz geleneklerinden biridir. Boğaz kıyısındaki balık ekmek tezgahlarında yenen sandviçlerin tadına doyum olmaz. Ancak siz evinizde de enfes balıklı sandviçler yapabilirsiniz. İstavrit ızgarasıyla yapılan bu sandviçlerin asıl özelliği balıkların marine sosu. Bu sandviçi çok beğeneceğinizi düşünüyoruz, mutlaka denemelisiniz...

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12Limon ve zencefil aromalı kılıç balığı tarifi

Limon ve zencefil aromalı kılıç balığı tarifi

Kılıç en lezzetli balıkların başında geliyor. Hele ki limon ve zencefil gibi çok güçlü iki aromayla bir araya geldiğinde lezzetine doyum olmuyor. Marine sosunun lezzetine bayılacağınız limon ve zencefil aromalı kılıç balığı tarifini mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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13Kağıtta çipura tarifi

Kağıtta çipura tarifi

Çipura en lezzetli ve en kolay bulunabilen balıklardan biri. Balık restoranlarının da favorisi olan çipurayı evinizde de kolayca pişirebilirsiniz. Hele ki tarifimizdeki gibi yağlı fırın kağıdında sebzelerle yapacağınız bu balığın servisi de çok kolay olacak. Limon, soğan ve sarımsağın lezzet kattığı kağıtta çipurayı mutlaka deneyin.

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14Kılıç balığı carpaccio tarifi

Kılıç balığı carpaccio tarifi

Misafirlerinizi hem görüntüsü hem de lezzeti ile büyüleyecek bir balıklı meze arıyorsanız doğru yere geldiniz. Kılıç balığı carpaccio çok farklı ve çok nefis bir yemek. Servis ederken yapacağınız ufak dokunuşlarla da sunumunu ileri bir aşamaya taşıyıp, şölen sofralarına yakışır bir yemek elde edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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15Çipura tava tarifi

Çipura tava tarifi

Pratik ve lezzetli bir tarif arayanlar için mükemmel bir seçim çipura tava. Malzemesi az yapılışı çok kolay. Yanına bir de nefis bir salata yaptınız mı en ünlü şeflerin yemekleri bile bu lezzet karşısında duramaz. İşte balık sevenlerin dağarcığında mutlaka bulunması gereken çipura tava tarifi...

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