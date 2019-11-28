Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Evde baklava nasıl yapılır?" diyenler için nefis baklava tariflerimiz var
Baklava başta bayramlar olmak üzere özel günlerde mutlaka tükettiğimiz şerbetli tatlıların başında gelir. Türkiye'nin dört bir yanında baklavası efsane olan mekanlar olduğu gibi evde yapılan baklavanın lezzeti de hiçbir şeyde bulunmaz. Sizin için enfes ev yapımı baklava tarifleri derledik. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun...
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Büzme baklava tarifi
Şerbetli tatlılar söz konusu olduğunda ne yazık ki hiçbirimiz hayır diyemiyoruz. Hele ki bu tatlı hamurları elde açılmış ev yapımı çıtır çıtır bir baklava olursa tadına doyamıyoruz. Sizin için enfes bir ev yapımı büzme baklava tarifi hazırladık. İşte nefis büzme baklavanın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Görüntüsüyle herkesi şaşırtacak bir baklava tarifimiz var bu kez. Herkesin görür görmez ağzının sulanmasına neden olacak sunumuyla midye baklava, biraz zahmetli bir ürün gibi görünebilir ama ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Sizin de çok seveceğiniz midye baklavanın malzemeleri ve yapılışı aşağıda...
Duyanlar ilk önce “O nasıl oluyor?” diye şaşırıyor, tadına bakınca ise çok beğeniyor. Size bugüne kadar yediğiniz tüm baklavaları unutturacak, çok pratik kekli baklavadan bahsediyoruz. Kısa sürede yapıp herkesi kendinize hayran bırakabileceğiniz kekli baklavanın tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Burma baklava evde yapabileceğiniz baklava tarifleri arasında en kolaylarından biri. İki adet hazır baklava yufkasıyla çok kısa bir sürede yapabileceğiniz burma baklava hem çok pratik hem de çok ekonomik. Kıvamının püf noktası sıcak tatlıya soğuk şerbet dökülmesi olan burma baklavanın tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.
Birçok insan için baklava deyince akan sular duruyor. Hazırlanması oldukça zahmetli olan baklavanın tarifinde ufak tefek değişiklikler yaptık ve ortaya sadece dört bezeyle hazırlanan kolay baklava tarifimiz çıktı. Lezzetini hamur katlarının arasına koyduğunuz fındık, fıstık veya ceviz gibi malzemelerle dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Çıtır çıtır ağızda dağılan kolay baklava tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…
Cevizli ev baklavası hem eski bir lezzet hem de bayramlarda en çok tercih edilen tatlılardan biri. Hamur hazırlamayla uğraşmadan marketten aldığınız baklavalık yufkayla sizi çok zorlamayacak bu leziz tatlıyı siz de yapmaya ne dersiniz? İşte tarifimiz…
Yemeklerinizde lezzet kadar görüntüye de önem veriyorsanız ay baklavası sizin için çok uygun bir tatlı olabilir. İçi mis gibi cevizle dolu çıtır çıtır ay baklavasının görüntüsü tatlı sevmeyenlerin bile aklını çelecek. Misafirlerinize de zevkle sunabileceğiniz ay baklavasının tarifi meraklıları için hemen aşağıda…
Özel günlerin vazgeçilmez tatlısı baklavayı evde yapmak mı istiyorsunuz? Kıyır kıyır olacak bir ev baklavası tarifi mi arıyorsunuz? O zaman sizi hemen tarifimize alalım. Çok fazla hamur açmadan kolayca yapabileceğiniz kat kat ev baklavası tarifimizle nice ünlü baklavacıya taş çıkartacaksınız. İşte nefis ev baklavası tarifi...
Yaz aylarında genellikle hafif tatlılar tüketilir ama bu güzel bir baklava yenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hele ki böyle çikolatalı bir baklava olursa. Lezzetini ev yapımı yoğurtlu dondurmayla birkaç katına çıkardığımız dondurmalı çikolatalı ev baklavasının tarifini sizin için derledik. Afiyet olsun...
Evde baklava yapmak, hamurunu da ellerinizle yoğurup açmak mı istiyorsunuz? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Sizin için incecik açılan, yırtılmayan, piştiği zaman da çıtır çıtır olan bir baklava hamuru tarifi hazırladık. İşte evde baklava yapacaklar için baklava hamuru tarifi…