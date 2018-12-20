Etsiz sofralar kurmak isteyenler için bol sebzeli Lezizz yılbaşı menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yılbaşına 2 haftadan az zaman kaldı ve yılbaşı sofrası hazırlıkları başladı. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler işini kolaylaştırmak ve yemeğini daha lezzetli hale getirmek için püf noktalarını ve ipuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki iş hindiyi pişirmekle bitiyor mu? Tabii ki hayır! Çünkü yılbaşı hindisi yanında ‘gravy’ adı verilen et suyu sosu olmadan eksik kalır. Peki yılbaşı hindisi için gravy sosu nasıl yapılır? İşte ihtiyacınız olan tüm püf noktalarıyla birlikte nefis bir tarif.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ürettiği zeytinyağları ile 50’ye yakın ödül alan Gizem Manisalı, zeytinyağının tadını kekik ve portakal ile zenginleştiriyor.