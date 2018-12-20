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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Anlar
20 Aralık 2018 - 11:14,

Etsiz sofralar kurmak isteyenler için bol sebzeli Lezizz yılbaşı menüsü

Yılbaşı gecesi için birçok mekan şimdiden yemekli müzikli organizasyonlarını duyurmaya başladı. Ancak herkes yılbaşında dışarı çıkmak istemiyor. Bu geceyi ailesi ve dostlarıyla evinin huzur içinde geçirmek isteyen çok fazla kişi var. Eğer siz de onlardansanız, muhtemelen yılbaşı menüsü arayışlarına başladınız bile. Yılbaşı menüsü ya da yılbaşı yemeği denince akla genellikle hindi ya da tavuk gelir ama et ve diğer hayvansal ürünler olmadan da yılbaşı sofraları da çok nefis yemeklerle donatılabilir. İşte böyle fikirler arayanlar için vejetaryen ve vegan tariflerden oluşan Lezizz yılbaşı menüsü

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Et yemeyen misafire lezzetli ve uğraşılmış bir yemek sunmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İçindeki yabani mantarlar sayesinde efsanevi bir tada ulaşan bu tartöletleri ana yemek olarak da ara sıcak olarak da tüketebilir, misafirlerinize ikram ettiğinizde alkışları toplayabilirsiniz.

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Çorba sofralarımızın vazgeçilmezidir. Hem insanı şişirmez hem de lezzete doyurarak açlığımızı giderir. Fakat Türk mutfağında çorbalar genelde et ya da tavuk suyuyla yapıldığından vegan çorba seçenekleri azdır. Bu tarif arayışınıza ilaç gibi gelecek...

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Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirecek sebzeler tüketmenin önemi daha da çok artıyor. Böyle zamanlarda yiyebileceğiniz enfes bir tarifimiz var. Gremolata sosuyla lezzetlenen, veganların ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla yiyebileceği bu yemeğin hazırlanma süresi de çok kısa...

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Tadı et sote yiyormuşsunuz gibi ama siz et değil, mantar sote yiyorsunuz. Üstelik çok daha ekonomik. Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi olmaya aday istiridye mantarı sote tarifi bütün detaylarıyla aşağıda... Birkaç malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz bu yemek hafta içi akşam yemeklerinde de favoriniz olacak.

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Mercimekli köfte ya da bir başka deyişle mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimekli köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetler arasında.

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Kışın ev sevilen sebzelerinden lahananın en güzel hali zeytinyağlı lahana sarması olabilir. Siz de kolayca yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı lahana sarması tarifi arıyorsanız, aşağıda ayrıntılarıyla anlattığımız tarife bir göz atmalısınız. Görüntüsü de lezzeti de aynı oranda muhteşem olan zeytinyağlı lahana sarması tarifi hemen aşağıda...

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Balkabağı sonbahar ve kış aylarının en sevilen ürünlerinden. Sebze mi meyve mi tartışması bir kenara dursun, tatlı-tuzlu her tarife çok yakışan balkabağıyla, fırın poşeti içinde bir tatlı yapıp, kısa sürede afiyetle yiyebileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik vegan ve glutensiz bir tatlı bu. E daha ne olsun? Tabii ki afiyet olsun!

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Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır?

Yılbaşına 2 haftadan az zaman kaldı ve yılbaşı sofrası hazırlıkları başladı. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler işini kolaylaştırmak ve yemeğini daha lezzetli hale getirmek için püf noktalarını ve ipuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki iş hindiyi pişirmekle bitiyor mu? Tabii ki hayır! Çünkü yılbaşı hindisi yanında ‘gravy’ adı verilen et suyu sosu olmadan eksik kalır. Peki yılbaşı hindisi için gravy sosu nasıl yapılır? İşte ihtiyacınız olan tüm püf noktalarıyla birlikte nefis bir tarif.

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Zeytinyağının tadını kekik ve portakalla zenginleştiriyorlar

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ürettiği zeytinyağları ile 50’ye yakın ödül alan Gizem Manisalı, zeytinyağının tadını kekik ve portakal ile zenginleştiriyor.

DHA /

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Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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