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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07 Aralık 2018 - 11:31,

Etli ekmek, 800 yıldır Konya’da üretiliyor

Konya’nın yöresel meşhur tatları arasında yer alan ve ‘coğrafi işaret tescili’ olan etli ekmek, son günlerde Sivas’a mı, yoksa Konya’ya mı ait olduğu yönünde tartışma konusu oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli ekmeğin 1200’lü yıllardan itibaren Konya’da üretildiğini belirtti. Seçim, 1923 yılında ilk defa Konya’daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıp, tanınmaya başladığını, 1939 yılından itibaren de sadece etli ekmek üreten işletmelerin açıldığını ve 2 yıl önce ‘coğrafi işaret tescili’ alındığını kaydetti.

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Konya’nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan etli ekmek, son günlerde tartışma konusu oldu. Sivaslıların etli ekmeğin kendilerine ait olduğunu söylemesi üzerine karşılıklı polemikler oluştu.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli ekmeğin tarihinin 1200’lü yıllara dayandığını ve ilk kez Konya’da yapıldığını belirtti. O nedenle etli ekmeğin Konya’ya ait olduğunu vurgulayan Seçim, şunları söyledi:

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‘Etli ekmek tamamen Konya’nın. Bunu birçok yönden açıklayabiliriz. 1200’lü yıllarda ilk defa Konya’nın Kadınhanı ilçesinde Raziye Hatun Hanı’nda yapılmıştır: Bunlar kayıt altında bilgilerdir. Ayrıca Mevlevilik’te de mutfak çok önemli bir noktada. Dolayısıyla etli ekmeğin yavaş yavaş yapıldığı söyleniyor. 1923 yılında ilk defa Konya’daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıyor ve yavaş yavaş iyice tanınmaya başlanıyor. Kebaplardan kalan parçalarla ya da kasaptan alınan etten yapıldığı yönünde çeşitli rivayetler var.”

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1939 yılında sadece etli ekmek yapıp satan bir işletmenin açıldığının belirten Seçim, "1939 yılına geldiğimiz zamanda ilk defa etli ekmek üstüne bir işletme açılıyor. Bu işletme halen hizmet veriyor. Bizim etli ekmeğimiz çok kalın ya da ince değil. Bunun bir standartı vardır. Klasik Konya etli ekmeği; 70-80 santim boyunda, 20-25 santim eninde koyun etinden yapılır. Bu sunulmuyorsa Konya etli ekmeğin dışına çıkılmış demektir. Günümüzde farklı versiyonları yapılıyor. Birçok yerli ve yabancı turist geliyor. Göze hitap eden uzun etli ekmek de yapılıyor" dedi.

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Sivas’ta yapılanın pideye benzediğini savunan Seçim, "Elbette onlar da kendi etli ekmeğini yapıyor. Halkı da bunu benimsemiş; ama Konya etli ekmeği başka bir noktada. Türkiye’de nereye giderseniz gidin, etli ekmek hangi yöreye ait deseniz mutlaka Konya diyeceklerdir. Konya’nın dışına çıkamazsınız. Onların yaptığına pek etli ekmek diyemezsiniz, onlarınki biraz daha pideye benziyor" diye konuştu.

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30 yıldır etli ekmek yaptığını belirten fırın sahibi İsmail Küçüker, "Etli ekmek kesinlikle Konya’nındır. Sivas’ın etli ekmeği Konya ile boy ölçüşemez. Konya, etli ekmekte ‘coğrafi işaret tescili’ almıştır. Etli ekmek dendiği zaman akla gelen yer Konya’dır" dedi.

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