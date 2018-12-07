Etli ekmek, 800 yıldır Konya’da üretiliyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Babagannuş, Hatay mutfağına özgü bir mezedir. Farklı versiyonları bulunan babagannuşun Lübnan ve Arap mutfaklarında da yer aldığı bilinmektedir. Peki, ana malzemesi patlıcan olan babagannuş nasıl yapılır?
Protein, mineral ve vitamin deposu olan börülce özellikle Ege’de sıklıkla tüketilen bir besindir. Kışın kuru olarak tüketilen börülce, yazın ise taze halde pazar tezgahlarında ve market raflarında yerini alır. Peki, börülce nedir? Börülcenin faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?